DDAD Academy feiert Zehnjähriges in Sachsen-Anhalt: Verkehrsministerin Dr. Lydia Hüskens übernimmt Schirmherrschaft der DON'T DRINK AND DRIVE Academy-Tour 2023 in Sachsen-Anhalt

Dr. Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, vor dem computergesteuerten Promille-Fahrsimulator der DON'T DRINK AND DRIVE Academy anlässlich der Auftaktveranstaltung in Schönebeck (Foto: DDAD/Stachowiak) © Paul Stachowiak

Verkehrsministerin Dr. Lydia Hüskens betont die Wichtigkeit von Aufklärung und Risikokompetenz bei jungen Fahrerinnen und Fahrern

Fahrten im Promille-Fahrsimulator sensibilisieren Berufsschülerinnen und -schüler in Sachsen-Anhalt für die Botschaft "Wer fährt, bleibt nüchtern!"

Seit 2013 ununterbrochen im Einsatz für mehr Verkehrssicherheit: "DDAD Academy" feiert zehnjähriges Jubiläum

Die Verkehrssicherheitskampagne "DON'T DRINK AND DRIVE" geht im Jahr 2023 zum zehnten Mal in Folge mit dem Konzept der "DDAD Academy" an Berufsschulen auf Tour. Im Jubiläumsjahr besucht das Team der "DDAD Academy" Berufsschulen in Sachsen-Anhalt. Wichtige Bestandteile der Aktion sind der computergesteuerte Promille-Fahrsimulator, ein Promille-Quiz, der Promille-Parcours (mit Rauschbrillen) sowie intensive persönliche Gespräche auf Augenhöhe. Ziel der Aktion ist es, Berufsschülerinnen und Berufsschüler frühzeitig für das Thema "Alkohol im Straßenverkehr" zu sensibilisieren, sie an das Alkoholverbot für Fahranfänger und Fahrer unter 21 Jahren zu erinnern und über geltende Regeln für E-Bikes und E-Scooter aufzuklären. Start der "DDAD Academy"-Tour unter der Schirmherrschaft von Dr. Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales, ist am Mittwoch, 21. Juni 2023, an den Berufsbildenden Schulen "Otto Allendorff" in Schönebeck.

"Junge Fahrerinnen und Fahrer im Alter von 18 bis 24 Jahren sind weiterhin überproportional häufig an Alkoholunfällen beteiligt. Daher ist es wichtig, gerade diese Gruppe für die Gefahren von Alkohol im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Gerne übernehme ich die Schirmherrschaft der diesjährigen DON`T DRINK AND DRIVE Academy-Tour und freue mich, dass das DDAD Academy-Team zum zehnjährigen Jubiläum Berufsschulen in Sachsen-Anhalt besucht. Die Einsätze der ,DDAD Academy' sind eine gute Ergänzung unserer eigenen landesweiten Präventionsprojekte. Wenn Eigenverantwortung und Risikokompetenz von jungen Fahrerinnen und Fahrern gestärkt werden, trägt das dazu bei, die Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern. Da ist diese Kampagne genau richtig", so Dr. Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Schirmherrin der "DDAD Academy"-Tour 2023 in Sachsen-Anhalt.

Konzept: Die "DDAD Academy" sensibilisiert Schülerinnen und Schüler zum Thema Alkohol am Steuer

Im Mittelpunkt der Aktion steht der computergesteuerte Promille-Fahrsimulator: Er vermittelt aus der Fahrerperspektive hautnah und ungefiltert, wie sich bei 0,8 Promille die Sehleistung vermindert, Geschwindigkeiten falsch eingeschätzt werden, Lenkbewegungen unkoordiniert werden und wie sich die Reaktionszeit vor allem beim Bremsen vor plötzlich auftauchenden Hindernissen verlängert. Das Team der "DDAD Academy" informiert auch über rechtliche Konsequenzen, Strafen und Versicherungsfolgen sowie über das Punktesystem des Kraftfahrtbundesamtes. Die Hyundai Motor Deutschland GmbH stellt als Mobilitätspartner der "DDAD Academy" die Einsatzfahrzeuge.

Zur Geschichte der Kampagne "DON'T DRINK AND DRIVE"

Die Kampagne "DON'T DRINK AND DRIVE" der Spitzenverbände aus den Branchen Bier, Wein, Sekt und Spirituosen besteht seit 1993 und ist somit die älteste fortlaufende Verkehrssicherheitskampagne Deutschlands. Die Initiative beinhaltet neben der Event-Komponente der "DDAD Academy" den Internetauftritt www.ddad.de. Im Bereich Social Media ist die Kampagne mit eigenen Seiten auf Facebook (www.facebook.com/ddad) und Instagram vertreten (www.instagram.com/ddad_de).

Zahlen und Fakten 2022

Im langjährigen Trend ging die Zahl der Alkoholunfälle mit Personenschaden bundesweit von 41.603 im Jahr 1991 auf 16.637 im Jahr 2022 zurück. Auch die Zahl der dabei Getöteten verringerte sich im gleichen Zeitraum von 2.229 auf 242. Der Rückgang der Unfallzahlen in den Jahren 2020 und 2021 ist unter anderem auf Lockdowns, geschlossene Gaststätten, weniger Veranstaltungen und eine verringerte Mobilität während der Corona-Pandemie zurückzuführen.

TERMINPLAN

Einsätze der "DDAD Academy" 2023, jeweils von 09:00 bis ca. 16:00 Uhr

Mittwoch, 21. Juni 2023 (Auftaktveranstaltung):

Berufsbildende Schulen "Otto Allendorff", Magdeburger Straße 302, 39218 Schönebeck (Elbe)

Donnerstag, 22. Juni 2023:

Berufsbildende Schulen I des Salzlandkreises WEMA, Magdeburger Straße 22, 06449 Aschersleben

Freitag, 23. Juni 2023:

Europaschule Oschersleben, Burgbreite 2, 39387 Oschersleben (Bode)

Montag, 26. Juni 2023:

Berufsbildende Schulen "Gutjahr" Halle (Saale), An der Schwimmhalle 3, 06122 Halle (Saale)

Dienstag, 27. Juni 2023:

Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld, Parsevalstraße 2, 06749 Bitterfeld-Wolfen

Mittwoch, 28. Juni 2023:

Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Dessau-Roßlau, Junkersstraße 30, 06847 Dessau-Roßlau

Donnerstag, 29. Juni 2023:

Berufsbildende Schulen Burgenlandkreis (Standort Weißenfels), Tagewerbener Straße 75, 06667 Weißenfels

Freitag, 30. Juni 2023:

Berufsbildende Schulen Mansfeld-Südharz (Standort Sangerhausen), Friedrich-Engels-Straße 22, 06526 Sangerhausen

Weitere Einsätze und Informationen zur Kampagne finden Sie auf www.ddad.de

Pressefotos der Auftaktveranstaltung am 21. Juni 2023 in Schönebeck werden nach der Veranstaltung im Bereich Presse unter www.ddad.de zur Verfügung gestellt.

