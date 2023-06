„Warum seid ihr so glücklich?“ Putins Propagandist gerät in Russlands Staats-TV mit Publikum aneinander

Von: Franziska Schwarz

Aufnahme vom 26. April: Wladimir Solowjow bei einem Event in Moskau © Sergei Karpukhin/Imago

Der russische TV-Moderator Wladimir Solowjow spricht in seiner Show über die Drohnenangriffe in Moskau – inklusive Publikumsbeschimpfung.

Moskau – Im Ukraine-Krieg sind nun auch Drohnen auf Moskau niedergegangen. Über die Details und Hintergründe gibt es erbitterten Streit. Einen von ihnen trug Moderator Wladimir Solowjow noch am selben Tag aus – und zwar mit seinem Publikum im russischen Staatsfernsehen: „Warum schreibt ihr Blödsinn?“, fauchte er.

In Russland wurden am 30. Mai mehrere Drohnen abgeschossen. Einige davon befanden sich über einem Moskauer Wohnort von Russlands Elite, in direkter Nähe zu Wladimir Putins Residenz. Darüber drückten einige Follower in der Kommentarspalte von Solowjows Sendung wohl Genugtuung aus. Der Putin-Anhänger beantwortete das im Fernsehen mit rüden Worten.

Drohnen-Angriffe in Moskau am 30. Mai 2023 Die Moskauer Behörden sagten, bei dem Angriff seien acht Drohnen eingesetzt worden. Andere nichtstaatliche Medienquellen behaupteten, die tatsächliche Zahl liege eher bei 25. Ein hochrangiger russischer Abgeordneter sagte, drei Drohnen seien über dem exklusiven Vorort Rubljowka abgeschossen worden. Dort hat Russlands Präsident Wladimir Putin einen seiner offiziellen Wohnsitze.

Solowjow wütet in Russlands Staats-TV über Drohnenangriffe in Moskau

Solowjow riet den Zuschauern laut Kyiv Post, „zur Besinnung zu kommen“ und fragte in die Runde: „Warum seid Ihr so glücklich?“ Er forderte seine Zuschauer auf, „vorsichtig mit ihrer Wortwahl zu sein“ und fügte laut dem Bericht hinzu: „Schieben Sie Ihr Ego in Ihr Arschloch … denken Sie an das Land und an die Menschen.“

Einen Ausschnitt der Sendung twitterte ein Mitarbeiter der Oppositionsplattform Meduza und kommentierte: „Klassenkampf!“:

Prigoschin und Solowjow bei Drohnenangriffen auf Moskau geteilter Meinung?

Unterdessen wütete Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Gruppe, mit Blick auf die Drohnenangriffe gegen „stinkende Bastarde“ . Gleichzeitig schien es für Prigoschin kein Problem darzustellen, dass Drohnen über den Elitevorort Rubljowka flogen.

„Die Tatsache, dass sie nach Rubljowka fliegen – zum Teufel damit, lasst eure Häuser in Flammen aufgehen“, sagte er. „Aber was sollen normale Menschen tun, wenn Drohnen mit Sprengstoff gegen ihre Fenster krachen?“ So zumindest die Informationen der Kyiv Post. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht. (frs)