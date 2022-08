„Zutiefst unseriös“: Linke kritisiert Lindners Entlastungspläne

Teilen

Martin Schirdewan © IMAGO / Mike Schmidt

Die Entlastungspläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stoßen bei der Linken auf wenig Begeisterung.

Berlin in Deutschland - Das Vorhaben sei "Ausdruck einer zutiefst unseriösen Finanzpolitik", sagte der Linken-Vorsitzende Martin Schirdewan am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Seine steuerlichen Vorschläge würden ausgerechnet hohe Einkommen real stärker entlasten, während das Gegenteil notwendig ist."

Lindner will seine Pläne am Mittwoch der Öffentlichkeit vorstelllen. Laut einem Bericht des "Spiegel" geht es um Entlastungen von 10,1 Milliarden Euro im kommenden Jahr. Geplant ist damit nicht nur, die Inflationsgewinne des Fiskus aus diesem Jahr zurückzugeben, sondern auch das Kindergeld zu erhöhen.



Von den zehn Milliarden würden 90 Prozent auf die "oberen 30 Prozent" bei den Einkommen entfallen, sagte Schirdewan und verwies auf entsprechende Expertenmeinungen. Die unteren 70 Prozent "erhalten demnach kaum etwas".



"Weil Lindner sich weigert, Reiche und Krisengewinnler stärker an der Finanzierung der Krisenkosten zu beteiligen und gleichzeitig an der Schuldenbremse - oder besser gesagt: der Investitionsbremse - festhält, fehlt das Geld zudem absehbar bei notwendigen Sozialausgaben und Investitionen", warnte Schirdewan. "Wer einseitig Steuern senkt, trocknet den Staatshaushalt aus und schafft einen Sparzwang, der meist zu Lasten der Allgemeinheit und dringender öffentlicher Aufgaben geht."

Allerdings bezweifelte Schirdewan, dass Lindners Pläne überhaupt umgesetzt werden. Der Minister spiele "das bekannte Ampel-Spiel: Pläne vorstellen, die nicht mit den Koalitionspartnern ausverhandelt sind, und noch weitgehend abgeändert oder ganz blockiert werden". So könne jede Regierungspartei "mal fordern, was die eigene Klientel hören will, ohne dass das praktische Folgen hätte", kritisierte Schirdewan. "Das ist ein unseriöses Verwirrspiel im Angesicht einer drohenden sozialen Katastrophe." cne/jp