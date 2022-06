Ansage an Putin: Was US-Präsident Biden jetzt militärisch in Europa und Deutschland plant

Von: Patrick Mayer

Joe Biden wendet sich überdeutlich an Wladimir Putin. Der US-Präsident stellt beim Nato-Gipfel in Madrid die Pläne der USA zur militärischen Abschreckung Russlands in Europa vor. Ein Überblick.

München/Madrid - „Putin wollte die Finnlandisierung Europas. Er wird die Natoisierung Europas bekommen.“ US-Präsident Joe Biden hat sich beim Gipfel des transatlantischen Verteidigungsbündnisses Nato im spanischen Madrid (29./30. Juni) direkt an Moskau-Machthaber Wladimir Putin gewandt und die Pläne präsentiert, wie die USA mit ihren Partnern Russland militärisch vor einem weiteren Imperialismus abschrecken wollen.

Nato-Gipfel in Madrid: USA kündigen verstärkte Truppen zur Abschreckung Russlands an

Mit „Finnlandisierung“ ist die einstige Neutralität Finnlands genannt. Gemeinsam mit Nachbar Schweden werden die Skandinavier der Nato beitreten, auch das beschloss die Militärallianz an diesem Mittwoch, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan überraschend am Anfang des Gipfeltreffens sein Veto zurückgenommen hatte. Eine Antwort auf die amerikanische Ansage im Ukraine-Krieg ließ nicht lange auf sich warten.

„Ich denke, dass diejenigen, die solche Lösungen vorschlagen, sich der Illusion hingeben, dass sie Russland einschüchtern, irgendwie eindämmen können. Das wird ihnen nicht gelingen“, erklärte der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow der Agentur Interfax zufolge. Doch, was plant Biden genau? Wie und wo wollen die USA ihre militärische Präsenz in Europa erhöhen? Merkur.de verschafft einen Überblick:

US-Präsident: Joe Biden beim Nato-Gipfel in Madrid. © Brendan Smialowski / AFP

Mehr als 100.000 US-Soldaten in Europa: Was Joe Biden wegen des Ukraine-Kriegs plant

In Polen wird ein ständiges Militär-Hauptquartier des fünften US-Korps geschaffen. Bisher standen die Vereinigten Staaten bereits der temporären Battlegroup in Polen vor, künftig sollen US-Truppen dort permanent stationiert werden. Bereits Anfang und Mitte Februar ließ Washington 4700 zusätzliche Soldaten nach Polen verlegen - noch vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine.

In den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie in Rumänien werden die rotierenden US-Truppen verstärkt. Heißt: Die USA schicken weitere Kapazitäten, nachdem die Zahl der Soldaten in Europa seit Anfang des Jahres bereits von 80.000 auf mittlerweile 100.000 gestiegen war. Der Fokus soll auf der Nato-Ostflanke liegen.

Wegen Ukraine-Krieg: USA verstärken Luftverteidigung über Deutschland

Luftverteidigung über Deutschland und Italien wird verstärkt. Laut Bild werden 625 zusätzliche US-Soldaten in die Bundesrepublik entsandt, um die Flugabwehr des Nato-Gebiets in Europa zu verstärken, wie das ZDF berichtet. Die US-Streitkräfte haben aktuell 18 Militärstützpunkte in Deutschland mit geschätzt fast 40.000 Soldaten. Bereits im Februar hatte Washington 300 weitere Soldaten geschickt, im März kamen 4000 zusätzliche Soldaten auf dem Stützpunkt Grafenwöhr in der bayerischen Oberpfalz an. Die Basis Ramstein in Rheinland-Pfalz gilt als wichtigster europäischer Stützpunkt für den Lufttransport der US-Armee. Im italienischen Venetien befindet sich die große Aviano Air Base.

Zur spanischen Marinebasis Rota werden zwei neue Zerstörer entsandt. Damit werden in der andalusischen Hafenstadt in der Bucht von Cadiz insgesamt sechs US-Zerstörer stationiert sein.

