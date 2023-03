„Dann hatte er die Zustimmung“: Experte schildert Selenskyjs Schlüsselmoment - er geschah in München

Von: Patrick Mayer

Kam wiederholt zur Sicherheitskonferenz nach München: der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, hier im Februar 2020. © IMAGO/palinchak

Wie ein Insider erzählt, warnen die USA den ukrainischen Präsidenten einst vor einer Reise nach München. Wolodymyr Selenskyj wollte aber unbedingt in München sprechen.

München/Kiew - Promenadeplatz. Hotel Bayerischer Hof. Hier treffen sich Jahr für Jahr mächtige Entscheidungsträger aus aller Welt zur Münchner Sicherheitskonferenz. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin war schon da - wenn auch nicht in diesem Jahr.

Wolodymyr Selenskyj: Ukraine-Präsident hatte prägenden Moment in München

„Niemand fühlt sich mehr sicher“, sagte Putin am 14. Februar 2007 unter anderem vor Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die USA hätten ihre Grenzen „in allen Sphären überschritten“, meinte der russische Präsident, die Vereinigten Staaten würden der Welt ihre Vorstellungen aufzwingen. Putin fragte: „Nun, wem gefällt das schon?“

Von Politikwissenschaftlern wurde diese Rede als Beginn einer aggressiven russischen Außenpolitik gegenüber dem Westen gewertet. Wie ein Experte aus dieser Berufszunft nun berichtete, hatte auch Putins Widersacher Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, einen prägenden Moment auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und zwar 15 Jahre später.

Auf einer Wahlkampfveranstaltung der FDP am Münchner Lenbachplatz zur Bayern-Wahl, unweit des Hotels Bayerischer Hof, referierte der CEO der Sicherheitskonferenz über jene Tage im Februar vergangenen Jahres, kurz vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs.

Selensky sprach am 19. Februar 2022 in München, also fünf Tage vor dem Einmarsch der russischen Armee. Die Amerikaner hätten alles versucht, um zu verhindern, dass Selenskyj in die bayerische Landeshauptstadt reist, berichtete Benedikt Franke. So hätten die USA damals geahnt, dass ein Angriff Moskaus kurz bevorstünde.

Wolodymyr Selenskyj: USA rieten Ukraine-Präsident angeblich von Rede in München ab

Und sie wollten unbedingt, dass Selenskyj in Kiew sei, wenn es losgehe, damit die ukrainische Verteidigung ohne den Präsidenten nicht zusammenbreche, erzählte der Politikwissenschaftler. Doch Selenskyj habe unbedingt in der Isarmetropole zur Welt und den Kritikern im eigenen Land sprechen wollen, so Franke.

Denn: Damals waren Umfragen zufolge nur 42 Prozent aller Ukrainer mit dem außenpolitischen Kurs Selenskyjs einverstanden, nach der München-Rede sollen es angeblich mehr als 80 Prozent gewesen sein. Selbst die seinerzeit skeptische Opposition habe er mit seiner Rede auf der Sicherheitskonferenz überzeugt, sagte Franke: „Dann hatte er die Zustimmung.“

CEO der Münchner Sicherheitskonferenz: der Politikwissenschaftler Benedikt Franke. © IMAGO/B. Lindenthaler

„Die Ukraine will Frieden. Europa will Frieden. Die Welt sagt, sie will nicht kämpfen, und Russland sagt, es will nicht angreifen. Jemand lügt“, sagte der heute 45-jährige Selenskyj damals und fragte mit Verweis auf den Zweiten Weltkrieg: „Hat die Welt ihre Fehler des 20. Jahrhunderts vergessen? Wozu führen Beschwichtigungsversuche? Die Frage ‚Warum für Danzig sterben?‘ verwandelte sich in die Notwendigkeit, für Dünkirchen und Dutzende anderer Städte in Europa und der Welt zu sterben - auf Kosten von zig Millionen Menschenleben.“

Wolodymyr Selenskyj: Ukraine-Präsident sagte Angriff Russlands in München voraus

Selenskyj betonte die Gefahr, die von Putin ausgehe. „Wie kam es zur größten Sicherheitskrise seit dem Kalten Krieg? Für mich als Präsident eines Landes, das einen Teil des Territoriums und Tausende von Menschen verloren hat und an dessen Grenzen sich jetzt 150.000 russische Truppen, Ausrüstung und schwere Waffen befinden, liegt die Antwort auf der Hand“, erklärte er: „Die Architektur der Weltsicherheit ist zerbrechlich und muss aktualisiert werden. Die Regeln, auf die sich die Welt vor Jahrzehnten geeinigt hat, funktionieren nicht mehr. Sie halten mit neuen Bedrohungen nicht Schritt.“

Die Ukraine will Frieden. Europa will Frieden. Die Welt sagt, sie will nicht kämpfen, und Russland sagt, es will nicht angreifen. Jemand lügt.

Es sei symbolisch für ihn, „dass ich hier darüber spreche. Hier kündigte Russland vor 15 Jahren seine Absicht an, die globale Sicherheit herauszufordern“, meinte er mit Blick auf Putins Rede 2007. Selenskyj, der in den USA seinen größten Unterstützer hat, verwies auf blutige Kämpfe im Donbass seit 2014: „Das ist kein Krieg in der Ukraine, sondern ein Krieg in Europa. Ich habe das auf Gipfeln und Foren gesagt. 2019, 2020, 2021. Wird mich die Welt 2022 hören können?“

Wolodymyr Selenskyj: Emotionale Rede auf Münchner Sicherheitskonferenz

Er kündigte an: „Wir werden unser Land mit oder ohne die Unterstützung von Partnern verteidigen. Ob sie uns Hunderte moderner Waffen oder fünftausend Helme geben. Wir schätzen jede Hilfe, aber jeder sollte verstehen, dass dies keine wohltätigen Spenden sind, um die die Ukraine bitten oder an die sie erinnern sollte. Das sind keine edlen Gesten, vor denen sich die Ukraine beugen sollte. Dies ist Ihr Beitrag zur Sicherheit Europas und der Welt. Wo die Ukraine seit acht Jahren ein zuverlässiger Schutzschild ist. Und seit acht Jahren hält sie eine der größten Armeen der Welt zurück.“ Letzteres gilt bis heute. (pm)