Zwei Tote bei Schiffsunglück in Ägäis

Immer wieder scheitern Migranten bei dem Versuch, mit Booten nach Griechenland zu gelangen. © Nicolas Economou / IMAGO

Bei einem Bootsunglück vor der griechischen Insel Kos sind zwei Menschen gestorben.

Athen - 24 Menschen wurden bei dem Vorfall am Mittwoch aus dem Wasser gerettet, wie die Küstenwache mitteilte. Ein Mensch wurde laut den Geretteten noch vermisst. Die Migranten gaben an, von der türkischen Ägäisküste gestartet zu sein, wie der staatliche Rundfunk berichtete. In der griechischen Region herrschten laut Küstenwache zum Zeitpunkt des Unglücks Starkwinde. Die Suchaktion dauerte am Mittwochnachmittag an.

Immer wieder versuchen weltweite Migranten, von der türkischen Westküste und aus Ländern im Nahen Osten nach Griechenland oder sogar direkt nach Süditalien zu gelangen. Die Boote sind meist überfüllt und in schlechtem Zustand. Immer wieder kommt es zu schweren Unglücken.