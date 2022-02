ZDK-Präsidentin: schnelle Reformen in der katholischen Kirche erforderlich

Teilen

ZDK-Präsidentin: schnelle Reformen in der katholischen Kirche erforderlich © Bernd von Jutrczenka / dpa

Die Präsidentin des Zentralkomitees der Katholiken (ZDK), Irme Stetter-Karp, zeigt sich zuversichtlich, dass es auf der am Donnerstag beginnenden dritten Synodalversammlung zu Einigungen auf Reformen in der katholischen Kirche kommt.

Berlin - «Ich bin optimistisch, dass wir in dieser Versammlung die notwendigen Grundlagen dafür schaffen, dass die Bischöfe ins Handeln kommen können», sagte sie am Donnerstagmorgen im Deutschlandfunk angesichts des Missbrauchsskandals in der Kirche. Das dürfe nicht erst in ein paar Jahren geschehen, sondern jetzt. «Sonst haben sie uns als Laien verloren.»

Dass Gewalt mit Machtmissbrauch, Rollenbildern und mangelnder Partizipation zu tun hat, sei eindeutig, mahnte Stetter-Karp. «Wir können noch so viele Gutachten veröffentlichen, es wird immer wieder die gleichen Muster zeigen.» Daher komme es jetzt auf schnelle Veränderungen an.

Fragen zum Zölibat und zum Priesteramt der Frau seien große Hürden. Es gebe aber andere Themen, wie die Segnung homosexueller Paare, bei denen die Ortskirche einfacher Veränderungen anstoßen könne. «Da sollten wir jetzt handeln.»

So wie von allen anderen in den Missbrauchsskandal involvierten Bischöfen erwartet die ZDK-Präsidentin auch von dem emeritierten Papst Benedikt XVI. ein Schuldgeständnis. Es sei bitterschade und ein enormer Schaden an Vertrauen, wenn Joseph Ratzinger nicht zu seiner Verantwortung stehe.

Zwei Wochen nach der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens kommen am Donnerstag Bischöfe, Laien, Priester und Ordensleute zur Vollversammlung des sogenannten Synodalen Wegs in Frankfurt am Main zusammen. (dpa)