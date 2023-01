Peinlicher ZDF-Moment: Pistorius „war vielen nicht bekannt“ - wohl auch nicht allen in der Ampel-Koalition

Von: Richard Strobl

Boris Pistorius ist Deutschlands neuer Verteidigungsminister. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Boris Pistorius wird neuer Verteidigungsminister. Offenbar ist der Name auch Ampel-Politikern noch nicht ganz geläufig, wie im ZDF zu sehen und hören war.

Berlin – Boris wer? Pistorius lautet die Antwort – zumindest, wenn es um die Frage geht, wer Deutschlands neuer Verteidigungsminister und damit die Nachfolge von Christine Lambrecht antreten wird. Mit der Ernennung sorgte Kanzler Olaf Scholz für eine echte Überraschung – waren doch vorab komplett andere Namen diskutiert worden.

Doch am Dienstag war klar: Mit Boris Pistorius wird der bisherige Innenminister aus Niedersachsen Minister in der Ampel-Regierung. Er soll den als Schleudersitz verunglimpften Posten als Verteidigungsminister nun also übernehmen – in Kriegs-Zeiten und in Zeiten, in denen längst klar ist, dass die Bundeswehr erhebliche Defizite aufweist.

Pistorius? FDP-Frau sorgt in ZDF für peinlichen Moment

Zumindest außerhalb von Niedersachsen könnte der Name Pistorius nun einigen noch komplett unbekannt sein. Und auch bis nach Berlin ist er eventuell noch nicht durchgedrungen, bis Dienstagfrüh zehn Uhr verkündet wurde, wer die Lambrecht-Nachfolge antritt.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann äußert sich im ZDF zur Ernennung von Boris Pistorius zum Verteidigungsminister. © Screenshot ZDF

Ob auch die Ampel-Politiker Pistorius schon auf dem Schirm hatten?

Zweifel daran ließ nun eine Szene im ZDF aufkommen. In Persona: FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Immerhin Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags. Kurz nach der Verkündung stellte sie sich im ZDF den Fragen der Öffentlichkeit. Sie bestätigte, dass Olaf Scholz hier für eine Überraschung gesorgt hat. „Ich traue ihm das zu“, lautete aber ihr positives Fazit. Begründung? Pistorius sei sehr durchsetzungsstark, habe Erfahrung mit der Bundeswehr, kenne sich als Volljurist gut aus und habe sogar eine kaufmännische Ausbildung. Das „hilft auch, wenn es um das Geld der Bundeswehr geht“, so Strack-Zimmermann.

Doch ein Ausschnitt aus dem Interview sorgt im Internet bereits jetzt für Lacher. Denn so richtig geläufig war der FDP-Politikerin der Name Pistorius offenbar noch nicht und das genau, als sie beteuert, dass sie den bislang auf großer Bühne Unbekannten gut einschätzen könne. In das ZDF-Mikro sagte Strack-Zimmermann: „Der Name war vielen nicht bekannt, aber ich erlebe Herrn Prätorius in der parlamentarischen Gesellschaft der Nato“.

In den sozialen Medien sorgt der ZDF-Ausschnitt schon jetzt für große Erheiterung.