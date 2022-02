Große Ängste: Wieso Macron und bald auch Scholz meterweit von Putin entfernt sitzen müssen

Wladimir Putin und Emmanuel Macron am Montag in Moskau. Ein Treffen auf Abstand. © Kremlin Pool/Imago

Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine ziehen die Aufmerksamkeit auf Wladimir Putin. Galileo hat sich mit dem „geheimen Alltag“ des Kreml-Chefs vor dem Besuch von Kanzler Scholz beschäftigt.

München - Wladimir Putin steht derzeit im Fokus der Weltpolitik. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine lässt auch fernab Moskaus die Alarmglocken schrillen. Im Zuge der Krisendiplomatie finden daher aktuell vermehrt Gespräche statt. Erst am Montag: Außenministerin Annalena Baerbock in Kiew, Bundeskanzler Olaf Scholz in Washington, Frankreich-Präsident Emmanuel Macron in Moskau. Bei Putin.

Ukraine-Konflikt: Wieso Putin auf Abstand setzt

Ganze fünf Stunden haben Macron und Putin miteinander gesprochen. Die meiste Zeit fernab der Öffentlichkeit. Bei den gemeinsamen Auftritten vor den Medien dürfte Beobachtern aufgefallen sein: Wirklich eng beisammen stehen Putin und Macron nicht. Während Ukraine-Präsident Selenskyi stets versucht, Nähe zu demonstrieren, ging Putin auf Distanz. Symbolpolitik? Ein Zeichen der Differenzen zwischen Frankreich und Russland?

Auch auf der Pressekonferenz lagen mehrere Meter Abstand zwischen Macron und Putin. © Thibault Camus/dpa

Offenbar geht es bei Putins Abstandshalten um seine eigene Gesundheit. „Er hat Angst vor Bakterien“, hieß am Dienstag in der Fernsehsendung „Galileo“ (ProSieben). In dem Beitrag „Der geheime Alltag des Wladimir Putin“ spricht der Journalist Ben Judah über „Putins Geheimnisse“. Der Brite hat mehrere Jahre über den Kreml-Chef recherchiert.

Putin-Experte: „Er hat sehr große Angst vor Krankheit“

Zu Putins Sorgen sagt Judah: „Er hat sehr große Angst vor Krankheit, Ansteckungsgefahr und Bakterien.“ Und das bereits vor der Corona-Pandemie. Deshalb gebe es ein Luftentkeimungsgerät in Putins Büro, mit dem Ansteckungen verhindert werden sollen. Setzt Russlands Präsident deshalb auf Abstand zu Macron? Zumal das Treffen auch unter den Eindruck der Pandemie steht? Fotos vor Corona zeigen Macron und Putin immerhin dicht beisammen.

Gegen diese Argumentation spricht, dass Putin es mit der Distanz bei anderen Staatschefs weniger genau nimmt. Neben Chinas Präsident Xi Jinping zeigte sich der 69-Jährige vor wenigen Tagen äußerst nahbar.

Zwei, die sich verstehen – und das auch gern zeigen: Wladimir Putin (links) und Xi Jinping am Freitag in Peking. © ALEXEI DRUZHININ/afp

Ukraine-Konflikt: Kreml lobt Macron-Treffen - bald kommt Scholz

Unabhängig etwaiger Abstandsregeln ging es bei Macrons Treffen in Moskau um eine Lösung des Ukraine-Konflikts. Im Nachgang des Besuchs würdigte der Kreml die Vermittlungsbemühungen Macrons. Kremlsprecher Dmitri Peskow lobte, dass Macron bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj betont hatte, dass die Umsetzung eines 2015 beschlossenen Friedensplans der einzige Weg zu einer Beilegung des Konflikts sei. „Das ist richtig. Und das ist ein Pluspunkt“, sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge.

Die Krisendiplomatie ist damit aber freilich noch nicht beendet. Am 15. Februar kommt es zu einem Treffen zwischen Putin und Olaf Scholz. Der Bundeskanzler reist nach Moskau - und wird wohl mit etwas Abstand neben dem russischen Präsidenten Platz nehmen. (as)