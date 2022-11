Kurz nach WM-Start sorgt Orban mit Fußballschal für Eklat – Ukraine bestellt sogar Botschafter ein

„Großungarn“

Während die WM läuft teilt Ungarns Regierungschef Orban auf Instagram ein Video zu seinem Treffen mit einem Fußballspieler. Der Schal, den er dabei trägt, sorgt jetzt für Aufruhr.

München — Ungarn ist bei der WM 2022 in Katar zwar nicht dabei. Das hält den ungarischen Regierungschef Viktor Orban aber nicht davon ab, dennoch über Fußball zu posten. Er teilte auf Instagram ein Video zu seinem Treffen mit Ex-Nationalspieler und Debreceni VSC-Stürmer Balázs Dzsudzsák.

Was aber vor allem für politischen Aufruhr sorgt: Der Schal, den er bei seinem Treffen offenbar stolz um seinen Hals trägt. Darauf sind die Grenzen von „Großungarn“ abgebildet, die Territorien von mehreren Nachbarländern einschließen. Die Ukraine reagierte bereits auf das Video.

Während WM läuft sorgt Orbans Fußball-Schal für Aufregung – ungarischer Regierungschef zeigt „Großungarn“

Auf dem Instagram-Video ist zu sehen, wie Orban Dzsudzsák begrüßt, umarmt und fröhlich sein Trikot entgegennimmt. „Lang lebe der gewählte Torschützenkönig! Danke für alles, Balázs!“ lautet die Beschreibung unter dem Video. Die Aufnahmen sind allerdings nur Nebensache, denn die eigentliche Aufmerksamkeit liegt auf seinem Schal, auf der die „Großungarn“-Karte zu sehen ist. Dessen Grenzen schließen dabei Gebiete der Slowakei, Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Rumänien und auch der Ukraine ein.

Ukraine reagiert auf Orbans Schal – „trägt nicht zur Entwicklung ukrainisch-ungarischer Beziehungen bei“

Besonders in der Ukraine, die sich aktuell gegen Wladimir Putin verteidigt und um ihr Territorium fürchten muss, kam die Aktion ganz und gar nicht gut an. Unmittelbar nach der Veröffentlichung wurde der ungarische Botschafter in das Außenministerium einbestellt. Ministeriumssprecher Oleg Nikolenko äußerte sich auf Facebook zum Vorfall.

„Für revisionistische Ideen Werbung zu machen, trägt nicht zur Entwicklung ukrainisch-ungarischer Beziehungen bei und entspricht nicht den Prinzipien europäischer Politik“, so Nikolenko. Man erwarte eine „offizielle Entschuldigung“ von der ungarischen Seite, erklärte der ukrainische Beamte.

Das Verhältnis zwischen der Ukraine und Ungarn ist aufgrund des Ukraine-Krieges ohnehin angespannt. Orbans Regierung unterhält weiterhin enge Beziehungen zum Kreml und will sich Sanktionen gegen Moskau nicht anschließen. Zuletzt gab Orban an, sein Land wolle ein EU-Hilfspaket für die Ukraine nicht unterstützen. (bb)