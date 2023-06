Aiways U6 SUV-Coupé beeindruckt auf der Langstrecke: Mit diesen Tipps kommen auch Sie weiter

Teilen

Kraftvolle Innovation: Der neue leistungsstarke AI-PT Permanentmagnet-Synchron-Elektromotor des Aiways U6 SUV-Coupé ist eine technische Besonderheit, die ihn zu einem der besten seiner Klasse machen. © Aiways Automobile Europe GmbH

München (ots) - Das Aiways U6 SUV-Coupé kombiniert beeindruckendes Design mit fortschrittlicher Technologie, um eine in seiner Klasse herausragende Reichweite und ein aufregendes Fahrerlebnis zu bieten. Auf der ED1000-Rallye am vergangenen Wochenende konnte er mit seinem geringen Verbrauch auch bei hoher Durchschnittgeschwindigkeit punkten.

"Effizienz ist der Schlüssel zum Erfolg", erklärt Dr. Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations bei Aiways. "Mit unserem neuen Aiways U6 SUV-Coupé haben wir größtmöglichen Wert auf optimale Energieausnutzung gelegt. Sei es bei unserem neu entwickelten AI-PT-Antriebsstrang, dem intelligenten Thermomanagement oder dem aerodynamisch ausgefeilten Design."

Technisch-innovatives Design mit sportlichem Auftritt

Mit seinem dynamisch-muskulösen Auftritt geht das Lifestyle-SUV allerdings noch einen Schritt weiter. Hier folgt die Form der Funktion nicht mehr einfach, sondern sie arbeitet in perfekter Harmonie. Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,248 liegt das Aiways U6 SUV-Coupé in der Spitzengruppe seiner Klasse. Neben der windschnittig geschlossenen Haifisch-Front, den seitlichen Luftleitklingen und den konkaven Karosserie-Einzügen an den Flanken arbeitet auch das Heckdesign aktiv am niedrigen Strömungswiderstand. Die sanft abfallende Heckklappe und die Abrisskante sorgen für geringe Verwirbelungen und erzeugen bei höheren Geschwindigkeiten sogar aerodynamischen Abtrieb.

Hochdrehzahl-Synchronmaschine sorgt für Gewichts- und Effizienzvorteil

Herzstück des Aiways U6 SUV-Coupé ist ein rein elektrischer Antriebsstrang mit dem 160 kW (218 PS) starken AI-PT-Elektromotor. Die Permanentmagnet-Synchron-Elektromaschine wurde als Hochrehzahlmotor ausgelegt und kann bis zu 16.000 Umdrehungen pro Minute drehen. Dieser Wert liegt gut 25 Prozent über dem Wettbewerb und bringt durch das große nutzbare Drehzahlband viele Vorteile. So kann der Motor zum einen kleiner und leichter ausfallen, denn er verwendet weniger magnetisch aktives Material.

"Die intensive Entwicklungsarbeit an unserer AI-PT hat sich gelohnt", zeigt sich Zeeshan Shaikh, Leiter Aiways Technical Center München. "Sie ist nicht nur leichter und weniger ressourcenintensiv, sie ist auch stärker und besser in das Fahrzeuggesamtsystem integriert. Dies zeigt sich vor allem in der Effizienz der Maschine."

Optimale Temperierung von Antrieb und Innenraum dank Wärmepumpe

Ein weiterer Baustein auf dem Weg zu optimaler Energieausnutzung ist das optimierte Thermomanagement. Für den AI-PT übernimmt dies ein neuer Wärmetauscher, der nicht nur für die Kühlung des Triebwerks sorgt, sondern vor allem seine Abwärme optimal nutzt. So wird die durch den Antrieb freigesetzte Wärmeenergie nicht ungenutzt an die Umgebung abgegeben, sondern für das Heizen des Innenraums verwendet, oder für die Konditionierung des Batterie-Pakets.

Für die Temperierung des Innenraums nutzt das Aiways U6 SUV-Coupé eine hocheffiziente Wärmepumpe, die einen Großteil der Wärmeenergie aus der Umgebungsluft entnimmt und so deutlich sparsamer ist als konventionelle Elektro-Zuheizer. Mit der Aiways-App kann der Innenraum wie auch schon im U5 SUV auf Wunsch vorkonditioniert werden, dies funktioniert sowohl mit eingestecktem Ladekabel als auch ohne Netzanschluss. In Kombination mit der PUMP-App kann erstmals auch eine Vorkonditionierung der Hochvolt-Batterie vorgenommen werden. Dies hilft nicht nur beim Schnellladen in extremen Wetterbedingungen. Damit bleibt auch die nutzbare Reichweite von der Außentemperatur unabhängiger und die Lebensdauer der Batterie wird erhöht.

Aufsehenerregende Teilnahme an der ED1000-Rallye

Am vergangenen Wochenende startete ein Aiways U6 SUV-Coupé bei der ED1000-Rallye. Von der Motorworld in München ging es über vorgegebene Wegpunkte nach Kempten, den Fernpass, Garmisch-Partenkirchen, Ober-Österreich und Regensburg zurück nach München. Mit einer Kurzlade-Strategie, das U6 SUV-Coupé stand immer nur kurz an der Ladesäule, um die Ladeperformance mit hohem Ladestrom optimal ausnutzen zu können, kam das Aiways-Team als zweite Mannschaft ins Ziel - und das bei einem sehr kompetitiven Teilnehmerfeld. Mit einem Durchschnittsverbrauch von nur 14,7 kWh/100km beeindruckte das Aiways U6 SUV-Coupé vor allem durch die hohe Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 100 km/h im gemischten Landstraßen- und Autobahnverkehr der Alpen - und unterbot damit sogar den Zyklus-Verbrauchswert nach WLTP.

Ratgeber: "So sparen Sie Strom und erhöhen die Reichweite Ihres Elektroautos"

Bewusstes Fahren: Den größten Einfluss auf die Reichweite hat weiterhin der Fahrer. Indem Sie auf abrupte Beschleunigung und Bremsen verzichten und Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit anpassen, können Sie den Energieverbrauch Ihres Fahrzeugs erheblich reduzieren. Die intelligenten Fahrerassistenzsysteme des U6 SUV-Coupé, vor allem der Radar-basierte Abstandstempomat sind auf ein möglichst konstantes und effizientes Fahren ausgelegt. Temperaturmanagement: Besonders im Winter spielt die Nutzung der Heizung eine große Rolle in einem Elektroauto. Dank des Wärmepumpen-Systems und der Möglichkeit der Batterie-Konditionierung ist das Aiways U6 SUV-Coupé weniger Temperatur-empfindlich als andere Modelle. Wer etwa die Innenraum-Vorwärmung per App nutzt und auf der Fahrt die angeforderte Temperatur etwas zurücknimmt kann dennoch deutlich verbesserte Reichweiten erzielen. Nutzen Sie den Eco-Modus: Wie auch das U5 SUV verfügt auch das U6 SUV-Coupé über verschiedene Fahrmodi. Besonders effizient ist der Eco-Modus, der den Energieverbrauch minimiert und die Reichweite um bis zu 10 Prozent erhöhen kann. Er regelt die Kennfelder des AI-PT anders und reduziert die Leistung einiger Komfortverbraucher zur Verringerung des Energiebedarfs. Optimieren Sie Ihre Reifen: Die aerodynamisch optimierten 20-Zoll-Leichtbaufelgen des Aiways U6 SUV-Coupé leisten bereits einen guten Anteil am Effizienzgewinn. Ein weiterer Baustein ist die Bereifung. Achten Sie stets auf den korrekten Luftdruck. Wer besonders sparsam unterwegs sein möchte, der kann den Luftdruck um 0,2bar nach oben korrigieren, was für weniger Rollwiderstand sorgt. Nutzen Sie moderne Navigations-Apps: Diese Technologien können Sie bei der Planung effizienter Routen unterstützen und dabei helfen, die Reichweite Ihres Elektroautos zu erhöhen. Mit der PUMP-App können sie nicht nur mit Live-Verkehrsdaten navigieren, die intelligente Software kümmert sich sogar inklusive der Streckentopographie um eine prädiktive Ladeplanung, die einen Echtzeit-Verfügbarkeit der Ladesäulen umfasst. Nutzen Sie die Rekuperation: Durch die Energierückgewinnung beim Bremsen kann das Elektroauto Energie in den Akku zurückladen. Vor allem in der Stadt mit häufigem Wiederanfahren kann so ein Großteil der Energie wieder genutzt werden. Auf Strecken mit gleichbleibend hohem Tempo, etwa auf der Autobahn kann eine Nutzung der Segelfunktion von Vorteil sein.

Pressekontakt:

Aiways Automobile Europe GmbH

Bernd Abel

+49 (0) 89 693135269

bernd.abel@ai-ways.eu



Georgia Chapman

+49 (0) 89 693135278

georgia.chapman@ai-ways.eu



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: Aiways Automobile Europe GmbH