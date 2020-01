Markus Lanz reagiert bei emotionalem Thema harsch - und geht Politikerin an

Wie man auch an einigen Beiträgen sieht, ist es leider tatsächlich so, dass in Sachen Organspende gern die Verantwortungs-Keule geschwungen wird: "Wie können Sie nur so unmenschlich sein, beim Sterben nicht an Ihren Nächsten zu denken"?

Diese Argumentation übersieht jedoch zwei wesentliche Dinge:

Erstens setzt Nächstenliebe nicht erst am Sterbetag ein.

Gerade diejenigen, die am lautesten nach Aufopferung für andere schreien, lassen es oft zeitlebens an Empathie und Verständnis für andere fehlen.

Im Tod hingegen endet auch die Verantwortung für andere.

Wer, aus menschlich verständlichen Gründen, beispielsweise größte Angst vor dem Sterben und möglichen damit verbundenen Schmerzen hat, darf wenigstens im Tode auch einmal an sich selbst denken.

Viele wünschen sich daher im Terminalstadium eine tiefe Sedierung, die bis zum biologischen Tod anhält.

Dieser Wunsch schließt eine Organspende in der Regel aus und sollte auch von zeigefingerhebenden Moralaposteln respektiert werden.

Zweitens ist auch der oft vorgebrachte Verweis auf die vielen Patienten auf der Warteliste nur scheinbar ein Totschlagargument.

Selbstverständlich ist es eine menschliche Tragödie, wenn Patienten auf der Warteliste versterben.

Fairerweise muss man auch wissen, dass leider auch viele Transplantationen scheitern.

Entweder versterben die Empfänger noch auf dem Operationstisch oder aber zumindest bleibt jeder Transplantierte zeitlebens ein Hochrisikopatient, bei dem das transplantierte Organ jederzeit versagen oder spontan abgestoßen werden kann.

Das Leben mit einem Spenderorgan kann, in seinen Nebenwirkungen und seiner dauerhaften Therapiebedürftigkeit, durchaus qualvoll und belastend sein.

Einfache schwarz-weiss-Entscheidungen und ein Happy-End gibt es bei diesem Thema leider nicht.

Das sollten sich viele, insbesondere auch der medizinischer Laie Spahn, der in seinen grenzenlosen Reformblähungen die Widerspruchsregelung fordert, einmal durch den Kopf gehen lassen"