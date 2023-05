Auszeichnung beim Kooperationspreis 2023: Apotheken wählen NOVENTI zum besten Abrechnungszentrum in Deutschland

Im Rahmen des Kooperationsgipfels des BVDAK (Bundesverband Deutscher Apothekenkooperationen e. V.) in München erhält NOVENTI am 03.05.2023 die Auszeichnung in der Kategorie "Bestes Abrechnungszentrum". © NOVENTI Health SE

München (ots) - Im Rahmen des Kooperationsgipfels des BVDAK (Bundesverband Deutscher Apothekenkooperationen e. V.) erhält NOVENTI zum vierten Mal in Folge die Auszeichnung in der Kategorie "Bestes Abrechnungszentrum".

NOVENTI erhält erneut die begehrte Goldmedaille in der Kategorie "Bestes Abrechnungszentrum". Die renommierte Ehrung der diesjährigen "Coop Study" wurde im Rahmen des Kooperationsgipfels des BVDAK (Bundesverband Deutscher Apothekenkooperationen e. V.) verliehen, der diese Woche, am 3. und 4. Mai 2023 in München stattfand. Bereits seit 2012 wird die Coop-Study jährlich durchgeführt und beruht auf den Ergebnissen einer Befragung von rund 500 Apothekerinnen und Apothekern im Zeitraum von Januar bis März dieses Jahres.

"Die Abrechnung bei Noventi war immer sicher, ist sicher und bleibt sicher!"

"Die Auszeichnung ist ein starkes Signal für NOVENTI und hat für uns einen besonderen Stellenwert. Es sind unsere Kundinnen und Kunden, die uns diesen Preis verleihen und damit unser wichtigstes Anliegen bestätigen, den Apothekerinnen und Apothekern als starker und verlässlicher Partner in Ihrem Berufsalltag zur Seite zu stehen", sagt NOVENTI-Vorstand Mark Böhm und ergänzt: "Zu Beginn des Jahres haben wir eine Neuausrichtung und Fokussierung auf unser Kerngeschäft, Abrechnung, Warenwirtschaft und Branchensoftware, verkündet. Die Befragung für diesen Preis liegt in dem Zeitraum, der für NOVENTI durch viele Veränderungen geprägt ist. Daher ist die Auszeichnung für uns auch eine Bestätigung, dass wir mit der Fokussierung auf unser Kerngeschäft den richtigen Weg eingeschlagen haben und es ist eine großartige Wertschätzung für unsere Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich ihr Bestes geben, um für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein."

Petra Terhardt, Managing Director Sales bei NOVENTI, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Kundinnen und Kunden uns erneut auf den ersten Platz gewählt haben. Dies zeigt, als starker Partner in der Abrechnung und apothekereigenes Unternehmen sind wir von NOVENTI ein Garant für eine verlässliche und sichere Abrechnung - und das schon seit über 120 Jahren. Wir bedanken uns herzlich für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Die Abrechnung bei Noventi war immer sicher, ist sicher und bleibt sicher!"

Apothekenkooperationsstudie "Coop Study 2023"

Ziel durchgeführten unabhängigen Apothekenkooperationsstudie "Coop Study 2023" ist es, ein aktuelles und verlässliches Bild des Kooperationsmarktes aus Apothekersicht zu erhalten. Die Studie wurde auch in diesem Jahr von dem DeutscheApothekenPortal (DAP) gemeinsam mit IQVIA durchgeführt. Die Auswertung beruht auf den ausgefüllten Fragebögen von rund 500 Apothekenleiter*innen und Filialleiter*innen die derzeit Mitglied einer Apothekenkooperation sind. Auf Grundlage der Befragungsergebnisse wurden die besten Kooperationen in verschiedenen Kategorien sowie die besten Partner von Kooperationen aus den wichtigsten, involvierten Bereichen ausgewählt.

Über NOVENTI

NOVENTI ist der führende Anbieter von Software, Finanzdienstleistungen und digitalen Plattformen im deutschen Gesundheitsmarkt. Mit seinen Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Abrechnung, Warenwirtschaft und Branchensoftware steht NOVENTI sämtlichen Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern des Gesundheitswesens mit Professionalität und Expertise zur Seite. Dazu zählen unter anderem Apotheken, Arztpraxen, Physiotherapien, Sanitätshäuser und Pflegedienste sowie deren Kundinnen und Kunden bzw. Patientinnen und Patienten. NOVENTI begleitet seine Kundinnen und Kunden in digitalen Transformationsprozessen wie dem eRezept, bietet hybride Lösungen und vernetzt sowohl die Dienstleisterinnen und Dienstleister im Gesundheitsmarkt als auch die Menschen miteinander, um damit die Zukunftsfähigkeit der Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer zu sichern. Gegründet im Jahre 1900 vor als Interessensvertretung einer Gruppe von Münchner Apotheken, dem heutigen FSA, beschäftigt das Unternehmen mit Hauptsitz in München heute rund 2.000 Mitarbeitende und erzielt einen Abrechnungsumsatz von 30 Milliarden Euro.

Vorstand: Mark Böhm I Frank Steimel

Weitere Informationen: www.noventi.de | NOVENTI - Damit Gesundheit Zukunft hat.

Pressekontakt NOVENTI:

Christian van Alphen, Head of Communications

presse@noventi.de



