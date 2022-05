Ukraine-Krieg: Russlands Situation immer düsterer - Ukrainer schlagen bei Kampf um Schlangeninsel zurück

Der Beschuss in der Ukraine geht weiter. Dabei soll jetzt auch eine Schule ins Visier geraten sein, in der zahlreiche Zivilisten Schutz suchten. News-Ticker.

Update vom 8. Mai, 23.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Tod von 60 Zivilisten bei einem russischen Bombenabwurf auf eine Schule in Bilogoriwka im Osten der Ukraine bestätigt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. In dem Schulgebäude hatten ukrainischen Behörden zufolge 90 Personen Schutz gesucht.

Ukraine-Krieg: Russland greift Charkiw an - mindestens drei Tote Zivilisten

Update vom 8. Mai, 20.05 Uhr: Durch Beschuss von Wohnsiedlungen sind im ostukrainischen Gebiet Charkiw mindestens drei Zivilisten getötet worden. Fünf weitere seien verletzt worden, teilte die Gebietsverwaltung im Nachrichtendienst Telegram mit. Örtliche Behörden informierten darüber hinaus über Raketenangriffe im benachbarten Gebiet Sumy. Details zu Zerstörungen und möglichen Opfern waren vorerst nicht bekannt. Früher am Tag hatte bereits die südukrainische Region Odessa viele zerstörte Wohnhäuser durch russischen Raketenbeschuss gemeldet.

Ukraine-Krieg: Mächtige Verluste Russlands um Schlangeninsel - ukrainische Drohnen schlagen zu

Update vom 8. Mai, 17.20 Uhr: Die militärische Situation um die Schlangeninsel im Schwarzen Meer wird für russische Truppen immer düsterer. Zu Beginn der von Wladimir Putin angeordneten Invasion der Ukraine konnte die russische Marine die strategisch wichtige Insel zwar relativ leicht einnehmen, doch besonders in den letzten Tagen setzt die ukrainische Luftwaffe den russischen Truppen auf der Insel mächtig zu. In den vergangenen Tagen zerstörten ukrainische Bayraktar TB2-Drohnen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Kiew zwei russische Patrouillenboote des Typs „Raptor“ sowie ein Landungsschiff des Typs „Serna“. Bei der Zerstörung des Landungsschiffes seien auch zwei „Tor“-Luftabwehrsysteme ausgeschaltet worden, hieß es. Die Behauptungen wurden mit Aufnahmen der Drohnenkamera untermauert.

Darüber hinaus veröffentlichte die Ukraine Aufnahmen von Drohnenangriffen gegen russische Positionen und Kommandozentralen in der Nähe des Leuchtturms der Insel. Auch heute setzte die ukrainische Armee Luftschläge gegen russische Truppen auf der Schlangeninsel fort. Die ukrainische Marine veröffentlichte etwa Aufnahmen der Zerstörung von zwei weiteren Patrouillenbooten des Typs „Raptor“. Darüber hinaus teilte das Operationale Südkommando der ukrainischen Streitkräfte die Zerstörung eines russischen Transporthelikopters auf der Insel mit. Der Helikopter sei dabei gewesen, neue Truppen auf die Insel zu verlegen. Auch dazu wurden Aufnahmen veröffentlicht.

Mit den Schlägen der ukrainischen Armee hat das russische Militär somit innerhalb weniger Tage mehrere Patrouillenboote, Luftverteidigungssysteme, ein Landungsschiff sowie ein Helikopter verloren. Die ukrainische Armee hat diese Verluste der russischen Truppen visuell bestätigt. Auch von Planet Labs aufgenommene aktuelle Satellitenbilder der Insel scheinen die schweren Angriffe auf russische Stellungen und die Zerstörung zu bestätigen.

Dieses von Planet Labs PBC am 08.05.2022 aufgenommene Satellitenbild zeigt aufsteigenden Rauch, nach ukrainischen Angriffe auf Gebäude, in denen russische Stellungen untergebracht sind, und einen Hubschrauber auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer. © Uncredited/Planet Labs PBC/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Starke russische Angriffe auf Odessa - mehr als 250 Wohnungen beschädigt

Update vom 8. Mai, 15.20 Uhr: Die Verwaltung der ukrainischen Hafenstadt Odessa hat nach russischen Angriffen von zahlreichen zerstörten Wohnhäusern berichtet. Mehr als 250 Wohnungen seien durch Raketenbeschuss beschädigt worden, teilte der Stadtrat der Schwarzmeer-Metropole am Sonntag auf Telegram mit. Davon sei nur noch ein Viertel derzeit bewohnbar. Über mögliche Todesopfer war zunächst nichts bekannt. Ukrainische Behörden hatten am Samstag mehrere Raketeneinschläge in Odessa gemeldet. Aus dem russischen Verteidigungsministerium hieß es später, mit Langstreckenwaffen sei Kriegsgerät der ukrainischen Luftwaffe zerstört worden.

Ukraine-Krieg: Lageberichte legen schwere Kämpfe um strategische Schlangeninsel nahe

Update vom 8. Mai, 14.58 Uhr: Das russische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht mehrere Flugzeuge und Hubschrauber über der ukrainischen Schlangeninsel abgeschossen. „Während der Nacht haben russische Luftabwehreinheiten über der Schlangeninsel zwei weitere ukrainische Bomber vom Typ Su-24 und einen Hubschrauber vom Typ Mi-24 vernichtet und vor der Stadt Odessa eine Bayraktar-Drohne abgeschossen“, teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Sonntag mit. Darüber hinaus sei eine ukrainische Korvette versenkt worden. Die Angaben sind schwer unabhängig zu prüfen.

Meldungen beider Seiten zeugen von heftigen Kämpfen um das strategisch wichtige Eiland, das 35 Kilometer von der Küste entfernt direkt vor dem Donaudelta im Gebiet Odessa gelegen ist. Die russischen Streitkräfte hatten gleich zu Beginn des Krieges den ukrainischen Stützpunkt dort eingenommen, dessen Funkspruch an ein russisches Kriegsschiff weltweit berühmt wurde. In dem Gebiet soll aber später auch das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, der Panzerkreuzer „Moskwa“, nach ukrainischem Beschuss gesunken sein.

Ukraine-Krieg: Putin gratuliert Führungen mehrerer Ex-Sowjetrepubliken und der ostukrainischen Separatistengebiete

Update vom 8. Mai, 13.42 Uhr: Kremlchef Wladimir Putin hat den Führungen mehrerer Ex-Sowjetrepubliken sowie der ostukrainischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk zum 77. Jahrestag des Weltkriegsendes gratuliert. Die westlichen Alliierten der damaligen Anti-Hitler-Koalition sowie die Regierungen der Ukraine und Georgiens ignorierte er.

„Heute ist es gemeinschaftliche Pflicht, die Wiedergeburt des Nazismus zu verhindern, der so viel Leid über die Menschen verschiedener Länder gebracht hat“, heißt es in der an diesem Sonntag auf der Kreml-Webseite veröffentlichten Grußbotschaft.

Putins Schreiben ging unter anderem an die Regierungen von Armenien, Aserbaidschan und Belarus. Das ukrainische und das georgische Volk erwähnte er zwar auch - nicht aber deren Regierungen. Gegen Georgien hatte Russland 2008 Krieg geführt.

London im Ukraine-Krieg: Moskau setzt wegen Verlusten ranghohe Offiziere ein

Update vom 8. Mai, 12.06 Uhr: Die Verluste der Putin-Truppen im Ukraine-Krieg sind hoch - deshalb setzt der Kreml nun ranghohe Offiziere im Kampf ein. So schätzt es zumindest der britische Geheimdienst ein. Allerdings: Es gebe bisher keine Anzeichen dafür, dass dies zu einem verbesserten Einsatzkonzept geführt habe. Planungsfehler würden weiterhin einen Fortschritt der Russen untergraben.

Das teilte das britische Verteidigungsministerium laut dpa an diesem Sonntag mit. Außerdem führe die Strategie zu überproportional hohen Verlusten unter den russischen Offizieren. Da die getöteten Kommandanten dann von weniger ausgebildeten Soldaten ohne Führungserfahrung ersetzt würden, sei damit zu rechnen, dass die konzeptionellen Probleme anhalten würden.

CIA-Chef urteilt im Ukraine-Krieg über Putins Gemütszustand

Update vom 8. Mai, 10.05 Uhr: Russlands Invasion in die Ukraine prägt dieses Jahr den Jahrestag des Weltkriegsendes: Präsident Wladimir Putin versucht, die Erinnerung für seine Expansionsziele zu missbrauchen. Ein CIA-Experte präsentierte nun diese Einschätzung zu Putins aktueller Gemütsverfassung (Artikel hinter dem Link).

Ukraine-Krieg-News: Luftangriff auf Schule – etliche Tote befürchtet

Erstmeldung vom 8. Mai: Kiew - In der Nacht auf Sonntag gab es in weiten Teile des Landes Luftalarm. Aus den Städten Odessa und Mykolajiw im Süden wurden Explosionen gemeldet.

Nach einem russischen Luftangriff auf eine Schule im Gebiet Luhansk sprechen die ukrainischen Behörden von möglicherweise bis zu 60 Toten. Nach einem Luftschlag auf die Schule in Bilogoriwka seien bisher zwei Leichen geborgen worden, teilte der Gouverneur der Region Serhij Hajdaj am Sonntag auf seinem Telegram-Kanal mit. „Wahrscheinlich sind alle 60 Menschen, die noch unter den Trümmern des Gebäudes liegen, tot“, fügte er hinzu.

Der Luftangriff ereignete sich seinen Angaben nach bereits am Samstagnachmittag. In dem Schulgebäude hatten 90 Personen vor den Angriffen Schutz gesucht. Durch den Bombenabwurf brach ein Feuer in der Schule aus und das Gebäude stürzte zusammen. 30 Menschen konnten die Einsatzkräfte retten - 7 davon waren verletzt, so der Gouverneur.

Bilogoriwka ist eine städtische Siedlung etwa zehn Kilometer westlich von Lyssytschansk. Die Ortschaft ist schwer umkämpft.

Ukraine-Krieg-News: Dramatische Lage in Azovstal

In einer Feuerpause im Kampf um Azovstal am Samstag gelang es nach übereinstimmenden ukrainischen und russischen Angaben, die letzten Zivilisten aus ihren Verstecken zu bergen. Für die verbleibenden Soldaten ist die Lage aber verzweifelt.

Beobachter gehen davon aus, dass der Kreml Azovstal so schnell wie möglich einnehmen will, um am Montag - dem 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland - die Eroberung Mariupols verkünden zu können.

Aufnahme vom 7. Mai: Szene aus dem Ort Paraskoviivka in Donezk © Yasuyoshi Chiba/AFP

Ukraine-Krieg: Selenskyj beklagt Kulturgüter-Vernichtung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Zerstörung von Kulturgütern in der Ukraine durch russische Truppen beklagt. In dem seit zweieinhalb Monaten dauernden Angriffskrieg seien 200 Kulturerbestätten getroffen worden, sagte Selenskyj in einer Videoansprache vom Samstagabend in Kiew. Als ein Beispiel nannte er den Raketentreffer auf das Museum des bedeutenden ukrainischen Dichters und Philosophen Hryhorij Skoworoda (1722-94) im Gebiet Charkiw in der Nacht zuvor.

„Leider kehrt das Böse zurück, wenn Menschen die Rechte anderer Menschen missachten, das Gesetz missachten und die Kultur zerstören“, sagte Selenskyj. Deshalb verteidige die Ukraine ihr Volk, ihre Städte und ihre Museen gegen Russland. Am Sonntag und Montag gedenke die Welt des Sieges über den Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg. Doch das russische Vorgehen zeige, „dass es unmöglich ist, das Böse ein für alle Mal zu besiegen“. (dpa/AFP/frs)