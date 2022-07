ZDF-Sommerinterview: Merz widerspricht Baerbock bei AKWs und gibt eigene Prognose ab

Von: Christoph Gschoßmann

Friedrich Merz, Bundesvorsitzender der CDU, prophezeit eine Verlängerung der Laufzeiten der letzten drei Atomkraftwerke. © Nicolas Armer/dpa

CDU-Chef Friedrich Merz sagt voraus, dass die Regierung beim Thema Atommeiler-Verlängerung doch noch umdenkt - und sie bis über das Jahresende hin weiter laufen lässt.

München / Berlin - Wie lange laufen die letzten drei deutschen Atomkraftwerke noch? Angesichts der Gas-Krise und des Ukraine-Konflikts rückt die Diskussion immer mehr in den Fokus. Oppositionsführer Friedrich Merz glaubt an eine Verlängerung der Laufzeiten.

Zwar lehne die Bundesregierung grundsätzlich Vorschläge der Union ab, sagte der CDU-Chef im vorab veröffentlichten ZDF-Sommerinterview. Mehrfach habe sie kurz darauf aber genau diese umgesetzt. Merz: „Ich sage Ihnen auch voraus, wir werden am Ende des Jahres sehen, dass die Laufzeit der Kernkraftwerke verlängert wird.“

Merz im ZDF-Sommerinterview: AKWs werden länger laufen

Die Ampel-Koalition hatte dies bislang strikt abgelehnt. Sie beschloss vor kurzem aber einen erneuten Test der Stromversorgung unter extremen Bedingungen. Nach Vorliegen des Ergebnisses will sie sich erneut zum Thema Laufzeit-Verlängerung über das Jahresende hinaus äußern.

Bislang waren die Aussagen der Regierung nicht eindeutig. Grüne und SDP stellten sich dagegen, die FDP zeigte sich offen. So sagte jüngst Außenministerin Annalena Baerbock, dass sie derzeit keinen Grund für eine verlängerte Laufzeit der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland sehe.

Merz sagt im ZDF-Sommerinterview AKW-Verlängerung voraus - und widerspricht damit Baerbock

Den endgültigen Ausstieg aus der Atomkraft zum Jahresende halte sie für richtig anhand „der Faktenlage, die ich gerade kenne und mit Blick auf das, was unsere Herausforderung ist“, so die Grünen-Politikerin am Freitagabend zu Bild. Die Herausforderung sei aktuell nicht die Versorgung mit Strom, sondern mit Gas. „Ich sehe nicht, dass Atomkraft hier die Antwort ist.“ In so „schwierigen Entscheidungsprozessen“ sei es aber immer wichtig, „dass man auf Faktengrundlagen jeden Schritt geht“, sagte Baerbock weiter. Deswegen überprüfe Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gerade in einem zweiten Stresstest genau die Situation. „Die Ergebnisse warten wir ab. “

Auch SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch hatte sich ablehnend zu längeren Laufzeiten für die drei noch verbliebenen Atomkraftwerke geäußert. Miersch erklärte, natürlich gehörten alle Optionen auf den Tisch, das gehöre zu guter Krisenprävention. „Nur muss dann eben auch sachgerecht geprüft und entschieden werden: Alle Erkenntnisse zeigen bislang, dass eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke nicht bei der Kompensation von Gas hilft, gigantische Kosten entfacht und aus Sicherheitsgründen ausscheidet.“

Einen anderen Ton schlug die FPD an. Fraktionsvize Lukas Köhler warf Gegnern längerer Laufzeiten vor, diese aus ideologischen Gründen abzulehnen, obwohl es gar nicht um „eine Renaissance der Kernenergie“ gehe, sondern darum, die Folgen des Ukraine-Kriegs abzumildern. (cg mit dpa)

Im Notfallplan Gas könnte schon bald die Alarmstufe ausgerufen werden - mit weitreichenden Folgen für Verbraucher.