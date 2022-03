Ukraine-Krieg: Spielt Putin nur den „Mad Man“ – und bedient sich damit einer alten US-Strategie?

Teilen

Ein Treffen zwischen Biden und Putin ist „derzeit sicher nicht geplant“. (Archivbild) © Denis Balibouse/dpa

Putin als „Mad Man“: Ist das Drohgebaren im Ukraine-Krieg nur eine alte Strategie, um den Westen schneller zum Einlenken zu bewegen?

Moskau - Wladimir Putin* wütete mehrmals im russischen TV gegen die Ukraine, und rief zur „Entnazifizierung“ auf, unter anderem gegen den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskyj*. Zu seinem Instrumentarium im eskalierten Ukraine-Konflikt zählen auch Drohungen mit dem Atomwaffen-Arsenal Russlands*.

Ein russischer Staatschef, der auch für seine engsten Vertrauten im Kreml nicht mehr zugänglich ist? Ein einsamer Mann, der sich in Wahnvorstellungen zu Bedrohungen aus dem Westen und Visionen eines großrussischen Reiches verstiegen hat? Wenn Putin wirklich „verrückt“ geworden ist, und nicht mehr rational handelt, sind die Konsequenzen für Europa und den Rest der westlichen Welt kaum absehbar. Doch genau das könnte ein Kalkül im Ukraine-Konflikt sein.

Ukraine-Krieg: Bedient sich der Kreml um Putin einer alten Strategie eines US-Präsidenten?

Die so genannte „Mad Man-Strategie“ soll auf den US-Präsidenten Richard Nixon zurück gehen. Er soll sie im Jahr 1969 erdacht haben, gemeinsam mit seinem außenpolitischen Berater Henry Kissinger. Die Überlegung: Wenn der Ostblock den USA* im Vietnamkrieg eine totale Eskalation zutraut, könnte man zu größeren Zugeständnissen an die USA bereit sein.

Wer einen atomaren Angriff fürchten muss, rückt von eigenen militärischen Zielen ab, so das Kalkül dahinter. Ein rücksichtloses Flächenbombardement der USA folgte, um die Drohungen zu unterstreichen. Und auch im Fall Putins fehlen bisher klare Belege für eine psychische Erkrankung.

Ukraine-Krieg: Was sagen Putin-Kenner über den russischen Präsidenten? Eine Antwort aus Finnland

„Der Putin-Flüsterer“ wird Sauli Ninistöö, der Präsident von Russlands Nachbarland Finnland, häufig genannt. Finnland hat eine neutrale Position gegenüber Russland, und Präsident Niniistö telefonierte auch seit dem Ukraine-Krieg bereits mit Putin. „Vielleicht will er irrational aussehen, und das ist in Wirklichkeit sehr rational“, sagte Niniistö. Damit wäre Putin tatsächlich auf dem Pfad Nixons - eigene Verrücktheit vorzuspielen, um maximalen Druck auf Kriegsgegner auszuüben. „Es ist sehr komplex“, meint der finnische Präsident.

Spielt der russische Präsident der NATO* und ihren westlichen Verbündeten also nur vor, dass er weitere, noch extremere irrationale Entscheidungen treffen könnte? Bisher vermeidet der Westen, die von der Ukraine angeforderte Flugverbotszone zu errichten*- weil man keine weiteren Eskalationen riskieren will. Und die Taktik Putins würde zum Teil bereits aufgehen. Doch zumindest im Fall Nixons ging die Mad Man-Strategie nicht auf: Die USA waren bekanntlich bis 1975 in einen blutigen Konflikt verwickelt und mussten sich am Ende geschlagen geben. (kat) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.