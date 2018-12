Zwei von drei Flüchtlingen beziehen Hartz IV - Beschäftigung wächst

Es stellt sich die Frage, wieviele der genannten Beschäftigten zahlen Steuern und Sozialabgaben? Was nützt ein Flüchtling, der bei MD 450 Euro bekommt, der Steuerzahler aber seine Miete und weitere Kosten trägt?

Schon seltsam in dieser Statistik zählen Minijobs schon als Arbeitsverhältnis, alles mit Migration wird schön geredet.....

Es gehe gut voran mit der Integration in den Arbeitsmarkt, hatte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer am vergangenen Freitag gesagt. Na klar, es gibt wieder genügend Billigarbeiter die ausgebeutet werden können, und einen großen Vorteil haben sie auch noch, sie können die deutsche Sprache nicht und können sich so nicht wehren oder beschweren. Gelobtes Land!