Zhejiang: Alle Infos über die chinesische Provinz

Teefelder vor Hangzhou © IMAGO

Zhejiang ist zwar flächenmäßig eine der kleineren Provinzen der Volksrepublik China, in wirtschaftlicher Hinsicht allerdings eine der erfolgreichsten. Das Pro-Kopf-Einkommen belegt im nationalen Ranking nach Shanghai und Peking den dritten Platz.

Zhejiang liegt am Ostchinesischen Meer und weist zum Landesinneren viele Gebirgsregionen auf.

Die Provinz besitzt inzwischen zwölf Millionenstädte.

Hauptstadt und wichtigster Wirtschaftsstandort ist Hangzhou.

Hangzhou – Mit einer Nord-Süd- sowie Ost-West-Ausdehnung von je etwa 450 Kilometern zählt Zhejiang flächenmäßig eher zu den kleineren Provinzen der Volksrepublik China. Dennoch hat sich die gut 57 Millionen Einwohner umfassende Region zu einem der drei wichtigsten Wirtschaftsstandorte im gesamten chinesischen Raum entwickelt. Neben wichtigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, wie Fisch und Reis, legt die Industrie viel Wert auf die Herstellung elektromechanischer Produkte.

Zhejiang: Geografie, Bevölkerung und Städte

Zhejiang liegt im Südosten der Volksrepublik China und grenzt im Norden an Jiangsu und Shanghai, im Westen an Jiangxi und Anhui, im Süden an Fujian und im Osten an das Ostchinesische Meer. Der Anteil an der Gesamtfläche Chinas beträgt nur 1,1 Prozent. Davon sind knapp 75 Prozent der Landfläche Gebirge und ein Fünftel Becken und Ebenen. Allerdings gehören auch 2878 Inseln zur Provinz, von denen die Insel Zhoushan mit knapp 503 Quadratkilometern zur drittgrößten Insel der Volksrepublik China zählt.

Bei einer Bevölkerungsschätzung aus dem Jahr 2018 wurden in der Provinz Zhejiang etwa 57,37 Millionen Einwohner gezählt. Das natürliche Bevölkerungswachstum liegt etwa bei 0,54 Prozent. Etwa 70 Prozent der Einwohner leben in Städten. Die Bevölkerung in Zhejiang weist zudem eine überdurchschnittlich hohe Lebenserwartung auf. Die Provinz beherbergt nur wenige ethnische Minderheiten auf. Mit 99,2 Prozent stellt die Bevölkerungsgruppe der Han-Chinesen die überwältigende Mehrheit.

Aufgrund der hohen Urbanisierung sind inzwischen zwölf Städte in Zhejiang zu Millionenstädten angewachsen. Hier die zehn größten Städte im Überblick:

1 Hangzhou: 9.236.032 Einwohner

Hangzhou: 9.236.032 Einwohner 2 Ningbo: 3.731.203 Einwohner

Ningbo: 3.731.203 Einwohner 3 Wenzhou: 2.582.017 Einwohner

Wenzhou: 2.582.017 Einwohner 4 Shaoxing: 2.333.080 Einwohner

Shaoxing: 2.333.080 Einwohner 5 Taizhou: 1.485.502 Einwohner

Taizhou: 1.485.502 Einwohner 6 Yiwu: 1.481.384 Einwohner

Yiwu: 1.481.384 Einwohner 7 Cixi: 1.457.510 Einwohner

Cixi: 1.457.510 Einwohner 8 Jiaxing: 1.188.321 Einwohner

Jiaxing: 1.188.321 Einwohner 9 Huzhou: 1.083.953 Einwohner

Huzhou: 1.083.953 Einwohner 10 Jinhua: 1.040.948 Einwohner

Zhejiang: Geschichte und Kultur

Zhejiang blickt auf eine wechselhafte Geschichte zurück. Die Region ist eine Provinz der am 1. Oktober 1949 ausgerufenen Volksrepublik China. Allerdings wurde sie auch von den Behörden der Republik China, deren Regierung zu diesem Zeitpunkt auf die Insel Taiwan geflohen war, noch weitere sechs Jahre als Provinz ihres Staates geführt. 1955 verlor die Republik China allerdings die Kontrolle über die zur Provinz Zhejiang gehörenden Dachen- und Yijangshan-Inseln an die Volksrepublik.

Zhejiang besitzt zahlreiche bedeutende Denkmäler der Volksrepublik China. Vor allem die Hauptstadt Hangzhou gilt mit seinem Westsee, der Liuhe-Pagode, dem Grab von Yue Fei sowie dem Tempel Lingyinsi als wichtiges Tourismuszentrum. Weitere berühmte Sehenswürdigkeiten sind der Baoguo-Tempel, der als das älteste Holzbauwerk von Südchina gilt, der Qita-Tempel in Ningbo oder die Freilichtmuseen von Wuzhen. Aber auch Gebirgsregionen wie der Yandangshan oder der Tiantai Shan sind beliebte Ausflugsziele.

Zhejiang: Ein wichtiger Standort für die Wirtschaft

In den letzten Jahren hat sich die Zhejiang zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort in der Volksrepublik China entwickelt. Bereits 2015 erwirtschaftete die Provinz ein Brutto-Inlands-Produkt in Höhe von 4,29 Billionen Yuan (umgerechnet etwa 635 Milliarden Euro). Zhejiang belegte damals den vierten Platz unter den wirtschaftlich erfolgreichsten Provinzen des Landes. Beim durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen belegt Zhejiang nach Shanghai und Peking den dritten Platz. Die Hauptstadt Hangzhou gilt zudem als eine der reichsten Städte des Landes.

Die Provinz ist mit ihren landwirtschaftlichen Erzeugnissen auch als das „Land der Fische und des Reises“ bekannt. Außerdem gilt die Provinz in China als der größte Produzent von Seide. Die Industrie umfasst elektromechanische Produktionen, aber auch Schiffbau, Textilien, Chemikalien, Nahrungsmittelverarbeitung und Baumaterialien stellen wichtige Sektoren dar. Die Provinz hat inzwischen ein eigenes Entwicklungsprogramm auf den Weg gebracht, welches eine hohe Priorität auch auf Förderung von Unternehmertum legt. Zhejiang investiert aber auch in Massenproduktion von Billigwaren.