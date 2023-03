Russische Angriffe scheitern - Ukraine geht mit US-Minen auf Panzer-Jagd

Von: Bedrettin Bölükbasi

Ein zerstörter russischer Panzer nahe der Stadt Lyman im Donbass. (Archivfoto) © Ximena Borrazas/Imago

Um die ostukrainische Stadt Wuhledar können russische Panzer seit Wochen nicht vorrücken. Vom ukrainischen Militär gelegte US-Minen verhindern den Vorstoß.

München – Ukrainische Militärblogger und Nachrichtenportale veröffentlichen immer wieder Luftaufnahmen der Zusammenstöße mit Kreml-Chef Wladimir Putins Soldaten in sozialen Medien. Dabei ist auch oft zu sehen, wie russische Panzer in ein Feld rasen, um ukrainische Verteidigungslinien zu durchbrechen. Plötzlich gibt es aber eine Explosion und die Panzer fliegen in die Luft. Das Schauspiel ereignet sich inzwischen fast jeden Tag um die umkämpfte Stadt Wuhledar im Oblast Donezk.

Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs liefern sich russische und ukrainische Truppen heftige Gefechte um Wuhledar. Ende Januar hat das russische Militär aber Angriffe auf die Stadt verstärkt, um sie endlich einzunehmen. Dabei laufen russische Panzer aber offenbar direkt in amerikanische Minen rein, die die ukrainische Armee äußert effektiv einsetzt. Es geht um die sogenannte Remote Anti-Armor Mine System (RAAM) - zu Deutsch: fernverlegbares Panzerabwehrminensystem.

Amerikanische Minen zerstören russische Panzer – Putins Truppen scheitern in Wuhledar

Ende des vergangenen Jahres lieferten die USA rund 6000 dieser RAAM-Geschosse an die Ukraine als Teil der militärischen Hilfe gegen die russische Aggression. Stand Januar wurde die Ukraine so insgesamt mit rund 10.200 RAAM-Systemen versorgt. Es sind tatsächlich Projektile im Sinne von Haubitzen-Geschossen und genau hier liegt auch der Vorteil der Waffe.

Jedes RAAM-Projektil, das ganz einfach von einer 155 Millimeter-Haubitze abgefeuert werden kann, trägt 9 Minen mit sich. Diese verteilen sich schließlich um das Zielgebiet. So soll dem Feind der Zugang zu einer bestimmten Region für eine bestimmte Zeit lang verwehrt werden. Nach dem Ablauf der zuvor festgelegten Zeit von in der Regel um 24 Stunden zerstören sich die Minen schließlich von selbst. Für die Vorstoßversuche der russischen Truppen stellen die RAAM-Minen somit ein ernstes Hindernis dar.

Russland mit schweren Verlusten bei Panzern – beide Parteien setzen auf Minen im Ukraine-Krieg

Die von ukrainischen Truppen gelegten Minen in Kombination mit Panzerabwehrwaffen haben beim russischen Militär zu schweren Verlusten mit Blick auf Panzer und weitere gepanzerte Fahrzeuge geführt. Daher sieht sich Russland gezwungen, nun sogar gepanzerte Truppenträger aus Sowjet-Zeiten zu mobilisieren. Die Ukraine hingegen erhält moderne westliche Panzer wie den deutschen Leopard-2 oder den amerikanischen Abrams.

Bei der gesamten Kriegsführung in der Ukraine nehmen Minen einen wichtigen Platz ein, auch auf russischer Seite. Nachdem es den russischen Truppen nicht gelungen war, die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen, zogen sie sich zurück und verminten dabei wichtige Straßen und Felder. Noch immer arbeiten ukrainische Teams an der Entfernung dieser Minen, um die entsprechenden Gebiete wieder sicher für Zivilisten zu machen. (bb)