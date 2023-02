Putin-Lektion: Ukraines Ex-Präsident erklärt seine Erfahrung - und gibt drei Ratschläge für Gespräche

Von: Patrick Mayer

Schwierige Gespräche: Der damalige ukrainische Präsident Pedro Poroschenko (2.v.re.) und Wladimir Putin mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie dem Ex-Staatspräsidenten Frankreichs, Francois Hollande (re.). © IMAGO / ITAR-TASS

Pedro Poroschenko begründet das Nein der Ukraine zu Verhandlungen mit Wladimir Putins Russland. Der Vorgänger von Wolodymyr Selenskyj wird einmal mehr martialisch.

München/Kiew - Petro Poroschenko, ukrainischer Ex-Präsident (2014 bis 2019), hat Verhandlungen mit Russland abgelehnt und erklärt, dass die einzige Sprache, die der russische Machthaber Wladimir Putin verstehe, angeblich die militärische sei.

Vorgänger von Wolodymyr Selenskyj: Pedro Poroschenko will nicht mit Russland verhandeln

„Es hat keinen Sinn, über die territoriale Integrität der Ukraine zu verhandeln. Das ist einfach nicht möglich. Es gibt eine Lektion, die ich aus meiner langen Erfahrung in der Kommunikation mit Putin gelernt habe. Punkt Nr. 1: Traue Putin nicht, denn Putin sagt nie die Wahrheit. Punkt Nr. 2: Haben Sie keine Angst vor Putin. Putin versteht nur die Sprache der Gewalt und wird so weit gehen, wie Sie es ihm erlauben. Punkt Nr. 3: Verhandeln Sie nicht mit Putin allein“, erklärte der 57-jährige Politiker im Gespräch mit der Bild.

Die Streitkräfte der Ukraine haben brillant mit Russland verhandelt, sie haben die Russen aus Kiew vertrieben.

Pedro Poroschenko: Er unterlag Wolodymyr Selenskyj in der Präsidentschaftswahl

Poroschenko war bei der Präsidentschaftswahl 2019 dem heutigen Amtsinhaber Wolodymyr Selenskyj unterlegen. Der Unternehmer war damals mit dem patriotischen Wahlslogan „Armee! Sprache! Glaube!“ angetreten und forderte unter anderem eine Modernisierung der Streitkräfte. Die Armee sieht er heute als angeblich besten Gesprächspartner für Putin.

„Wir haben bereits einen sehr guten Verhandlungsführer, einen sehr guten Diplomaten, vielleicht den besten Verhandlungsführer mit Putin: Das sind die Streitkräfte der Ukraine. Sie haben brillant mit Russland verhandelt, sie haben die Russen aus Kiew vertrieben“, erklärte der Bild und meinte: „Eine Geste des guten Willens, wie Putin sagte. Dann hatten wir eine großartige Verhandlung in der Region Charkiw, dann in Cherson und jetzt in der Region Donezk.“

Im Video: Kompakt - Die wichtigsten News zum Russland-Ukraine-Krieg

Nach der völkerrechstwidrigen Annexion der Krim durch Russland 2014 hatten sich Poroschenko und Putin zwischen 2015 und 2017 auf Einladung der damaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und des damaligen französischen Staatspräsidenten Francois Hollande mehrmals im sogenannten Normandie-Format getroffen - entweder in Berlin oder in Paris.

Pedro Poroschenko: Vorgänger von Wolodymyr Selenskyj ist im Westen nicht unumstritten

Zu einer Lösung der Differenzen führten diese Treffen jedoch offenkundig nicht. Im Westen gilt Poroschenko als umstritten: Vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs war er in seiner Heimat wegen Hochverrats angeklagt. Nach dem russischen Überfall auf das westliche Nachbarland kam es bislang nicht zu einem Urteil.

Kurz nach Kriegsbeginn hatte sich Poroschenko in Kiew mit einer Kalaschnikow (Maschinengewehr) gezeigt und erklärt, dass er seine Heimat notfalls mit der Waffe in der Hand verteidigen werde. In einem Interview mit dem „heute journal“ des ZDF lud Poroschenko zudem Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in die ukrainische Hauptstadt ein.

Ex-Präsident der Ukraine: Petro Poroschenko, hier im TV-Interview mit dem ZDF-Journalisten Christian Sievers. © Screenshot ZDF

Er sagte damals, am 23. März 2022, im Gespräch mit dem ZDF-Journalisten Christian Sievers: „Wir sind jetzt alle Soldaten. Es gibt jetzt keine Präsidenten und keine Minister mehr, keine Fraktionsvorsitzenden wie mich. Wir sind jetzt alle Soldaten, alle Ukrainer. Und wir kämpfen nicht nur für ukrainischen Boden, wir kämpfen auch für Sie. Für die Freiheit, für die Demokratie, und um den verrückten Putin zu stoppen.“ Er warte, meinte Poroschenko seinerzeit, „auf Kanzlerin Merkel, eine der brillantesten Diplomatinnen, die ich je getroffen habe. Sie hat Wichtiges geleistet. Sie kennt Putin sehr gut. Und sie kann Vorschläge machen, wie wir schneller in Richtung Frieden kommen.“ (pm)