Ab sofort buchbar: Neue Mobilfunktarife von share und congstar

Mit den "share Tut Gutes"-Tarifen und -Optionen bieten congstar und share eine neue Möglichkeit, mit Mobilfunk dauerhaft ein soziales Projekt zu unterstützen. Die Tarife sind ab sofort online über www.share-mobile.de oder über die share mobile App verfügbar. © share GmbH

Köln (ots) - "share Tut Gutes"-Tarife unterstützen digitale Bildungsprojekte

Ab sofort ist mit share mobile ein neues Mobilfunkangebot auf dem Markt. Neukund*innen können die neuen "share Tut Gutes"-Tarife unter www.share-mobile.de und mit der share mobile App buchen. Die neuen Prepaid-Tarife sind Teil des gemeinsamen Mobilfunkangebotes des Kölner Mobilfunkanbieters congstar und des Berliner Social-Impact-Unternehmens share. Bereits seit dem 27. Juni haben auch Bestands- und Neukund*innen der congstar Allnet Flat Tarife (Postpaid) die Möglichkeit, mit den "share Tut Gutes"-Optionen zusätzliches Datenvolumen zu buchen.

Neue "share Tut Gutes"-Tarife im Überblick

Neue Kund*innen haben die Wahl zwischen zwei Tarifen. Diese können ab sofort online über www.share-mobile.de oder über die share mobile App gebucht werden. Parallel kommen die Tarife in den nächsten Wochen und Monaten schrittweise auch in den REWE- und dm-Märkten in den Handel.

share Tut Gutes Allnet M

4 GB Datenvolumen inkl. LTE 25 (max. 25 Mbit/s)

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Preis: 10 Euro pro 30 Tage, davon 1 Euro für die Förderung digitaler Lernprogramme

Starterpaket einmalig 10 EUR inkl. 10 EUR Startguthaben bei Aktivierung

Keine Vertragsbindung, monatliche Kündigung möglich

share Tut Gutes Allnet L

8 GB Datenvolumen inkl. LTE 25 (max. 25 Mbit/s)

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Preis: 15 Euro pro 30 Tage, davon 1 Euro für die Förderung digitaler Lernprogramme

Starterpaket einmalig 10 EUR inkl. 15 EUR Startguthaben bei Aktivierung

Keine Vertragsbindung, monatliche Kündigung möglich

Optionen für Bestands- und Neukund*innen

Bereits seit dem 27. Juni haben Bestands- und Neukund*innen der congstar Allnet Flat Tarife (Postpaid) die Möglichkeit, mit den "share Tut Gutes"-Optionen zusätzliches Datenvolumen zu ihrem bestehenden Mobilfunktarif hinzuzubuchen - und dadurch ganz einfach ebenfalls digitale Bildungsprojekte zu fördern.

Die "share Tut Gutes"-Optionen im Überblick:

share Tut Gutes Option 2 GB für 3 Euro / Monat - buchbar für die congstar Allnet Flat S mit (online mit GB +) und die congstar Allnet Flat S extra mit GB + (online buchbar)

share Tut Gutes Option 4 GB für 3 Euro / Monat - buchbar für die congstar Allnet Flat M (online mit GB +) und die congstar Allnet Flat L (online mit GB +)

Die "share Tut Gutes"-Optionen sind monatlich flexibel zu- und abwählbar. Bestandskund*innen, die seit 2020 einen congstar Allnet Flat Tarif im Postpaid-Bereich gebucht haben, können ebenfalls eine der neuen Daten-Optionen buchen.

Mit den "share Tut Gutes"-Tarifen und -Optionen bieten congstar und share eine neue Möglichkeit, mit Mobilfunk dauerhaft ein soziales Projekt zu unterstützen. Die Kund*innen selbst müssen nichts weiter tun, sie ermöglichen mit jedem aktivierten Mobilfunktarif oder jeder gebuchten Option jeden Monat Kindern in Kenia automatisch Zugang zu digitalen Bildungsprogrammen für die Dauer der Vertragslaufzeit. Weitere Informationen sind unter www.share-mobile.de zu finden.

