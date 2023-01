Schweiz: Inflationsrate von 2,8 Prozent im Jahr 2022

Teuerung in der Schweiz 2022 bei 2,8 Prozent. © IMAGO/McPHOTO/K. Steinkamp

In der Schweiz lag die durchschnittliche Teuerungsrate im Jahr 2022 bei 2,8 Prozent.

Zürich - Auch im Dezember wurde eine Inflation von 2,8 Prozent verzeichnet, nach 3,0 Prozent im November, wie das Bundesamt für Statistik mit Sitz in Neuenburg am Mittwoch berichtete. Für einen besseren Vergleich mit den europäischen Ländern weist das Amt auch einen harmonisierten Verbraucherpreisindex aus, nach dem die Jahresteuerung bei 2,7 Prozent lag. Im August 2022 hatte die Inflation in der Schweiz mit 3,5 Prozent den höchsten Stand seit fast 30 Jahren erreicht.

Der Anstieg der Jahresteuerung sei vor allem auf höhere Preise für Erdölprodukte, Gas und Autos sowie höhere Mieten zurückzuführen. Vor allem die Preise für Importgüter zogen an: um 6,7 Prozent, während die Preise für heimische Produkte nur um 1,6 Prozent anzogen.

Die Inflation ist in der Schweiz im Vergleich zu den umliegenden Ländern, Großbritannien und den USA deutlich niedriger. Das liegt unter anderem an protektionistischen Maßnahmen. Auch unterscheidet sich die Gewichtung der Bestandteile im Warenkorb, für den die Preise berechnet werden, deutlich von anderen Ländern. (dpa)