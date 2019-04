Wut auf ZDF: Ganze Region in Deutschland will das Zweite jetzt boykottieren

Wenn das ZDF über das Ruhrgebiet die Wahrheit sendet dann ist Landunter.

Wir habe dort gewohnt aber wir sind wieder zurück in die Heimat und das war das Beste für uns. Schon in unserer Zeit wurde ein Stadtteil nach dem anderen von den Clans und Türken übernommen. Das nicht leise und schleichend sondern in einer berauschenden Geschwindigkeit die einen Angst gemacht hat. Der Essener Süden und Bredeny bleiben verschont aber das änderte sich auch in den 2010er und nach 2015.

Gelsenkirchen ist in vielen Stadtteile verarmt die einmal sehr gut bürgerlich waren aber dort starben die Deutschen aus.

Duisburg ist eine Stadt in der bald alles gesprochen wird außer Deutsch. So kann man jede Stadt im Pott beschreiben. Viele Projekte wurden geplant und gebaut aber waren nach kurzer Zeit in fremder Hand.

Die Stadt Essen hat nach dem Umzug 2010 von ThyssenKrupp von Düsseldorf nach Essen verzweifelt versucht die Stadt Besenrein zu bekommen.

Der HBF wurde umgebaut und es kam eine DB Lounge rein dort wo vorher die Drogenhändler ihre Geschäfte tätigten. Der Straßenstrich wurde verlegt und dort ein neues Quartier errichtet mit prunkvollen Straßennamen wie den Berthold-Beitz-Boulevard der an Altendorf grenzt einer der schäbigsten Viertel.

Das Ruhrgebiet hat sich verändert und die Deutschen gehen wenn sie es finanziell können. Viele meiner Bekannten und Freunde von dort sind nun in Bayern oder Ungarn je mach Geldbeutel.

Nur eines ich traue mir eine solche Beurteilung zu wenn man täglich damit geschäftlich damit zu schaffen hat. Von Jahr zu Jahr bemerkte man die Veränderung des Ruhrgebietes. Aus vielen Städten kamen immer weniger Anfragen und Aufträge bis es vollkommen abbrach. Duisburg mit Marxloh war der Anfang. Dann zogen Gladbeck, Oberhausen usw. nach Gelsenkirchen hat noch Schalke und Bur in den sich noch einige unserer Kunden bis lang halten können aber das ist nur eine Frage der Zeit bis diese auch gehen.

Die Zeit im Ruhrgebiet möchte ich aber nicht missen ich hab dort gerne gelebt aber wir wir gesagt wir gingen als wir merkten dass es jetzt noch ein Abschied gibt in dem man gerne an die Zeit denkt. Das haben wir geschafft.

Nur das Ruhrgebiet ist für die Deutschen verloren dazu gibt es dort zuviel Clans und Parallele Stadtviertel die nie wieder zurückgebaut werden können.