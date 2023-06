Erstes großes Ziel der Gegenoffensive? Ukraine-Stoßrichtung liefert Hinweise

Von: Patrick Mayer

Die Ukrainer wollen bei ihrer Gegenoffensive wohl einen Keil zwischen die Armee Wladimir Putins schlagen, um die Russen in einer Region einzukesseln.

München/Saporischschja - Seit mehreren Tagen läuft im Ukraine-Krieg die ukrainische Gegenoffensive. Doch im Grunde scheinen die ersten Angriffe noch so etwas wie ein Vorgeplänkel zu sein. Nach Einschätzung verschiedener Fachleute hat die Ukraine gerade einmal rund ein Viertel ihrer vorbereiteten Truppen auf die Schlachtfelder des geschundenen Landes gesandt.

Gegenoffensive der Ukraine: Hinweise für Stoßrichtung im Süden verdichten sich

Die Verluste an gelieferten westlichen Panzern der Ukrainer ist zu einer frühen Phase hoch, während die Gebietsgewinne überschaubar bleiben. Dennoch oder gerade deshalb kristallisiert sich ein erstes großes Ziel besagter Gegenoffensive im Süden heraus.

Und zwar, wenn man sich die bisherige Stoßrichtung der ukrainischen Truppen dort anschaut und weitere Entwicklungen zwischen Saporischschja, Schwarzem Meer, Krim und Asowschem Meer berücksichtigt.

Die Ukraine trainiert unvermindert Soldatinnen und Soldaten für die bereits laufende Gegenoffensive. Hier an einem gepanzerten amerikanischen MaxxPro-Fahrzeug. © IMAGO / ABACAPRESS

Auch am Mittwoch (14. Juni) haben die ukrainischen Streitkräfte ihre Offensive im Süden und Osten fortgesetzt. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar berichtete auf Telegram über heftige Gefechte. Das Dorf Makariwka südwestlich von Donezk sei besonders schwer umkämpft, erklärte sie. Am Vortag hatte Maljar von einer befreiten Fläche von drei Quadratkilometern im Süden berichtet. Am Mittwoch rückte die ukrainische Armee nach Angaben der stellvertretenden Verteidigungsministerin dort weitere 200 bis 500 Meter vor.

Gegenoffensive der Ukraine: Keil zwischen Saporischschja und Asowschem Meer?

Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek veröffentlichte ferner eine Landkarte unter Verweis auf den Twitter-Account „War Mapper“, der eigenen Angaben zufolge Gebietsverschiebungen im Ukraine-Krieg dokumentiert. Zu sehen ist eine verhältnismäßig kleine Fläche befreiten Landes zwischen den Dörfern Makariwka, Blahodatne und Novodonets‘ke, die rund 60 Kilometer südwestlich der Großstadt Donezk liegen. Weiter sind geringe Gebietsgewinne zwischen den Dörfern Kam‘yans‘ke und Lobkowe eingezeichnet, die etwa 30 Kilometer südlich von Saporischschja direkt am Kachowkaer Stausee liegen. Etwas weiter östlich versuchen die ukrainischen Streitkräfte laut der Karte südlich von Orichiw vorzustoßen. Von dort wurden zuletzt ebenfalls schwere Kämpfe gemeldet.

Was auffällt: Alle drei genannten Frontabschnitte verlaufen parallel auf etwa derselben Höhe. Zwischen Kachowkaer Stausee und Orichiw wird gar auf einer breiten Front von geschätzt 50 Kilometern angegriffen. Und zwar in Stoßrichtung der Großstadt Melitopol, wo einstmals rund 150.000 Menschen wohnten. Die Hinweise mehren sich somit, dass die ukrainischen Streitkräfte versuchen, die russischen Einheiten zwischen der rechten Uferseite des Dnipro, den Küsten des Asowschen Meeres und Melitopol einzuschließen und aufzureiben.

Gegenoffensive der Ukraine: AKW Saporischschja soll wohl zurückerobert werden

So könnte auch das Atomkraftwerk (AKW) Saporischschja bei Enerhodar eingekesselt werden und die dortigen russischen Einheiten zur Aufgabe gezwungen werden, um das AKW wieder unter ukrainische Kontrolle zu bringen - was auch im Interesse des Westens sein dürfte. Immer plausibler wird, dass Putin und seine Generäle wohl genau aus diesem militärischen Grund den Kachowka-Staudamm nordöstlich von Cherson sprengen ließen, um riesige Gebiete zu überfluten. Denn auch hier hatten sich wohl schlagkräftige ukrainische Truppen vorbereitet. Nach jetzigen Erkenntnissen wohl mit dem Ziel einer Zangenbewegung, der die gewaltigen Überschwemmungen jedoch zuvorkamen.

„In den letzten Wochen haben ukrainische Verbände am Unterlauf und im Delta des Dnipros Vorposten bezogen. Hier drohten ukrainische Landungsoperationen. Das hätte es ermöglicht, die russischen Verteidigungslinien zu hintergehen und bis zur Landenge Perekop zu gelangen, die das Festland mit der Krim verbindet. Damit wäre ein wesentlicher Nachschubweg auf die Halbinsel unterbrochen“, erklärte der Osteuropa-Experte Prof. Dr. Klaus Gestwa IPPEN.MEDIA zur Kachowka-Sprengung. Der Historiker der Uni Tübingen erläuterte weiter: „Die aufwendigen Angriffsvorbereitungen der ukrainischen Verbände sind an diesem südlichen Frontabschnitt zunächst dahin, weil die Uferlandschaft überschwemmt, verschlammt und unpassierbar geworden ist.“

Gegenoffensive der Ukraine: Steht ein Großangriff Kiews unmittelbar bevor?

Die These, dass die Ukraine zwischen Saporischschja, Cherson und Asowschem Meer Teile der russischen Besatzungsarmee einkesseln will, bestärkt der anhaltende Beschuss der Kleinstadt Tokmak auf halber Strecke zwischen Saporischschja und Melitopol durch die ukrainische Artillerie, der schon seit Wochen anhält. Laut Kyiv Post operiert zudem das 73. Marine-Spezialeinsatzzentrum, das sich ähnlich der US-Marines auf Boots- und Amphibienangriffe spezialisiert hat, „hinter den russischen Linien im Dnipro-Delta“ auf der Schwarzmeer-Halbinsel Kinburn südlich von Mykolajiw und südwestlich von Cherson.

Der britische Militärexperte Tobias Ellwood rechnet nun mit einem ukrainischen Großangriff. „In den nächsten Tagen sollten wir mit einem Großangriff in dem einen oder anderen Teil des Donbass rechnen“, sagte der Vorsitzende des britischen Verteidigungsausschusses Sky News. Kiew sei „bereit für diesen einmaligen Angriff“. Aber: Ist das Donbass-Szenario ein Bluff? Weil ein Großangriff im Süden erfolgt? Auch, um in HIMARS-Reichweite der Krim zu kommen? Ben Hodges, Generalleutnant a. D. der United States Army, geht von einem Durchbruchsversuch mit bis zu 750 gepanzerten Fahrzeugen auf einem schmalen Frontabschnitt aus. Der entscheidende Moment werde kommen, schrieb der einstige Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte in Europa in einer Analyse für die US-Denkfabrik Zentrum für europäische Politikanalyse (Cepa), „wenn Hunderte gepanzerte Fahrzeuge auf die russischen Linien treffen“. (pm)