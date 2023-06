Putin sieht zehnmal höhere Verluste der Ukraine - und bekommt Widerspruch

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Wladimir Putin spricht von exorbitanten Verlusten der Ukraine bei deren Gegenoffensive. Ein Militärblogger vermutet, er sei falsch informiert.

München - Wird Wladimir Putin von seinen Generälen im Ukraine-Krieg falsch informiert? Diese Vermutung kam nach einem Treffen des Kremlchefs mit russischen Militärbloggern auf. Wie NTV-Korrespondent Rainer Munz aus München berichtet, ging es bei dem Treffen „natürlich vor allem um das Thema ukrainische Offensive.“ Die Ukraine geht derzeit an mehreren Stellen gegen die russischen Invasoren vor. Weil Kiew aus strategischen Gründen aber kaum Informationen über die Fortschritte der Operation teilt, ist die Nachrichtenlage undurchschaubar. Es gibt aber Berichte über fliehende Russen, die sich durch ihre eigenen Minenfelder zurückziehen müssen.

Putin spricht von zehnmal höheren Verlusten für die Ukraine

Putin sagte demnach, die Offensive „sei gescheitert und die Verluste seien im Verhältnis zehn zu eins, zehnmal mehr ukrainische Verluste als russische.“ Diese Behauptung entspreche nicht der Wahrheit, wie Munz in Berufung auf einen zu dem Treffen nicht eingeladenen ultranationalistische Blogger namens Igor Girkin erklärte. Dieser sagte demnach, „Putin sei offensichtlich falsch informiert von seinem Verteidigungsministerium.“ Bei dem Treffen waren laut Munz Kreml-freundliche Pro-Kriegs-Blogger und TV-Journalisten anwesend. Zuletzt gab es bereits Zweifel an Putins Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Er soll sehr viele davon delegieren und „nicht mehr funktionstüchtig“ sein.

Der russische Präsident Wladimir Putin traf sich am Dienstag (13. Juni 2023) mit Kriegsberichterstattern und pro-russischen Kriegsbloggern im Kreml in Moskau. © IMAGO/Gavriil Grigorov/ ITAR-TASS

Nicht nur die ukrainische Offensive war offenbar Thema des Meetings. Laut Munz sagte Putin ebenfalls, es sei „nicht geplant, russlandweit ein Kriegsrecht einzuführen und keine neue Mobilisierung. Er ging auch die Angriffe in der grenznahen Region Belgorod ein und räumte ein, dass russische Wehrpflichtige dort kämpfen.“ Dies ist laut Munz bemerkenswert: „Es hieß ja eigentlich, dass russische Wehrpflichtige in diesem Krieg nicht eingesetzt werden.“

Putin will waffenfreie Zone in der Ukraine und macht Westen für Krieg verantwortlich

Ein weiteres Thema, das Putin ansprach, war eine waffenfreie Zone in der Ukraine, die Russland in der Ukraine schaffen will. Jedoch: „Wie das alles funktionieren soll, hat er nicht gesagt.“ Außerdem äußerte Putin wohl, dass alle Ziele, die Russland formuliert hatte, weiter verfolgt werden sollten. Konkret: „Dass die Ukraine entnazifiziert und entmilitarisiert werden soll. Dass der Westen verantwortlich sein soll für diesen Krieg.“

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Munz berichtet von Kreml-freundlichen Schlagzeilen in Russland: Putin sei „zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit, wenn die Ukraine auf die Gespräche von vor einem Jahr in Istanbul zurückkommt.“ Diese Gespräche wurden nach den Kriegsverbrechen in Butscha abgebrochen. Putin halte sich „alle Optionen offen“, so Munz. Viel hänge aber davon ab, „wie erfolgreich die ukrainische Offensive sein wird.“