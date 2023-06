CDU wütet nach „Dialogreihe Wolf“ über Grünen-Pläne: „So viele Zäune können sie gar nicht bauen“

Von: Andreas Schmid

Zwei Wolfswelpen stehen auf einem Feld. Das Tier avanciert zum Politikum. © Torsten Beuster/-/dpa/Symbolbild

Die CDU reagiert skeptisch auf das Grünen-Projekt „Dialogreihe Wolf“. Umweltministerin Lemke bewege sich „in ihrer grünen Artenschutz-Bubble“, sagte uns Fraktionsvize Steffen Bilger.

München – Streitthema Wolf. Die Grünen wollen mit der „Dialogreihe Wolf“ die Diskussion versachlichen. Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) lud dazu Anfang Juni zu einer Veranstaltung ein. Der Unionsfraktionsvize Steffen Bilger war wie die gesamte Opposition nicht dabei. Der CDU-Politiker kritisiert gegenüber Merkur.de die Position der Ministerin. „Das ist alles andere als Realitätssinn, das ist grüne Wolfsromantik pur.“

Lemke bezeichnete die Rückkehr von Wölfen als großen Erfolg für den Naturschutz. „Ziel muss es sein, eine ausgewogene Balance zwischen dem Schutz von Menschen und Nutztieren und dem Artenschutz zu schaffen“, sagte Lemke nach den Gesprächen. Sie plädiere für eine sichere Koexistenz mit dem Wolf. Dazu brauche es einen funktionierenden Herdenschutz, insbesondere durch Zäune. „Sie können gar nicht so viele Zäune bauen, damit die Weidetierhaltung bei 2500 Wölfen in ganz Deutschland geschützt wird“, sagte Bilger. Zäune könnten auch gar nicht überall gebaut werden, etwa in den Bergen.

Wolfspopulation in Deutschland steigt

Der Wolf galt in Europa lange als ausgerottet, ehe er Ende der 1990er Jahre nach Deutschland zurückkehrte. Naturschützer sehen darin einen Erfolg für die Artenvielfalt. Kritiker wie Bilger meinen, die Wolfspopulation gerate zusehends außer Kontrolle. Tatsächlich steigt die Anzahl der Tiere hierzulande an. Laut der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes für den Wolf leben aktuell 161 bestätigte Rudel, 43 Paare und 21 Einzeltiere in Deutschland (Stand: November 2022). Ein Rudel besteht aus acht bis zwölf Tieren.

Die Entwicklung der Wolfsterritorien in Deutschland. Es werden Jahr für Jahr mehr Tiere. © Bundeszentrum Weidetiere und Wolf (BZWW)

Frau Lemke bewegt sich beim Wolf in ihrer grünen Artenschutz-Bubble.

Der Wolf rücke in vielen Gegenden Deutschlands näher an menschliche Siedlungen heran, kritisierte CDU-Mann Bilger. Aufgrund mangelnder Abschreckungsmaßnahmen halte der Wolf immer weniger Abstand zum Menschen und würde zusehends Weidetiere reißen. Das habe „dramatische Folgen“, sagte Bilger. „Weidetierhalter geben ihre Herden auf, weil sie sie nicht mehr schützen können und sich von der Politik im Stich gelassen fühlen.“

Das habe auch Auswirkungen auf die Menschen. „Ohne Schafe gibt es keinen wirksamen Deichschutz. Ohne Almwirtschaft gibt es weniger Artenvielfalt und weniger Erosionsschutz. Die Offenhaltung unserer schönen Kulturlandschaft ist in Gefahr. Ohne Weidetierhaltung hätte unsere Heimat ein anderes Gesicht.“ Der Umweltverband WWF forderte am Rande des Treffens mehr Unterstützung für Nutztierhalter. Herdenschutzmaßnehmen müssten fachlich und finanziell gefördert und so unbürokratisch wie möglich umgesetzt werden.

Die CDU kritisierte, dass sie nicht zu der Veranstaltung eingeladen war, die Stimme der Opposition fehle. „Da sieht man, welche Vorstellung eine grüne Ministerin von Dialog und Austausch hat. Frau Lemke bewegt sich beim Wolf in ihrer grünen Artenschutz-Bubble.“ Tatsächlich waren bei der Dialogreihe Wolf überhaupt keine Bundestagsfraktionen geladen, also auch keine Grünen-Bundestagsabgeordneten. Das bestätigte das Umweltministerium auf Anfrage. Die Veranstaltung habe mit Vertretern der Länder sowie Verbänden stattgefunden.

CDU fordert „Wolfsmanagement, das den Namen auch verdient“

Die CDU forderte ein „Wolfsmanagement, das den Namen auch verdient“ und will den Wolf ins Bundesjagdgesetz aufnehmen. „Es geht nicht um die Ausrottung des Wolfes, sondern darum, ihn gerade von Gegenden fernzuhalten, in denen ein wirksamer Herdenschutz auf anderem Wege nicht machbar ist, zum Beispiel im Bereich von Almen in Bayern oder von Deichen in Norddeutschland.“ Lemke wies darauf hin, dass Wölfe, die wiederholt zumutbar geschützte Weidetiere reißen, bereits jetzt nach geltender Rechtslage getötet werden.

Manchen Politikern gehen die aktuellen Regelungen aber nicht weit genug. So forderte etwa Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger: „Der Wolf muss bejagt werden.“ Unserer Redaktion sagte der bayerische Vizeministerpräsident: „Wenn wir nicht aktiv den Wolf bejagen dürfen, ist in wenigen Jahren der Tourismus massiv gefährdet, weil die Landwirte keine Weidetiere mehr austreiben können und damit die Landschaft verbuscht und ihre Attraktivität verliert.“ Aiwanger will deshalb das Jagdrecht verändern. (as)