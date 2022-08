„Illegale Einbürgerungen“: Wirbel um tausende zyprische Pässe

Zypern soll tausende Pässe illegal ausgestellt haben © IMAGO/Maksim Konstantinov

EU-Mitglied Zypern hat in den vergangenen Jahren einen Großteil seiner Pässe illegal vergeben. Zu dieser Einschätzung kommt eine Aufsichtsbehörde.

Nikosia - Die EU-Inselrepublik Zypern hat nach Angaben einer Aufsichtsbehörde einen Großteil der in den vergangenen Jahren ausgestellten Staatsbürgerschaften illegal vergeben. Von 2007 bis 2020 hätten 3517 Menschen und 3810 ihrer engen Verwandten die Staatsbürgerschaft erhalten, teilte die staatliche Kontrollbehörde Zyperns am Montag mit. Eine sehr große Zahl davon seien «illegale Einbürgerungen» gewesen. Die Verantwortlichen sollten zur Rechenschaft gezogen werden, hieß es. Die Behörde veröffentlichte am Montag einen 192 Seiten umfassenden Untersuchungsbericht.

Für den sogenannten «goldenen Pass», der etwa Reisefreiheit in der EU gewährt, mussten die Antragsteller auf Zypern mindestens 2,5 Millionen Euro investieren. Die Vergabepraxis war in der EU stark kritisiert worden.

Laut Zyperns Präsident Nikos Anastasiades summierten sich die Ausgaben für die Dokumente auf 9,7 Milliarden Euro - Geld, das vor allem wegen der schweren Finanzkrise des Landes im Jahr 2013 dringend nötig gewesen sei. Unter den Menschen, die den zyprischen Pass erhielten, waren Medienberichten zufolge auch russische Oligarchen. Ihren wurden die Papiere bereits wieder entzogen.

Illegal war die Vergabe an sich nicht. Große Empörung löste jedoch ein Bericht des TV-Senders Al-Dschasira aus, der zeigte, wie hohe Staatsvertreter dabei vorgingen. Dieser führte auch zum Rücktritt des Parlamentspräsidenten - in dem Bericht war zu sehen, wie er einem Interessenten versprach, sein Anliegen «zu regeln». (dpa)