Wüst fordert Unabhängigkeit Deutschlands von autoritären Regimen

Teilen

Hendrik Wüst bespricht sich auf der Konferenz mit seinen Amtskollegen über wichtige politische Entscheidungen © IMAGO / Political-Moments

Der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens Hendrik Wüst hat gefordert, die Abhängigkeiten Deutschlands von autoritären Regimen in Zukunft generell zu vermeiden. Diese Konsequenz zieht er aus der herrschenden Krise durch den russischen Krieg in der Ukraine.

Berlin - «Bei allen systemrelevanten Gütern und Technologien» müsse Deutschland unabhängig werden, sagte Wüst am Donnerstag nach Beratungen der Ministerpräsidenten der Länder in Berlin. Das gelte nicht nur für Energie, sondern etwa auch im Gesundheitsbereich. Wüst, der aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist, betonte aber auch: «Deutschland muss so schnell wie möglich unabhängig vom Import russischer Energie werden.» Russlands Präsident Wladimir Putin bedrohe den Frieden und die Sicherheit Europas. Die Ministerpräsidenten hätten beraten, wie die Sicherheit des Landes «in umfassenden Sinne» gestärkt werden könne.

Inflationsrate von acht Prozent: Höhere steuerliche Entlastungen für Rentner nötig

Darüber herrsche im Länderkreis «große Einigkeit», sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschefs Hendrik Wüst (CDU), am Donnerstag nach einem Treffen der Länderchefs in Berlin.

Er glaube, dass die Problematik nur zu lösen sei, wenn es die Bereitschaft gebe, über weitere steuerliche Maßnahmen zu reden, antwortete Wüst auf die Frage, was er von der Bundesregierung erwarte. Vorschläge, etwa zur Entlastungen bei Strom-, Energie- und Mehrwertsteuern lägen ja bereits auf dem Tisch.

Er hob hervor, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), «nicht aus der Inflation heraus mehr Steuereinnahmen generieren möchte, sondern das als Entlastung zurückgeben will». Wenn diese Bereitschaft da sei, gehe es noch um den Weg. «Darüber werden wir in den nächsten Wochen noch häufig sprechen», sagte der CDU-Politiker. (dpa)