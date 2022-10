"CAVALLUNA - Geheimnis der Ewigkeit": Fulminanter Start der Europa-Tour

Teilen

Hauptdarsteller Giulia Giona und Ivan Moreno Ruiz / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. © © CAVALLUNA

Berlin (ots) - Unter tosendem Applaus und mit vollen Tribünen hat die neue Show "CAVALLUNA - Geheimnis der Ewigkeit" vergangenes Wochenende im sächsischen Riesa Premiere gefeiert. Nach einer intensiven Zeit der Vorbereitung und Proben freut sich nun das gesamte Team darauf, in den kommenden Monaten großen und kleinen Fans das neue Programm zu präsentieren.

Mit insgesamt 34 Städten in Deutschland und Europa zählt die diesjährige Tournee zu den Größten der letzten Jahre und knüpft nahtlos an die Erfolge der vergangenen Shows an.

Bis Ende Juni 2023 verzaubert "Geheimnis der Ewigkeit" nun Jung und Alt mit beeindruckenden Szenerien, spektakulärer Reitkunst und fantastischen Tanzchoreografien. Auch diesmal setzt der Veranstalter wieder auf das Kreativteam um Klaus Hillebrecht, der als Autor, Regisseur sowie Komponist bereits für die letzten CAVALLUNA-Shows verantwortlich zeichnete. Mit dabei sind natürlich auch Europas beste Showreiter: Neben altbekannten Stars wie beispielsweise den Equipen um Luis Valença und Filipe Fernandes aus Portugal, die bei harmonischen Darbietungen der klassischen Dressur brillieren, sowie den beliebten Trickreitern der Hasta Luego Academy aus Südfrankreich, die mit waghalsigen Stunts auf, neben und unter dem Pferd den Zuschauern den Atem rauben, zeigen auch neue Teammitglieder wie Emma Tytherleigh mit ihren lustigen Vierbeinern und der Spanier Carlos Román mit Esel "Caramelo" ihr Können. Freuen darf sich das Publikum ebenfalls auf Laury Tisseur mit seiner actionreichen Ungarischen Post, die lustigen Mini-Shettys von Bartolo Messina sowie auf die belgische Künstlerin Sylvie Willms, die mit einer faszinierenden Freiheitsdressur die Herzen von Groß und Klein berührt.

Mit 53 Pferden sowie einem Esel und erstmals einem Hund, den Reitern und einem internationalen Tanz-Ensemble entführt Europas beliebteste Pferdeshow die Zuschauer diesmal in die Weiten Mittelamerikas und erzählt eine inspirierende Geschichte: Die Eingeborene Mamey und der Hirtenjunge Joaquim begeben sich beide - ohne von der Mission des jeweils anderen zu wissen - auf eine abenteuerliche Reise, um den magischen Stein der Ewigkeit an seinen Ursprungsort zurückzubringen und den Stamm der Guyavos so vor seinem Untergang zu bewahren. Auf ihrem Weg müssen sie sich vielen Gefahren stellen und dem machtbesessenen Arturo die Stirn bieten, der diesen besonderen Stein mit Hilfe seiner Reiterbande, den wilden Cocorochos, für seine Zwecke stehlen will...

"CAVALLUNA - Geheimnis der Ewigkeit" ist bis Ende Juni 2023 in 34 Städten in ganz Deutschland und Europa unterwegs und verspricht mit einem harmonischen Zusammenspiel aus berührenden Momenten, witzigen Comedy-Nummern und rasanter Action vor der Kulisse wunderschöner Landschaften mit tropischen Wäldern und farbenfrohen Dörfern ein Showerlebnis der Extraklasse für die ganze Familie.

Ab Freitag, den 28. Oktober 2022, finden Sie hier das gesamte Bildmaterial zu "CAVALLUNA - Geheimnis der Ewigkeit" druckfertig in unserem digitalen Presseportal!

Informationen und Tickets zur Show gibt es unter www.cavalluna.com und unter 01806-73 33 33 (0,20EUR/Anruf inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60EUR/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen)

Pressekontakt:

Türkiz Talay | PR Manager



Apassionata World GmbH

Kantstr. 24 l 10623 Berlin | Germany



mobil: + 49 (0) 1520 6359418

fax: +49 (0) 30 22 50 09-444

presse@apassionata.com

www.cavalluna.com



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: CAVALLUNA



Ungarische Post von Laury Tisseur / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. © © CAVALLUNA

Pony-Freiheit von Bartolo Messina / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. © © CAVALLUNA