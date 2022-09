Zypern: Hunderte Migranten vor Küste aufgegriffen

Teilen

Zypern rettete hunderte Migranten vor seiner Küste im Osten des Landes. (Symbolfoto) © Johannes Filous

Die zyprische Küstenwache hat am Dienstag 137 Migranten auf einem Boot östlich der Insel aufgegriffen.

Nikosia – Die Menschen seien aus dem Libanon gestartet und sollen bald wieder zurückgeschickt werden, berichtete der staatliche Rundfunk (RIK) unter Berufung auf die Küstenwache. Zwischen dem Libanon und Zypern gibt es ein Rückführungsabkommen. Wie die Küstenwache weiter mitteilte, hatten die Behörden bereits am Montag bei einer umfangreichen Aktion zusammen mit einem Frachter rund 300 Migranten gut 110 Seemeilen südöstlich der Mittelmeerinsel gerettet.

Die Menschen hätten ein Notsignal gesendet. Alle Menschen wurden demnach mit Hubschraubern und Booten der Küstenwache zum Frachter gebracht und aufgenommen. Sie sollen auch aus dem Libanon gestartet sein. Welcher Nationalität sie angehörten, blieb zunächst unklar, ebenso, wohin die geretteten Menschen gebracht werden sollten.

Schleuserbanden versuchen zunehmend, Migranten aus Staaten im Osten des Mittelmeers - wie dem Libanon oder Syrien - nach Süditalien zu bringen. Die Route ist lang und gefährlich, sie führt südlich von Zypern an Kreta und Südgriechenland vorbei. Auf den langen Fahrten kommt es immer wieder zu Maschinenschäden oder anderen Havarien der meist veralteten Boote. Pro Fahrt verlangen die Schleuser nach Angaben von Migranten pro Kopf zwischen 3000 und 5000 Euro.

Zypern verzeichnete laut EU-Statistik in den vergangenen Jahren gemessen an der Bevölkerungsgröße bei weitem die meisten Asylanträge pro Jahr. Die Regierung in Nikosia hat deshalb wiederholt um Hilfe der EU gebeten. (dpa)