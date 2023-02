Zwölf Taliban-Mitglieder bei Schusswechsel in Pakistan gestorben

Teilen

Bei einer Razzia in Pakistan wurden 12 Mitglieder der Taliban getötet © Hussain Ali / IMAGO

Bei einem Feuergefecht zwischen dem pakistanischen Militär und der Taliban (TTP) sind zwölf Mitglieder der Taliban ums Leben gekommen.

Islamabad - Das teilte die Armee am Mittwoch in Islamabad mit. Demnach kam es in der Nacht zum Mittwoch zu der Schießerei, als Sicherheitskräfte eine Razzia gegen die militanten Islamisten im Bezirk Lakki Marwat der Provinz Khyber Pakhtunkhwa nahe der afghanischen Grenze durchführten. Dort habe die TTP einen weiteren Anschlag geplant, hieß es.

Erst am Dienstag hatte der Polizeichef von Khyber Pakhtunkhwa nach einem Selbstmordattentat auf eine Moschee in der Provinzhauptstadt Peschawar Konsequenzen für die Verantwortlichen angekündigt. Bei dem Anschlag vor zehn Tagen sind nach jüngsten offiziellen Zahlen 84 Menschen ums Leben gekommen, ein Großteil davon Polizisten. Zuvor war von mehr als 100 Toten die Rede gewesen. Der Geheimdienst teilte nach Untersuchungen mit, die pakistanischen Taliban als Drahtzieher ausfindig gemacht zu haben, obwohl die TTP sich von dem Anschlag distanziert hatte.

Ende vergangenen Jahres hatte die TTP eine Waffenruhe mit der Regierung in Islamabad aufgekündigt und seitdem mehrere Anschläge für sich reklamiert. Die pakistanischen Taliban sind unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung im benachbarten Afghanistan. Die angespannte Sicherheitslage ist seit Ende des Jahres auch in der Hauptstadt Islamabad zu spüren. In der Metropole gibt es zahlreiche Kontrollpunkte und erhöhte Militärpräsenz. (dpa)