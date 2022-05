Zahl der Erwerbstätigen nimmt deutlich zu

Zahl der Erwerbstätigen nimmt deutlich zu © IMAGO / Shotshop

Zu Beginn des laufenden Jahres ist in Deutschland die Zahl der Erwerbstätigen so stark gestiegen wie seit 15 Jahren nicht mehr.

Wiesbaden - 45,1 Millionen Arbeitnehmer und Selbstständige bedeuteten im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Zuwachs um 687 000 Menschen (+1,5 Prozent), wie das Statistische Bundesamt mit Sitz in Wiesbaden am Mittwoch berichtete. Einen derart steilen Anstieg hatte es zuletzt im zweiten Quartal 2007 gegeben und war damals den Hartz-Reformen am Arbeitsmarkt zugeschrieben worden.

Neben den Basiseffekten aus den starken Corona-Wellen im Vorjahr beobachten die Statistiker seit dem Sommer einen deutlichen Aufwärtstrend bei der Beschäftigung. Bereinigt um Saisoneffekte hat die Erwerbstätigenzahl das Vorkrisen-Niveau aus dem Schlussquartal 2019 inzwischen übertroffen. Die Beschäftigten leisteten nach ersten vorläufigen Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Schnitt 341,3 Arbeitsstunden und damit 1,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das gesamtgesellschaftliche Arbeitsvolumen stieg so um 3,3 Prozent auf 15,4 Milliarden Stunden. (dpa)