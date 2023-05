Klimawandel: Ausgerechnet dieser Faktor bedroht die Energiewende

Solarenergie und Windkraft (Symbolbild) © Jochen Tack/IMAGO

Die G7 und Experten schlagen Alarm: Steigende Zinsen und Kapitalflucht gefährden die dringend nötige Energiewende in Entwicklungsländern.

Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Climate.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Climate.Table am 25. Mai 2023.

Hohe Kapitalkosten bremsen den Ausbau der Erneuerbaren. Auch in Deutschland wurden niedrige Zinsen zu wenig genutzt.

Der G7-Gipfel am Wochenende im japanischen Hiroshima hat auf eine Bedrohung hingewiesen, die bisher noch kaum in den Schlagzeilen ist: Die Schuldenkrise vieler Entwicklungs- und Schwellenländer gefährdet auch die Pläne zur globalen Energiewende. Die Bewältigung der Klimakrise und der Schuldenanfälligkeit „hängen zusammen und verstärken sich gegenseitig“, heißt es im Abschlussdokument des Gipfels.

Die angespannte finanzielle Lage und Zinserhöhungen in den Industriestaaten wirken sich auch auf den dringend nötigen Ausbau der erneuerbaren Energien in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern aus. Durch steigende Zinsen und Kapitalflucht in Industrieländer ist der Ausbau der Solar- und Windkraft ins Stocken geraten.

Für die Energiewende und den Ausbau der erneuerbaren Energien werden bis 2030 weltweit Investitionen in Höhe von 44 Billionen US-Dollar benötigt, so die International Renewable Energy Association (IRENA). Doch um die Inflation infolge von Ukraine-Krieg und hohen Energiekosten zu bekämpfen, erhöhen die Zentralbanken der Industrieländer immer wieder die Leitzinsen. Das führt dazu, dass die Kapitalkosten in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern in die Höhe schnellen. Entwicklungsexperten und Ökonomen warnen, der zur Erreichung der globalen Klimaziele notwendige Zubau könnte stark verlangsamt werden. In einigen Schwellen- und Entwicklungsländern drohe „leider beträchtlicher Gegenwind“, sagt Ottmar Edenhofer, Direktor des Berliner Klimaforschungsinstituts MCC gegenüber Table.Media.

Während der Zinsanstieg im Globalen Norden meist noch recht moderat ausfällt, haben sich die Finanzierungskosten in vielen Länder des Südens stark verschlechtert. Für Deutschland ist der Zinsanstieg „ein kleiner Gegenwind. Aber für Nigeria oder Kenia, wo die US-Dollar-Kreditzinsen jetzt bei 13 Prozent liegen, hat dies die Kosten für den Bau erneuerbarer Energien deutlich erhöht“, sagt der Analyst Teal Emery.

IWF: Akuteste Situation seit Jahrzehnten

Der Zinsanstieg wirkt sich dabei besonders auf den Ausbau der Erneuerbaren aus. Solar- und Windkraftwerke benötigen höhere Anfangsinvestitionen als Kohlekraftwerke ähnlicher Größe, so die IRENA in einem jüngsten Bericht. Schon „kleine Änderungen der Zinssätze wirken sich im Laufe der Zeit immer stärker auf die Projektkosten aus“, schreibt die IRENA. Und Edenhofer sagt: „Steigen die Zinsen, werden die Investitionen in nachhaltige Infrastrukturprojekte im Vergleich zu fossilen stärker zurückgefahren“.

Entwicklungs- und Schwellenländer sind für den steilen Anstieg der Kapitalkosten kaum verantwortlich, wie Abebe Aemro Selassie, Direktor der Afrika-Abteilung des Internationalen Währungsfonds (IWF) schreibt. Viele private und institutionelle Investoren haben sich in den letzten Monaten aus diesen Ländern zurückgezogen. Die Inflation und eine risikoreiche Weltwirtschaft treiben Investoren in sichere Anlagen, zumeist im Globalen Norden. Durch dieses Austrocknen internationaler Finanzströme steigen die Kapitalkosten im Globalen Süden viel stärker als im Norden. Die Folge: „Der globale Zinsanstieg macht den Erneuerbaren in Afrika den Garaus“, so das Fazit von „Energy for Growth“.

Selassie vom IWF nennt die schlechte Finanzierungssituation der Entwicklungs- und Schwellenländer, „die bei weitem akuteste Situation dieser Art seit Jahrzehnten“. Während sich „bessergestellte Volkswirtschaften auf ihre beträchtlichen Devisenreserven und tiefgreifenden Kapitalmärkte verlassen“ könnten, haben sich die Schuldenkosten und der Zugang zu frischem Kapital für Staaten des Globalen Südens massiv verschlechtert, so Selassie. Das wirkt sich auch auf die Energiewende aus.

Globaler Norden in der Verantwortung

Um die Kosten der Energiewende im Globalen Süden zu senken, schlagen Experten einige Gegenmaßnahmen vor:

Staaten des Globalen Nordens sollten die Kreditkosten in den Entwicklungs- und Schwellenländern senken und ihrem 100-Milliarden-Versprechen für die Klimafinanzierung nachkommen. Es müsste auch mehr „konditionale Transfers an Regierungen“ geben, sagt Matthias Kalkuhl, der Leiter der Arbeitsgruppe Wirtschaftswachstum und menschliche Entwicklung am MCC Berlin. Auch Selassie vom IWF schlägt mehr Budgethilfen vor: „Die OECD-Länder gewähren heute nur noch einen Bruchteil der Budgethilfe, die sie vor einem Jahrzehnt geleistet haben, und das entstandene Loch wird durch eine teurere Kreditaufnahme gefüllt“, so der Afrika-Direktor des Währungsfonds.

(Multilaterale) Entwicklungsbanken wie die Weltbank sollten ihr gutes Kreditrating nutzen, um mehr vergünstigte Kredite an die Staaten des Globalen Südens zu vergeben, sagt Teal. Auch für Edenhofer sind „Entwicklungsbanken für die Finanzierung einer nachhaltigen Energieinfrastruktur von überragender Bedeutung“.

Laut Edenhofer „könnte auch der Green Climate Fund für das Ausfallrisiko von Krediten“ in Ländern mit hohen Kapitalkosten bürgen – so würden Investitionsrisiken gesenkt und private Investoren wären eher bereit, Mittel zur Verfügung zu stellen.

Edenhofer hält es aber auch für „entscheidend, dass es gerade in den Schwellenländern zu einer CO₂-Bepreisung kommt“. Dadurch würde der Zinsanstieg „teilweise kompensiert“, da fossile Investitionen verteuert würden.

Deutschland: „Traumkonstellation“ nicht ausreichend genutzt

In Deutschland wird der Zinsanstieg laut Experten nicht so gravierende Folgen haben. Durch die höheren Zinsen werden die Kosten der Energiewende zwar steigen. Doch durch den Emissionshandel gäbe es genug Anreize, auch weiterhin in die Erneuerbaren zu investieren, so Kalkuhl. Absehbar steigende CO₂-Preise durch die Erweiterung des europäischen Emissionshandels gäben vielen Investoren Planungssicherheit.

Laut Hans Ulrich Buhl waren die letzten zehn Jahre mit niedrigen Zinsen eine „Traumkonstellation“, die zu wenig genutzt wurde, so der Wirtschaftsprofessor am Kernkompetenzzentrum Finanz- und Informationsmanagement Augsburg und Bayreuth. Deutschland war vor dem Ukraine-Krieg das Land mit den geringsten Finanzierungskosten beim Ausbau der Erneuerbaren, wie eine IRENA-Studie zeigt.

Die Bundespolitik hätte die Energiewende in dieser Zeit „viel schneller voranbringen müssen“, sagt Buhl. Zwar stehe Deutschland im globalen Vergleich bei der Finanzierung der Energiewende noch gut da. Zusätzliche „hohe Kosten, beispielsweise durch lange Genehmigungsverfahren“ könne sich die Bundesrepublik aber „nicht mehr leisten“, mahnt der Wirtschaftsprofessor zu Bürokratieabbau und beschleunigten Verfahren. (Von Nico Beckert)