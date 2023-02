Zehntausende demonstrieren in Frankreich gegen Rentenreform

Demonstranten marschieren während einer Demonstration gegen gegen die geplante Rentenreform von Präsident Macron. © Lewis Joly/AP/dpa

Einem Vorhaben der Regierung stellen die Gewerkschaften den geballten Protest auf der Straße entgegen. Erneut demonstrieren landesweit Zehntausende gegen die Rentenreform.

Paris - In Frankreich haben am Samstag in etlichen Städten erneut Zehntausende Menschen gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Zum vierten Mal hatten die Gewerkschaften zu Protesten und Streiks gegen die Pläne der Mitte-Regierung für eine Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre aufgerufen. Am vergangenen Dienstag waren den Behörden zufolge bei den Protesten 750.000 Teilnehmer gezählt worden.

Ein überraschender Streik sorgte am Samstag auf dem Pariser Flughafen Orly für Behinderungen. Ab mittags seien die Fluggesellschaften daher aufgerufen worden, die Hälfte ihrer Abflüge zu streichen, teilte die Zivilluftfahrtbehörde mit.

Längst nicht alle Menschen in Frankreich gehen bereits mit 62 in den Ruhestand. Abschlagfrei wird die Rente erst, wenn lange genug eingezahlt wurde - oder mit 67 Jahren. Macron begründet die Reform mit einem drohenden Defizit in der Rentenkasse. Über die umstrittene Reform läuft seit einer Woche eine turbulente Debatte im Parlament. dpa