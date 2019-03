Ende der Zeitumstellung: EU nennt Termin - es könnte schon bald soweit sein

Ääähhhhmmm, was hätte denn der Biorythmus der Menschen gemacht wenn Deutschland damals einer anderen Zeitzone beigetreten wäre? Die hier so oft zitierte "reguläre oder normale Zeitzone" basiert ebenso nur auf einer willkürlichen Einteilung bzw. Zuordnung. Die von Ihnen angesprochene Flexibilisierung von Arbeitszeiten lässt sich auch nur in wenigen Fällen realisieren, ich möchte Ihre Argumentation einmal erleben wenn Ihre evtl. vorhandenen Kinder plötzlich um sieben Uhr mit der Schule beginnen und folglich um kurz vor sechs oder, je nach Schulweg, noch früher aufstehen müssen.

Letztendlich ist es aber nur ein Irrglaube. Unser leben wird mehr oder weniger von der Uhr bestimmt, maßgeblich ist die Zeit welche die Uhr anzeigt, bzw. der zeitraum in welchem man etwas durchführt. Beispielsweise 10 Stunden am Tag Arbeiten inkl. Wegezeit, 6 Stunden Freizeit, vorzugsweise am Abend, 8 Stunden Nachtruhe. Die dabei jeweils angezeigte Uhrzeit ist völlig unerheblich. Beliesse man es bei dauerhafter UTC+2, also Sommerzeit, hätte sich der menschliche Körper sehr schnell an die dauerhafte Umstellung gewöhnt, schließlich gelingt dies ja auch bei Reisen in völlig andere Zeitzonen.

Scheinbar scheint dies aber ein urdeutsches Problem zu sein, ähnliche Beschwerden und Klagen sind mir aus anderen Ländern nicht in dem Maße bekannt wie bei uns. Im Gegenteil, die südlichen Länder wären froh um einen Verbleib in der UTC+2 da im Sommer ansonsten dort am Strand um 18.30 Uhr bereits starke Dämmerung herrschte.