„Asozial!“: Bei Maybrit Illner fliegen die Fetzen - dann reicht es einem Ex-Sportstar

Wo war denn Kühnerts Ausbildung teuer? Er machte das Abi und klagte sich dann in ein Studium welches er abbrach um in einem Callcenter zu arbeiten. Ein weiteres Fernstudium brach er ebenso ab.

Dieser Bursche erdreistet sich also zu erwähnen dass seine Eltern und Großeltern viel Geld in seine Ausbildung investiert haben? Eher haben sie wohl einen verzogenen Sohn und Enkel alimentiert. Dies zeigt doch, dass er nur das reine Dreschen von auswendig gelernten Phrasen beherrscht.