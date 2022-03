Zum zweiten Mal verurteilt: Honduras Ex-First Lady wegen Korruption angeklagt

Teilen

Wurde erneut vorgeführt: Die ehemalige Präsidentengattin Rosa Bonilla wurde wegen Korruption zum zweiten Mal vor Gericht verurteilt © Gustavo Amador / Agencia EFE

Nach der Aufhebung eines früheren Urteils ist die Ex-Präsidentengattin von Honduras Rosa Bonilla erneut wegen Korruption verurteilt worden.

Tegucigalpa - «Zum zweiten Mal hat die Staatsanwaltschaft die strafrechtliche Verantwortung für eine Veruntreuung in Millionenhöhe im Präsidentenhaus nachgewiesen», teilte die Staatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes Honduras am Donnerstag mit. Das Strafmaß soll am 28. März verkündet werden.

Bonilla war bereits im September 2019 zu 58 Jahren Haft verurteilt worden. Sie war schuldig gesprochen worden, während der Amtszeit ihres Ehemannes Porfirio Lobo (2010-2014), dem ehemaligen Präsidenten von Honduras, zwölf Millionen Lempira (derzeit rund 440 000 Euro) aus dem Budget für soziale Projekte des Büros der First Lady auf ein persönliches Konto eingezahlt zu haben.

Im März 2020 hob der Oberste Gerichtshof das Urteil gegen Bonilla wegen Verfahrensfehlern auf und ordnete einen neuen Prozess an. Vier Monate später kam die ehemalige Präsidentengattin frei, weil sie bereits länger als die gesetzlich vorgesehene Obergrenze von zwei Jahren in Untersuchungshaft in Honduras verbracht hatte.

Nun wurde die 55-Jährige erneut des Betrugs und der Veruntreuung schuldig gesprochen. Auch Bonillas persönlicher Sekretär, dessen 48-jährige Haftstrafe ebenfalls aufgehoben worden war, wurde wieder wegen Betrugs verurteilt. (dpa)