Wohn-Wahnsinn: Bayerns Justizminister bremst Hoffnungen für Miet-Deckel

Die steigenden Mieten sorgen für Groll im Ballungsraum. Ein Staats-Deckel, ein verordnetes Einfrieren der Mieten, gilt vor allem der SPD als Musterlösung. Doch der Plan scheint zu scheitern.

München - Es gibt tolle Zahlen: Die Kaufkraft der Münchner liegt 34 Prozent über dem Deutschlandmittel. Allerdings haben Menschen nichts davon. Denn die Mieten fressen diesen Überschuss auf. Sie liegen 138 Prozent über dem Deutschlandmittel. Dieser Wahnsinn treibt die Menschen auf die Straßen. Sie fordern Lösungen von der Politik und ein Miet-Volksbegehren. Bayerns Justizminister hält das für wenig zielführend. Wir fassen die wichtigsten aktuellen Entwicklungen zum Thema Wohnungsnot zusammen:

Die Staatsregierung gibt dem Mieten-Volksbegehren aus rechtlichen Gründen keine Chance. „Die Zielrichtung des Begehrens verstehe ich gut“, sagte uns Justizminister Georg Eisenreich (CSU), „aber dieses Volksbegehren halte ich, soweit die Miethöhe auf dem freien Wohnungsmarkt geregelt werden soll, für verfassungswidrig.“ Ziel der Initiatoren ist, die Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt für fünf Jahre einzufrieren. Die rechtlichen Hürden für ein erfolgreiches Begehren sind allerdings hoch.

Unter anderem muss es sich auf Gesetze beziehen, für die der Freistaat auch zuständig ist. In diesem Fall, so argumentiert Eisenreich, hat der Bund durch sein Mieten-Gesetz von 2015 - die Einführung der umstrittenen Mietpreisbremse - das Thema abschließend geregelt. „Die Länder haben deswegen an dieser Stelle keine eigene Gesetzgebungskompetenz mehr“, warnt der Justizminister. „Ein solcher Mietenstopp würde spätestens vor dem Verfassungsgericht scheitern. Zu diesem Ergebnis kommen die Juristen in meinem Haus und auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestags.“

Eisenreich: Diese Maßnahmen sollen den Miet-Wahnsinn beenden

Eisenreich hält das Mieten-Einfrieren auch inhaltlich für einen massiven Schritt. „Ob so ein Eingriff ins Eigentumsrecht verhältnismäßig ist, halte ich für fraglich.“ Eisenreich spricht von einem „Maßnahmenbündel“, bei dem die verschiedenen Ressorts zusammenwirken müssen. Unter anderem fordert er vom Bund eine degressive Abschreibung beim Wohnungsbau. Er verlangt aber auch die Schaffung von mehr preiswertem Wohnraum in München und im Umland. Auf Landesebene kündigt Eisenreich für August die neue gefasste Mietpreisbremse an.

Die Staatsregierung will zudem eine bessere Zusammenarbeit zwischen Stadt und Umlandgemeinden auf Augenhöhe vermitteln, damit mehr Bauflächen ausgewiesen werden. Eisenreich: „Die CSU ist die Partei des Eigentums, der Freiheit und der sozialen Marktwirtschaft. Wenn es der Markt erkennbar nicht mehr fair regeln kann, ist die Politik gefordert. Als Münchner Abgeordneter sehe ich, dass dieses Problem zunehmend auf dem Rücken von Normalverdienern, von Familien ausgetragen wird.“ Da müsse sich die Union insgesamt mehr als bisher bewegen.

+ Unter dem Motto „Ausspekuliert“ demonstrierten im September Tausende Münchner gegen den Mietwahnsinn. © Klaus Haag

So viel bringt das neue Wohngeld

Wer das Geld für die Miete nicht aufbringen kann, soll ab 2020 von besserem Wohngeld profitieren: Die Bundesregierung brachte einen Gesetzentwurf von Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) auf den Weg, der vor allem in Ballungszentren helfen soll. Der durchschnittliche staatliche Mietzuschuss für einen Zwei-Personen-Haushalt soll von 145 Euro auf 190 Euro im Monat steigen. Künftig soll das Wohngeld alle zwei Jahre per Verordnung an die allgemeine Entwicklung von Mieten und Einkommen angepasst werden. Geplant ist eine regional gestaffelte Erhöhung der Höchstbeträge. Seehofer plant zudem eine neue „Mietenstufe VII“, um Haushalte in Gemeinden und Kreisen mit hohen Mieten gezielter bei den Wohnkosten zu entlasten. Zusätzliches Einkommen soll das Wohngeld künftig in geringerem Maße als bisher reduzieren. Notwendig ist die Zustimmung des Bundesrats, weil das Wohngeld je zur Hälfte von Bund und Ländern gezahlt wird.