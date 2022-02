Wolodymyr Selenskyj: Aus der Sitcom ins Präsidenten-Amt der Ukraine - und nun in die Russland-Krise

„Er schlägt sich nicht schlecht“

Kann politische Fiktion Wahrheit werden? In der Ukraine geht das: Wolodymyr Selenskyj wurde vom Sitcom- zum echten Präsidenten. Die Lage ist für ihn derzeit aber bitterernst.

Kiew/München - Dass politische Realität ihren Weg als Fiktion auf die Bildschirme findet: Nichts Ungewöhnliches. Man denke an die Watergate-Affäre und den Filmhit „Die Unbestechlichen“. Dass politische Fiktion Realität wird, ist hingegen ein absoluter Ausnahmefall. Vielleicht sogar beispiellos. Und trotzdem ist es passiert. Weitab von Hollywood, in der Ukraine - und sogar um Bestechlichkeit ging es dabei ein wenig. Der Protagonist der verrückten Geschichte heißt Wolodymyr Selenskyj. Jener Selenskyj, der in der Russland-Ukraine-Krise auf einmal zu einer Figur der Weltpolitik geworden ist.

Wolodymyr Selenskyj als „Diener des Volkes“? Serien-Fiktion wurde 2019 Realität

Im Jahr 2015 war Selenskyj Comedian. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. In der Sitcom „Diener des Volkes“ spielt er die Hauptrolle, einen Geschichtslehrer, der wie die Jungfrau zum Kinde zum Amt des Staatschefs kommt. In der Fiktion ist eine zufällig von einem Schüler gefilmte Zornesrede der Schlüssel zum kometenhaften Aufstieg. „Wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera, und das seit 25 Jahren!“, wütet Selenskyj in seiner Rolle als Wasja Holoborodko, nachdem seine Schulklasse zum Zimmern von Wahlkabinen abgeordnet wird: „Auch diesmal wird sich nichts ändern, und weißt du warum? Weil du, mein Vater und ich wieder so ein Schwein wählen werden!“

Vier Jahre später kandidierte der damals 41 Jahre Spaßmacher einfach selbst. Parallelen zu fiktiven Figuren waren rein zufällig und nicht beabsichtigt. Er habe „keine Erfahrung“, sagte Selenskyj vor dem Wahltag der Nachrichtenagentur AFP dennoch in einem Interview. Er lerne aber bereits für seine mögliche neue Aufgabe: „Schließlich will ich nicht wie ein Idiot aussehen.“ Kennern der Serie könnte bei diesem Satz eine weitere Sequenz in den Sinn gekommen sein: Mit Walnüssen im Mund probt der frisch gewählte Holoborodko in „Diener des Volkes“ die saubere Aussprache - um bei seiner Antrittsrede nicht wie ein Idiot auszusehen.

Wie sein Serien-Alter-Ego landete Selenskyj im April 2019 dann einen Erdrutschsieg. Wenn auch erst in der Stichwahl gegen Vorgänger Petro Poroschenko. Der Spaß war dann aber tatsächlich schnell vorbei.

Ukraine-Russland-Krise: Putin verpasste Selenskyj schon in der ersten Woche eine Breitseite

Denn ein überwölbendes Thema Selenskyjs Präsidentschaft ist von Anfang die schwer belastete Beziehung zu Wladimir Putins Russland. Fast unmittelbar nach dem Wahltag begann Russland mit der Ausgabe von Staatsbürgerschaften an Bürger der selbst ernannten Luhansker Volksrepublik - ein Affront, wenn nicht ein Eskalationsschritt. Selenskyj warnte Putin in einer seiner ersten Amtshandlungen davor, mit der Ukraine in einer Sprache der „Drohungen, des militärischen und wirtschaftlichen Drucks zu sprechen“.

Selenskyj selbst setzte indes den Frieden in der Ostukraine weit oben auf seine politische Agenda. Das Ergebnis ist - mit etwas Verzögerung - bekannt. Und noch immer steht die Ostukraine im Zentrum des Konflikts. Einige Ukrainer befürchteten bereits nach dem Wahlsieg des selbst aus der russischsprachigen Industriestadt Krywy Rig stammenden Schauspielers das Schlimmste.

Selenskyj als Präsident: Zweifel, aber auch Respekt - „Er schlägt sich nicht schlecht“

Gemessen an einigen seiner Vorgänger wirkt Selenskyjs bisherige Amtszeit rückblickend aber doch recht solide. Das Urteil über sein Wirken fällt dennoch gespalten aus. Dass seine ersten Schritte auf dem internationalen politischen Parkett zögerlich ausfielen, stärkte das Vertrauen in Selenskyj zunächst nicht. „Ich glaube, unsere internationalen Partner haben es ziemlich schwer mit ihm“, sagt der ukrainische Politologe Mykola Dawydjuk. „Sie spielen auf einem sehr hohen Niveau, das er nicht erreichen kann - und nicht verstehen kann.“

Hinter vorgehaltener Hand zeigen sich einige Diplomaten aber durchaus beeindruckt von der Art und Weise, wie der Ex-Komiker die Krise mit Moskau handhabt. „Ehrlich gesagt schlägt er sich nicht schlecht“, zitiert AFP einen Diplomaten. Selenskyj bewahre einen kühlen Kopf. „Er hat einen unmöglichen Job, er ist gefangen zwischen dem Druck sowohl der Russen als auch der Amerikaner.“

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz hagelte es dann auch einige Respektsbekundungen. US-Außenminister Antony Blinken würdigte den ukrainischen Präsidenten für seine besonnene Reaktion auf die russische Drohkulisse. Und tatsächlich tritt Selenskyj in der angespannten Lage jedenfalls betont unaggressiv auf. Die Ukraine werde keinesfalls den „ersten Schritt“ machen, versicherte er auch in München, wie im Video von BR24 zu sehen. Selenskyj erhob aber auch Forderungen: Sein Land sei Europas „Schutzschild“ gegen Russland. Es verdiene mehr internationale Unterstützung, betonte er.

Selenskyj auf einer Bühne mit Scholz - Ukraines Präsident Statist im Konzert der Mächtigen?

Der Erfolg ist gleichwohl überschaubar, der Präsident droht auch zu einer Art tragischen Figur im Ringen der Großmächte zu werden. Bei Kanzler Olaf Scholz (SPD) stieß er etwa sowohl mit seinem „Traum“ von der Nato-Mitgliedschaft, als auch mit dem Wunsch nach deutschen Waffenlieferungen auf taube Ohren. Nicht mal über die Sanktionspläne der Nato gegen Russland sei er im Bilde, klagte Selenskyj bei der gemeinsamen Pressekonferenz - besonders brisant ist das, weil Nord-Stream-2 Gasleitungen durch die Ukraine für Russland obsolet machen könnte. Die Energieversorgung des Landes steht also auf dem Spiel, die Entscheidung über die Pipeline ist für Kiew existenziell.

Und dennoch: Selenskyj außen vor zu lassen, könne ein bewusstes Kalkül der Nato sein, erklärten Experten Merkur.de. Die Ukraine bleibt vorerst eher Manövriermasse. Auch in Sachen Nato-Mitgliedschaft. Selenskyj muss sich auf Symbolpolitik beschränken. Den 16. Februar 2022, den von den USA kolportierten vermeintlichen Tag der russischen Invasion, rief er zum „Tag der Einheit“ aus, samt Nationalbeflaggung in den Fenstern. Nicht alle fanden das angemessen - immerhin aber war ein Zeichen gesetzt.

„Was sollten wir tun? Nur eines: ruhig bleiben“, erklärte Selenskyj im Januar. Klar ist schließlich auch: Einem russischen Einmarsch hätte die Ukraine militärisch wenig entgegenzusetzen. Es bleibt nur, die Meinungsmaschinerie des Kreml mit Dementis zu kontern - etwa, wenn es um einen vermeintlichen „Genozid“ in der Ostukraine geht. Hilfreich könnte es auch sein, den Konflikt im Donbass möglichst kühl zu halten. Der Waffenstillstand zwischen ukrainischen Staatskräften und Separatisten ist immer wieder einmal brüchig. Eine Offensive würde Russland allerdings willkommene Argumente liefern.

Selenskyj: Ukraine nimmt Kampf gegen Oligarchen-Macht auf - doch es gibt Zweifel am Vorgehen

Selenskyjs Präsidentschaft erschöpft sich freilich nicht im Ukraine-Konflikt. Auch der Kampf gegen die Macht der Oligarchen gehört zu den erklärten Zielen Selenskyjs. Ein im September 2021 verabschiedetes Gesetz soll den Einfluss der Reichen auf Parteien und Politik und deren Zugriff bei Privatisierungen ausbremsen. Doch schwarz und weiß, richtig und falsch gibt es nur im TV - die Menschenrechtsbeauftragte des Parlaments warnte vor Verfassungswidrigkeit der Pläne.

Argwohn erregte unter anderem, dass der von Selenskyj selbst zusammengestellte Nationale Rat für Sicherheit und Verteidigung die Betroffenen bestimmt. Laut einem Bericht der ARD hatte das Gremium zuvor auch oppositionelle Sender und Portale blockiert. Wie so oft in der Ukraine geht es dabei zumindest auch um die Frage „Russland oder Ukraine“. Seit Januar müssen alle überregionalen Zeitungen und Zeitschriften in ukrainischer Sprache erscheinen. Beschlossen hatte dieses zweitere Gesetz gleichwohl noch Vorgänger Poroschenko.

Wie turbulent oder auch hochgefährlich das politische Leben in der Ukraine sein kann, zeigt ein Vorfall am Rande der Beschlussfassung des Oligarchen-Gesetzes. Ein Auto des Selenskyj-Beraters Serhiy Schefir wurde beschossen, der Fahrer schwer verletzt.

„Putin ist zurückgetreten!“

Hier schließt scheint sich dann auch wieder der Kreis zu Selenskyjs Sprungbrett in die große Politik zu schließen, der Serie „Diener des Volkes“. Dort ziehen gesichtslose Schwerreiche die Strippen im Hintergrund. Der brave Lehrer Holoborodko findet dennoch immer wieder einen Ausweg. Ob es auch in der Realität so kommt, es bleibt abzuwarten - und ob Selenskyj gleichermaßen über moralische Zweifel erhaben, sei dahingestellt.

Der größte geheime Wunsch Selenskyjs könnte es so oder so sein, einmal jenen Satz zu rufen, den Sitcom-Präsident Holoborodko ins Rund des ukrainischen Parlaments brüllt, um die Aufmerksamkeit eines Pulk aufeinander einprügelnder Abgeordneter zu erhalten: „Putin ist zurückgetreten!“, schreit er. In der Serien-Szene kehrt in diesem Moment wohltuende Ruhe ein. (fn mit Material von AFP)