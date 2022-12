Kein Putin, Aufstände, Bürgerkrieg: Experte prophezeit „zersplittertes Russland“

Von: Patrick Mayer

Teilen

Wirkt da jemand müde? Russlands Machthaber Wladimir Putin Mitte Dezember, nach zehn Monaten Krieg in der Ukraine. © IMAGO / ZUMA Wire

Ein Verteidigungsexperte sagt den Sturz Wladimir Putins in Folge des Ukraine-Kriegs voraus. Russland prophezeit er sogar einen möglichen Bürgerkrieg.

München/Moskau – Einzig der Titel der sicherheitspolitischen Analyse hat es schon in sich. „Vorbereitung auf den endgültigen Zusammenbruch der Sowjetunion und die Auflösung der Russischen Föderation“, heißt der Aufsatz von Luke Coffey, der auf der Website der US-Denkfabrik „Hudson Institute“ erschienen ist.

Russland im Ukraine-Krieg: Sicherheitsexperte glaubt an Sturz Wladimir Putins

In besagtem Beitrag sagt der britische Verteidigungsexperte nicht nur den Sturz von Moskau-Machthaber Wladimir Putin voraus. Der einstige Berater im britischen Verteidigungsministerium prophezeit Russland darüber hinaus eine düstere Zukunft. Denn: Seiner Ansicht nach ist eine Niederlage der russischen Armee im Ukraine-Krieg nur noch eine Frage der Zeit.

Anschließend wird, so seine Ansicht, die „Russische Föderation“, wie Russland als Staatsmodell bezeichnet wird, und damit endgültig die frühere „Sowjetunion“ zerfallen. Die Folgen werden laut Coffey sein: Aufstände, Bürgerkrieg – und neue Grenzen innerhalb des größten Landes der Erde.

Im Video: Kompakt – Die wichtigsten News zum Russland-Ukraine-Krieg

„Der Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 und der Rücktritt von Michail Gorbatschow als Präsident der Sowjetunion im Jahr 1991 markierten den Beginn des Zusammenbruchs der UdSSR – aber nicht den Zusammenbruch selbst“, schreibt der Analyst in seinem Aufsatz, der schon kurz nach seiner Veröffentlichung am 14. Dezember medial große Aufmerksamkeit weckte.

Russland: Nach dem Ukraine-Krieg – Experte prophezeit neue Grenzen in der Föderation

Coffey: „Während die UdSSR nach 1991 aufhörte, als juristische Person zu existieren, findet der Zusammenbruch der UdSSR noch heute statt.“ UdSSR war einst die Abkürzung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Die Invasion der Ukraine sei nun wohl der „finale Moment für den Zusammenbruch der Sowjetunion“.

Russland wird weiter zersplittern.

Russland habe unbestreitbar einen schweren Schlag für seine Wirtschaft, „eine Zerstörung seiner militärischen Kapazitäten und eine Verschlechterung seines Einflusses in Regionen erlitten, in denen es einst Einfluss hatte“, schreibt Coffey weiter und prophezeit: „Die Grenzen der Russischen Föderation werden auf einer Karte in zehn oder zwanzig Jahren wahrscheinlich nicht mehr so ​​aussehen wie heute.“

Tumulte in Tschetschenien: Indiz für mögliche Aufstände in Russland?

Stattdessen müssten russische Politiker damit beginnen, die Grenzen Russlands neu zu ziehen. Seine These: Teilrepubliken werden sich in Aufständen für ihre Unabhängigkeit von Moskau erheben. Markant: Erst vor wenigen Tagen musste Putins sogenannter „Bluthund“, Ramzan Kadyrow, offenbar eigene Spezialeinheiten in die tschetschenische Stadt Urus-Martan schicken, weil es auf einer dicht befahrenen Verkehrsstraße angeblich zu einem Konflikt zwischen Polizeikräften und daraufhin zu einem großen Tumult gekommen war.

Tschetschenen-Anführer und „Putins Bluthund“: Ramzan Kadyrow. © IMAGO/Yelena Afonina

Videos, die das unabhängige russische Online-Portal Meduza veröffentlichte, sollen die Unruhen und die anschließende Razzia „gegen die eigenen Leute“ dokumentieren. Ein Einzelfall? Oder ein Indiz für einen Stimmungsumschwung? „Revolution, Aufstand und Bürgerkrieg – sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene – könnten nach der Auflösung der Russischen Föderation auftreten“, schreibt Coffey, der wiederholt auf Tschetschenien verweist.

„Putins Koch“ Jegwenij Prigoschin und Ramzan Kadyrow: Neue Machthaber in Russland?

Er glaubt anhand dieses Beispiels an eine Zunahme von „Privatarmeen“, die untereinander um politischen Einfluss streiten werden. Als Beispiel nennt er die Söldner der sogenannten „Wagner-Gruppe“ von „Putins Koch“, Jegwenij Prigoschin, oder das 141. tschetschenische motorisierte Spezialregiment, „gemeinhin als Kadyrowiten bezeichnet“, schreibt er in seinem Aufsatz: „Diese Gruppen und ihre Anführer werden zu wichtigen Machthabern in einem Post-Putin-Russland – insbesondere in einer Gesellschaft, die Zehntausende von Veteranen der russischen Invasion in der Ukraine haben wird.“ Coffey fasst zusammen: „Russland wird weiter zersplittern.“ (pm)