Der angekündigte Wutwinter bleibt aus: Wie sich AfD und Linke die Pleite schön reden

Weidel und Dagdelen wollen neue Proteste

Von Andreas Schmid schließen

Der Wutwinter sei eher ein „laues Lüftchen“, sagt der Verfassungsschutz. AfD-Chefin Weidel feiert die wenigen Demonstrationen trotzdem als Erfolg – und die Linke stachelt weiter an.

Berlin – Vor gut einem halben Jahr mobilisierten linke und rechte Kräfte in Deutschland für Demonstrationen. In einem (ungewollten) Schulterschluss riefen Linke und AfD einen „heißen Herbst“ aus. Die Linke warb für einen „Heißen Herbst gegen soziale Kälte“, die AfD mit dem Slogan „Heißer Herbst statt kalte Füße“. Beide Parteien kündigten zudem Proteste im Winter an. Gegen Energiekrise, Inflation, Russlandpolitik oder die generelle Arbeit der Bundesregierung.

Vorläufiger Höhepunkt war der Tag der Deutschen Einheit. Am 3. Oktober gingen in Ostdeutschland in unterschiedlichen Städten insgesamt mehr als 100.000 Menschen auf die Straße. Doch nun, Anfang 2023, ist klar: Die Protestwelle oder gar die von Außenministerin Annalena Baerbock befürchteten „Volksaufstände“ blieben aus, Großdemonstrationen wie am Nationalfeiertag waren einmalig. AfD und Linke wollen dennoch weiter trommeln.

Wutwinter-Drohung: AfD ruft zu erneuten Protesten auf

Geht es nach der AfD, ist die angekündigte Protestwelle nämlich gar nicht gescheitert. „Über viele Wochen hinweg sind die Menschen in zahlreichen Städten auf die Straße gegangen“, sagt AfD-Chefin Alice Weidel auf Anfrage des Münchner Merkurs von IPPEN.MEDIA. Sie spricht sogar von „massiven Protesten“. Diese hätten „den Ernst der Lage vor aller Augen geführt und den Unmut vieler Bürger über die politisch verschuldete Krise und die drohende Verarmung unüberhörbar gemacht“. Nun macht sie erneut für Demonstrationen mobil, will den Bürgern „auch in Zukunft eine starke Stimme geben“.

+ Alice Weidel ist seit 2021 Fraktionschefin und seit 2022 Bundessprecherin der AfD. Beide Funktionen leitet sie als Co-Chefin zusammen mit Tino Chrupalla. © Fabian Sommer/dpa

„Laues Lüftchen“ statt „Wutwinter“: Behörden sehen keine Protestwelle

Besonders stark war diese Stimme bisher nicht. Der Verfassungsschutz spricht auf Anfrage des Münchner Merkur von IPPEN.MEDIA von einer „kurzen, kleineren Protestwelle“, insbesondere in Ostdeutschland. „Die schlimmen Szenarien von einem ‚heißen Herbst‘ oder ‚Wutwinter‘, wie sie von vielen skizziert wurden, habe ich so nicht kommen sehen“, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, zudem der Deutschen Presse-Agentur. Tatsächlich sei „das, was aktuell an Protesten läuft, eher ein laues Lüftchen“.

Ähnliches hört man aus den Bundesländern. So spricht das bayerische Innenministerium von einer „weitgehend unauffälligen“ Versammlungslage. Pro Woche gebe es im Freistaat entsprechende Veranstaltungen „im niedrigen bis mittleren zweistelligen Bereich“. Das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen erklärt, „dass ein sogenannter „Wutwinter“ ausgeblieben und die Versuche von Extremisten entsprechende Massenproteste zu schüren beziehungsweise zu unterwandern gescheitert sind.“ In Hessen gebe es vereinzelt stattfindende Montagsspaziergänge, doch die Zahl der Veranstaltungen „geht stetig zurück“.

Linke kritisiert ihre Parteispitze

Die Linken-Politikerin Sevim Dağdelen ruft trotz der geringen Beteiligung ebenfalls zu Protesten auf. „Es braucht Widerstand gegen die katastrophale Politik der Ampel, die Zulasten der breiten Mehrheit der Bevölkerung geht“, sagt sie dem Münchner Merkur von IPPEN.MEDIA. Dabei vermisst sie jedoch die Unterstützung aus der eigenen Partei. „Leider hat es die Parteispitze der Linken versäumt, gegen den Wirtschaftskrieg zu mobilisieren.“ Innerhalb der Linksfraktion ist der Begriff „Wirtschaftskrieg“ umstritten. Nach einer Rede des prominenten Parteigesichts Sahra Wagenknecht distanzierte sich die Parteispitze von der Formulierung.

Warum die Proteste ausbleiben, liegt an mehreren Aspekten. So sind die meisten Corona-Regeln gefallen. Die Pandemie ist weniger präsent und raubt möglichen Querdenker-Demonstrationen die Argumentationsgrundlage. Zudem sorgte die Bundesregierung durch mehrere Entlastungspakete zumindest für ein bisschen finanzielle Unterstützung der Bürger. Die Inflation sank leicht und die Energieversorgung blieb trotz des Schürens von „Blackout“-Ängsten beständig bestehen. Laut Verfassungsschutz Hessen ist zudem „das von Extremisten erhoffte Mobilisierungspotenzial in der Mitte der Gesellschaft ausgeblieben“.

+ Linken-Außenpolitikerin Sevim Dağdelen will weiter auf Demonstrationen wie hier im Februar 2022 sprechen. So wird sie als Rednerin beim „Bündnis Heizung, Brot und Frieden“ auftreten. Sie sagt: „Die soziale Lage in Deutschland spitzt sich in Folge des Wirtschaftskriegs gegen Russland trotz der Energiehilfen weiter dramatisch zu.“ © Annette Riedl/dpa

Wer protestiert aktuell auf Deutschlands Straßen?

Laut Verfassungsschutzpräsident Haldenwag sind aktuell vor allem rechte Kräfte auf den Straßen aktiv. „In Thüringen und Sachsen dauern Proteste noch an, aber das sind zahlenmäßig Proteste auf niedrigerem Niveau, sehr niedrigem Niveau, und wir sehen eine eindeutige Teilnehmerschaft“, sagte er im Deutschlandfunk. „Das ist inzwischen tatsächlich zu fokussieren auf die verschiedensten Gruppen des Rechtsextremismus. In Ostdeutschland sehen wir die rechtsextremistische Partei Freie Sachsen. Wir sehen Anhänger der dort eingestuften AfD auf den Straßen. Wir sehen Reichsbürger, Selbstverwalter, also eine sehr stark rechts außen angesiedelte Szene, die aber niemals die Dimension erreicht hat, wie es prognostiziert wurde.“

Die bayerische Polizei berichtet von einem „heterogenen Teilnehmerfeld“. Zu beobachten sei „das gesamte Spektrum von der bürgerlichen Mitte bis an den jeweils rechten beziehungsweise linken Rand ab. Vereinzelt finden sich auch rechts- und linksextremistische Akteure unter den Teilnehmern.“ (as)