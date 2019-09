Doku zur Flüchtlingskrise 2015: Merkel verliert die Beherrschung - und Seehofer kommt ganz schlecht weg

Am Mittwoch zeigt das ZDF das Dokudrama „Stunden der Entscheidung: Angela Merkel und die Flüchtlinge“. Ein zeithistorischer Film, der damalige Ereignisse verdichtet.

ZDF-Dokudrama: Merkel verliert die Beherrschung - und Seehofer kommt ganz schlecht weg

Erstmeldung vom 4. September: Berlin/Mainz - Am Mittwochabend zeigt das ZDF das Dokudrama „Stunden der Entscheidung“ - es geht um den 4. September 2015, den historischen Schlüsseltag der Flüchtlingskrise vor vier Jahren. Die Zuschauer sollen einen Blick hinter die Kulissen des Kanzleramtes erhalten. Das ZDF spricht davon, „szenische Rekonstruktion und dokumentarische Elemente zu verknüpfen“.

Rückblick: Tausende Flüchtlinge durchqueren Anfang September 2015 Ungarn zu Fuß - ein "March of Hope", wie sie ihn bezeichnen. Deutschland galt als „gelobtes Land“. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban lässt den Menschenstrom gewähren - will die Asylbewerber aber schnell wieder loswerden. Es droht eine humanitäre Notlage im EU-Land - möglicherweise sogar eine gewaltsame Eskalation.

Mit Bussen bringt er die Flüchtlinge, darunter viele Menschen aus dem kriegsgebeutelten Syrien, an die Grenze zu Österreich. Merkel steht unter Druck, ihre Regierung muss eine Grundsatzentscheidung treffen, wie sich die Bundesrepublik verhalten soll. Macht sie die Grenzen dicht? Der Film begleitet die Kanzlerin bei ihrem Entscheidungsprozess.

ZDF-Dokudrama „Stunden der Entscheidung“: Merkel flucht ins Telefon - de Maizière beschreibt sie ganz anders

Dabei ist der 88 Minuten lange Film eine Mischung aus verdichteter Fiktion und Realität. Laut ZDF basiert er auf den Schilderungen unmittelbar beteiligter Personen. So kommen unter anderem der ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel und Innenminister Thomas de Maizière (CDU) zu Wort. Andere Szenen werden von Schauspielern nachgestellt. Ob Merkel wirklich am Telefon die Beherrschung verloren hat an diesem Schicksalstag? Im Film flucht sie: „Scheiße, verdammt noch mal! 100 Busse?“, nachdem sie über das Ausmaß des Flüchtlingsstroms informiert wird.

Diese Szene steht im Kontrast zu der Einschätzung ihres ehemaligen Innenministers: „In Krisensituationen wird die Kanzlerin ganz leise und sehr ruhig, körperlich fast bedächtig. Dahinter steckt dann aber ein sehr scharfer Verstand und die Möglichkeit, alles abzuwägen, soweit es die Informationen zulassen. Es ist ihre große Stärke, dann die Kraft zu haben, ihre Emotionen zu zügeln und dem Verstand das Prä zu geben.“

„Stunden der Entscheidung“ (ZDF): Seehofer geht nichts ans Telefon - und spricht auch in der Doku nicht

Ebenfalls pikant: Merkel versucht Seehofer zu erreichen, damals noch bayerischer Ministerpräsident. Doch der geht nicht an sein Telefon. „Ist mir inzwischen aber auch egal, muss er halt mit der Entscheidung leben“, entfährt es Merkel - beziehungsweise der Schauspielerin Heike Reichenwallner. Auch der echte de Maiziére geht auf diese Situation ein - und hat einen Seitenhieb für den CSU-Politiker: „Das gibt es mal in der Politik, dass man glaubt, wenn man nicht ans Telefon geht, ist man nicht Teil der Folgen einer Entscheidung.“

Nicht das erste Mal, dass de Maizière mit der Asylpolitik der CSU abrechnet, wie Merkur.de* berichtete. Wieso Seehofer aber tatsächlich nicht erreichbar war, bleibt unklar. Klar aber ist, nachträglich gab sich Seehofer als einer der größten Kritiker der Merkel-Entscheidung vom 4. September 2015. Die Grenzen blieben bekanntlich offen.

Merkel und Seehofer standen der ZDF-Doku nicht zur Verfügung

Horst Seehofer stand für die Dokumentation nicht zur Verfügung. Die Kanzlerin ebenfalls nicht. Angela Merkel wurde für den ZDF-Film angefragt, lehnte aber ein Interview ab.

Das Dokudrama „Stunden der Entscheidung: Angela Merkel und die Flüchtlinge“ ist am Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. In der ZDF-Mediathek ist der Film ebenfalls abrufbar.

Die ARD präsentiert derweil bald einen eigenen Film über die Flüchtlingskrise und die Bundesregierung - eine Verfilmung des Bestsellers „Die Getriebenen“ von Journalist Robin Alexander.

Merkel und die Migration: Ein deutsches Missverständnis: Während den Volksparteien CDU und SPD weiter die Wähler davonlaufen, zeigt eine neue Studie, dass viele Bürger das Kernthema Migration durchaus pragmatisch sehen. Ein Merkur.de*-Kommentar von Chefredakteur Georg Anastasiadis.

