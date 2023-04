Getöteter Blogger Tatarski: „Putins Cheerleader“ verachtete ukrainische Heimat – und hatte Ärger im Kreml

Von: Marcus Giebel

Gedenkstätte: Der prorussische Blogger Wladlen Tatarski kam bei einem Attentat ums Leben. © IMAGO / ITAR-TASS

Wladlen Tatarski stirbt bei einem Attentat. Der Blogger wurde zwar in der Ukraine geboren, hatte jedoch für das Land nur Verachtung übrig. Doch auch der Kreml sah ihn durchaus kritisch.

St. Petersburg – Mit dem Tod von Wladlen Tatarski verstummte auch eine der lautesten prorussischen Stimmen im vor gut einem Jahr eskalierten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Dem am Wochenende bei einem Anschlag in St. Petersburg ums Leben gekommenen Blogger folgten mehr als eine halbe Million Menschen allein auf seinem Telegram-Kanal. Dort verbreitete er seine oftmals radikalen Ansichten, mit denen sich Tatarski augenscheinlich auch mächtige Feinde machte. Doch wer war der Mann, dem sogar Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin an der Front des Ukraine-Kriegs in Bachmut öffentlich gedachte?

Tatarski kam am 25. April 1982 in der Stadt Makijiwka in der Oblast Donezk zur Welt – unter dem Namen Maxim Formin. Das russische Portal gazeta.ru berichtet, er habe in einem Bergwerk gearbeitet und sei als Geschäftsmann aktiv gewesen. Laut der ukrainischen Nachrichtenseite TSN war er zweimal verheiratet und wurde im Jahr 2004 Vater eines Sohnes. Sieben Jahre später verurteilte ihn ein Gericht wegen bewaffneten Raubüberfalls zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren. Doch ihm gelang bereits im Jahr 2014 die Flucht – im Zuge der russischen Invasion im Donbass.

Wladlen Tatarski stirbt bei Attentat: Nach Haft schloss er sich Miliz der Volksrepublik Donezk an

Wieder auf freiem Fuß, schloss er sich der Miliz der selbsternannten Volksrepublik Donezk an – bis wieder die Handschellen klickten. „Dann wurde ich wieder inhaftiert. Ich wurde in die Zone gebracht“, sagte Tatarski einmal rückblickend: „Aber dann hat mich Alexander Sachartschenko begnadigt.“ Der damalige Separatistenführer in Donezk starb wie nun auch Tatarski bei einem Anschlag in einem Restaurant.

Die Erfahrungen im umkämpften Gebiet ließen offenbar auch ihn umdenken und so beschloss Tatarski im Jahr 2019, nach Moskau zu ziehen und sich als Blogger zu verdingen. Fortan nannte er sich und auch seinen Telegram-Kanal Wladlen Tatarski – eine Anlehnung an die Hauptfigur des Romans „Generation P“ des russischen Autors Wiktor Pelewin. Darin entwickelt der PR-Agent Wawilen Tatarskij Slogans für westliche Produkte, die an das Bedürfnis russischer Kunden angepasst sind.

Tatarski wird vom Kämpfer zum Blogger: „Putins Cheerleader“ forderte noch mehr Härte gegen die Ukraine

Zu großer Berühmtheit gelangte der Blogger Tatarski mit dem Ausbruch des Kriegs in seiner alten Heimat. Seine Nähe und Verehrung für Wladimir Putin brachte ihm den Spitznamen „Putins Cheerleader“ ein. Wobei er die Invasion zwar vollauf unterstützte, jedoch für ein noch härteres Vorgehen gegen seine Landsleute eintrat. Tatarski beschimpfte die Ukraine regelmäßig als terroristischen Staat, befürwortete Angriffe auf die Infrastruktur, weil so mehr Ukrainer sterben würden. Auch zum Völkermord rief er auf, wie TSN berichtete. Damit dürfte er nicht immer den Ton des Kreml getroffen haben, gewann aber als Militär-Blogger gerade unter der radikalen Elite zunehmend an Popularität.

Obendrein will Tatarski die prorussischen Truppen aktiv unterstützt haben. Bei gazeta.ru heißt es dazu, er sei in die Miliz der Volksrepublik Donezk zurückgekehrt und dem Wostok-Bataillon zugeteilt worden. Dieses steht unter der Führung von Alexander Chodakowski, der Moskaus Begründung für die Invasion, die Ukraine habe selbst einen Angriff vorbereitet, via Telegram in Zweifel zog.

Einem BBC-Bericht zufolge behauptete Tatarski selbst, beim Start von Kampfdrohnen und beim Bau von Befestigungen geholfen zu haben. Demnach griff er auch selbst zur Waffe und berichtete von der Front.

Video: Wagner-Chef hält „Radikale“ für Anschlag in St. Petersburg verantwortlich

Tatarski war auch im Kreml zu Gast: „Wir werden jeden besiegen, wir werden jeden töten“

Für Putin wurde er jedenfalls zu einem wichtigen Anhänger. Während der Zeremonie zur Annexion der ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson im September 2022 war Tatarski im Kreml zugegen. Im Internet kursiert ein offenbar von ihm selbst aufgenommenes Video, das ihn während des Besuchs zeigt. Dort warnte er in einer von Anzugträgern gefüllten Halle direkt in die Kamera: „Wir werden jeden besiegen, wir werden jeden töten, wir werden jeden ausrauben. Alles wird so sein, wie wir es wollen.“

Weitere Aussagen, die nachwirkten, sammelte die Kolumnistin Julia Davis, die sich der Analyse der russischen Berichterstattung verschrieben hat. Auf Twitter veröffentlichte sie Videos von Tatarskis Auftritten in seinen letzten Lebensmonaten. Dort sagte er in Anspielung auf die Verbrechen der Nazis: „Bei einem Deutschen, der die Bilder aus Butscha sieht, wird das Gedächtnis in Schwung kommen. (…) Er wird sich an die Geschichten erinnern, die ihm seine Großeltern erzählt haben. Daran sollten wir ansetzen und sagen: ‚Ja, so sind wir. Fürchtet uns! Fürchtet uns, Jungs!‘“

Und das solle nur der Anfang sein: „Lass sie uns fürchten!“ In einem anderen Interview, das Davis verbreitete, nannte Tatarski Ukrainer „geisteskranke Russen“, die jedoch geheilt werden würden, sobald Russland den Krieg gewonnen habe.

Tatarski und der Kreml: Stress wegen Diskreditierung der russischen Armee?

Allerdings machte er sich im Kreml nicht nur Freunde. Zwar soll er im Dezember 2022 erneut in Putins heilige Hallen eingeladen worden sein, doch offenbar wurde ihm auch die Diskreditierung der russischen Armee vorgeworfen.

Davis nannte seinen Namen im Zusammenhang mit einem Bericht von gazeta.ru, laut dem die Aussagen von neun russischen Militärkorrespondenten dahingehend überprüft werden sollten. Generalstabschef Waleri Gerasimow sprach demnach in diesem Zusammenhang von „Kritik am Verteidigungsministerium und dessen Entscheidungen während der militärischen Spezialoperation“.

Sein Heimatland Ukraine wurde für ihn zum Feindbild: Der Blogger Vladlen Tatarski benannte sich nach einer russischen Romanfigur. © Telegram/@Vladlentatarskybooks / AFP

Tatarski stirbt bei Attentat: Wagner-Chef Prigoschin gedenkt Militär-Blogger in Bachmut mit Flagge

Nun starb der Gewalt verherrlichende Tatarski wenige Wochen vor seinem 41. Geburtstag auf grausame Weise. Die Hintergründe des Vorfalls müssen noch geklärt werden. Zur Explosion kam es während einer Veranstaltung einer Gruppe namens „Cyberfront Z“, die zu einem „patriotischen Abend“ in das Café „Stritfud-Bar No. 1“ geladen hatte.

Die Bar soll Prigoschin gehören. Der einst als „Putins Koch“ bekannt gewordene Söldner-Anführer lobte Tatarski als Patrioten und hisste im Gedenken an ihn auf dem Verwaltungsgebäude der seit Wochen schwer umkämpften Stadt Bachmut eine russische Flagge, auf der der Name des Bloggers zu lesen ist.

Maria Sacharowa, Sprecherin des Außenministeriums von Sergej Lawrow, nannte Tatarski „gefährlich“ für die Ukraine. Er habe jedoch „tapfer bis zum Ende durchgehalten und seine Pflicht erfüllt“.

Sogar als „unsterblich“ betitelte der ultranationalistische Politiker und Publizist Alexander Dugin den Getöteten. Seine Tochter Darja Dugina war im vergangenen August durch eine Autobombe ums Leben gekommen und damit die erste bekannte prorussische Propagandistin, die seit Kriegsausbruch einem Attentat zum Opfer fiel. (mg)