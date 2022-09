Einkaufszettel während Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg gefunden – von Mitglied der Bundesregierung?

Von: Kai Hartwig

Während der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg taucht ein Einkaufszettel auf. Möglicherweise hat ein Mitglied der Bundesregierung diesen verloren.

Gransee - In Brandenburg tagt seit Dienstag (30. August) die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz. Während ihrer zweitägigen Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg sucht die Ampel-Koalition nach einem gemeinsamen Weg bei wichtigen Themen wie der nationalen Sicherheitsstrategie oder der Energieversorgung. Doch offenbar müssen die Politikerinnen und Politiker auch an ihren privaten Alltag denken – und den Einkauf im Supermarkt oder Discounter erledigen.

Journalist findet Einkaufszettel im Garten von Schloss Meseberg – gehört er einem Mitglied der Bundesregierung?

Ein prallgefüllter Einkaufszettel fand sich laut einem Journalisten der Rheinischen Post am Tagungsort. Er postete das Schriftstück auf Twitter und schrieb dazu: „Im Garten von Schloss Meseberg hat jemand diesen Einkaufszettel verloren.“ Der Journalist mutmaßte über den Besitzer oder die Besitzerin des abhanden gekommenen Einkaufszettels: „Vielleicht ein Mitglied der Bundesregierung?“

In jedem Fall stand für die betreffende Person wohl ein eher umfangreicher Einkauf an. Auf dem Zettel fanden sich einige Lebensmittel, die für ein ausgiebiges Frühstück taugen: Aufbackbrötchen (vermutlich dem Zeitmangel eines Kabinettsmitglieds geschuldet), Käse, Aufschnitt und entkoffeinierter Kaffee. Aber auch Eier, Hackfleisch, Kartoffeln, eine Zitrone und Kapern wurden notiert, was auf eine deftige Mahlzeit schließen lässt.

Deftig und fleischlastig: Einkaufszettel von Schloss Meseberg setzt auf Suppe und Grillgut

Die Rückseite des Einkaufszettels war ebenso voll besetzt wie die vordere. Hier tauchten auch einige Lebensmittel auf, die bereits auf der Vorderseite aufgeschrieben worden waren, darunter das Kapern, die Zitrone, Kartoffeln und Hackfleisch.

Zudem wiesen weitere Produkte darauf hin, dass eine Suppe auf dem Speiseplan stand. Aus Suppengemüse, Geflügelfond, Möhren und anderem Gemüse ließe sich sicher ein schöner Eintopf herstellen, samt Wiener-Würsten als Einlage. Und auch Grillgut sollte bei dem Einkauf besorgt werden, was ebenfalls auf einen Fleisch-Konsumenten schließen lässt.

Einkaufszettel auf Schloss Meseberg gefunden: „Für die Grünen zu fleischlastig und für die FDP zu bürgerlich“

Andere Twitter-User versuchten derweil, das Rätsel um den Besitzer oder die Besitzerin des Einkaufszettels zu lösen. „Vermutlich SPD. Für die Grünen zu fleischlastig und für die FDP zu bürgerlich“, befand einer. „Da sieht keiner aus, als wenn er kochen könnte“, kommentierte ein anderer Nutzer bissig.

Möglicherweise ist der Zettel aber auch gar nicht einem Kabinettsmitglied, sondern einem der Mitarbeiter von Schloss Meseberg verloren gegangen. Dass bekannte Politikerinnen und Politiker den Gang in den Supermarkt persönlich antreten, ist unterdessen nichts Neues. So wurde die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel während ihrer Amtszeit mehrfach beim Einkaufen entdeckt und abgelichtet. Dabei wurde Merkel nach Ende ihrer Kanzlerschaft sogar im Supermarkt bestohlen. (kh)