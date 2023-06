„Gute Zeit“: Palmer meldet sich von Auszeit zurück - mit Bart und Like-Gewitter

Von: Gregor-José Moser

Kurz vor Ablauf seiner Auszeit hat sich Tübingens Oberbürgermeister Palmer in den sozialen Medien zurückgemeldet. Am 1. Juli wird er im Rathaus zurückerwartet.

Tübingen - Fast einen ganzen Monat lang war es ungewöhnlich ruhig um Boris Palmer, den umstrittenen Oberbürgermeister von Tübingen. Am 1. Juni hatte sich der frühere Grünen-Politiker in eine vierwöchige Auszeit verabschiedet. Anlass dafür war ein Eklat rund um Aussagen Palmers am Rande einer Migrationskonferenz Ende April in Frankfurt. Anfang Mai war er deswegen auch bei den Grünen ausgetreten.

Jetzt gibt es erstmals seit knapp einem Monat wieder ein öffentliches Lebenszeichen von Palmer - wenige Tage vor dem Ende seiner Auszeit. Auf Facebook postete der Politiker ein neues Profilbild, das ihn mit einem Vollbart, einer Sonnenbrille und einem Hut zeigt. Zu dem Foto schrieb er: „Gute Zeit“. Zuletzt hatte der Beitrag knapp 2300 Likes. In den Kommentaren unter dem Beitrag fielen die Reaktionen überwiegend positiv aus. Viele Nutzer wünschten ihm eine erholsame Zeit oder schrieben, sie freuten sich auf seine Rückkehr.

Boris Palmer hat sich zu seiner Auszeit geäußert. © ULMER/IMAGO

Palmer: „Ich habe Kraft geschöpft“

Über eine Mitteilung der Stadt Tübingen hat sich Palmer zudem erstmals zu möglichen Ergebnissen seiner Auszeit geäußert. „Ich habe Kraft geschöpft, viele gute Gespräche geführt und die Zeit zum Nachdenken genutzt“, sagte Palmer der Mitteilung zufolge. Weiter ins Detail gehen, wollte er dabei allerdings noch nicht:

„Ein Ergebnis ist auch die Überzeugung, dass es gerade nicht dienlich wäre, dies nun ausführlich in der Öffentlichkeit zu erörtern“, so der Politiker weiter. Wichtig sei nur, dass seine Auszeit Früchte trage. „Und das wird sich am besten an den künftigen Ergebnissen der gemeinsamen Arbeit im Tübinger Rathaus ablesen lassen.“

Boris Palmer: „N-Wort“ und „Judenstern“-Vergleiche

Seitdem Palmer 2007 erstmals in das Tübinger Rathaus eingezogen war, steht er immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Häufig wegen umstrittenen Äußerungen zur Migrationspolitik oder offensichtlich rassistischen Aussagen. So auch kurz vor Bekanntgabe seiner Auszeit: Ende April hatte Palmer an einer Konferenz zum Thema Migration in der Goethe-Universität in Frankfurt teilgenommen. Vor dem Gebäude konfrontierten ihn Demonstrierende damit, dass Palmer, unter anderem auf Facebook, das rassistische „N-Wort“ benutzt hat.

Daraufhin wiederholte Palmer den Ausdruck mehrfach - auch bei seiner Rede im Gebäude. Außerdem sagte er: „Ich habe ein Wort gesagt, und ihr sagt ‚Nazi‘ zu mir. Das ist nichts anderes als der Judenstern.“ Dieser Vergleich löste eine Welle der Empörung aus. Der Vorwurf: Palmer relativiere damit den Holocaust. Infolge der Kritik kündigte Palmer an, sich „professionelle Hilfe“ suchen zu wollen. Außerdem legte er die Amtsgeschäfte im Juni vorübergehend nieder und trat bei den Grünen aus, nachdem seine Mitgliedschaft bereits geruht hatte.