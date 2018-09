Etikettenschwindel bei „Maybrit Illner“: Maaßen und Seehofer im Kreuzfeuer 

Natürlich gibt es auch Erfolge. Wer hätte vor 2-3 Jahren gedacht, daß bereits jetzt 300.000 Flüchtlinge einen Job haben werden, 238.000 davon sozialversicherungsplfichtig und über 31.000 Flüchtlinge eine Lehrstelle angetreten haben. Wenn unsere Bürokratie nicht so im Weg stehen würde, könnten die Zahlen sogar noch besser sein. Auch in punkto Integration hat man schon vieles erreicht und hat die Fehler vermieden, die man bei früheren Einwanderergruppen gemacht hat. Ich glaube, wir können heute schon Stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Das soll uns mal ein anderes Land nachmachen.

Ein Mord ist immer eine schlimme Sache, aber nunmal nicht gänzlich zu verhindern. Jedes Jahr passiert das 400-500 mal. Die Aufklärungsrate in Deutschland liegt bei 95,5 %. Wenn man die Zahl der Flüchtlinge (1 Mio.) die in den vergangenen Jahren zu uns gekommen sind, den doch seltenen Morden gegenüberstellt (ich glaube es waren 13 in 2017) erkennt man sehr leicht, welche Hysterie in dieser Diskussion steckt. Wenn man den Reden von Höcke oder Pegida zuhört, könnte man meinen es laufen mordende Flüchtlingshorden durch deutsche Städte. Gott sei Dank ist dem nicht so.