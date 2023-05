Zwei Kinder sterben bei Explosion in Afghanistan

In Afghanistan sind zwei Kinder Opfer einer Explosion geworden © Rahmatullah Alizadah / IMAGO

Bei einer Explosion in der ostafghanischen Provinz Chost in der Nacht von Montag auf Dienstag sind zwei Kinder ums Leben gekommen.

Kabul - Das meldete der Provinzbeauftragte für Information und Kultur Schabir Achmad Osmani der Deutschen Presse-Agentur. Die Ursache der Explosion sei derzeit nicht bekannt. Afghanische Medien berichteten jedoch mit Verweis auf Quellen vor Ort über einen möglichen Drohnenangriff.

Laut afghanischen Behörden sind bei Luftangriffen seitens pakistanischer Sicherheitskräfte im vergangenen Jahr mindestens 45 Zivilisten in Afghanistan ums Leben gekommen. Afghanische Behörden hatten daraufhin vor einer Verschlechterung der Beziehung zwischen den beiden Ländern gewarnt, sollten die Angriffe anhalten.

Die Armee in Pakistan geht an der afghanisch-pakistanischen Grenzregion wieder verschärft gegen die pakistanischen Taliban (TTP) vor, vor allem, seitdem diese wieder vermehrt Anschläge für sich reklamiert haben. Die TTP ist unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung in Afghanistan. Vorwürfe, den TTP einen Rückzug zu gewähren, weisen die Taliban in Afghanistan jedoch entschieden zurück. (dpa)