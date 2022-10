Der erste mobile Luftreinigungsroboter für Ihr Zuhause / Mit dem AIRBOT Z1 bringt ECOVACS ROBOTICS seinen ersten und bahnbrechenden Luftreinigungsroboter auf den Markt

Teilen

Mit dem AIRBOT Z1[3] bringt ECOVACS ROBOTICS seinen ersten und bahnbrechenden Luftreinigungsroboter auf den Markt. Ob in den eigenen vier Wänden oder im Büro: durch lange Arbeits- und Homeoffice-Tage, abgestandene Luft bei der Urlaubsheimkehr oder auch Pollen, Schimmel und Bakterien kann es ganz schön unangenehm und stickig werden. Selbst ein schneller Durchzug reicht da oft nicht aus und gerade in Coworkingspaces und Meetingräumen steht die Luft schnell. Eine Gesamtlösung für stets frische und saubere Luft bietet ab sofort der neue Premium-Luftreinigungsroboter AIRBOT Z1 von ECOVACS ROBOTICS. Er filtert und desinfiziert nicht nur die Luft, sondern überwacht - dank seiner intelligenten Funktionen - auch jederzeit die Luftqualität und sorgt so für ein gesundes Raumklima ohne Bakterien, Pollen, Hausstaubmilben und Co. Der mobile Luftreinigungsroboter kommt mit einer KI-gestützten Mobilität daher und ist über den YIKO-Sprachassistenten oder die ECOVACS HOME App ganz einfach und bequem in allen Räumen steuerbar. Das Beste: Nicht nur beim Reinigen macht der bahnbrechende AIRBOT Z1 eine gute Figur. Der Roboter fügt sich mit seinem ikonisch-zeitlosen JACOB JENSEN DESIGN perfekt in jeden Raum ein. Zudem spielt er über seine Lautsprecher überall die eigene Lieblingsmusik oder spannende Podcasts ab. Der erste mobile Luftreinigungsroboter für Ihr Zuhause. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter www.ecovacs.com. [3] TÜV Rheinland zertifizierter AIRBOT Z1 mit der Fähigkeit, luftgetragene Allergene bis zu 99% nach Allergy Care Standards zu entfernen. / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. © ECOVACS ROBOTICS

Düsseldorf (ots)

Produktneuheit: Der ECOVACS AIRBOT Z1 sorgt für ausgezeichnete Luftqualität im eigenen Zuhause oder im Büro und ist ab sofort im Handel erhältlich.

Features: KI-gestützte Mobilität durch AIVI®3D-Hinderniserkennung und TrueMapping 2.0 Navigationstechnologie, modernes Luftreinigungssystem mit HEPA H13-Filter und UV-Desinfektion, vereinfachte Interaktion dank YIKO-Sprachsteuerung, hochwertige Stereolautsprecher, die per Bluetooth sogar für stets gute Musik sorgen.

Hingucker: Der erste mobile und kabellose Luftreinigungsroboter wurde vom renommierten dänischen Studio JACOB JENSEN DESIGN entworfen.

Ob in den eigenen vier Wänden oder im Büro: durch lange Arbeits- und Homeoffice-Tage, abgestandene Luft bei der Urlaubsheimkehr oder auch Pollen, Schimmel und Bakterien kann es ganz schön unangenehm und stickig werden. Selbst ein schneller Durchzug reicht da oft nicht aus und gerade in Coworkingspaces und Meetingräumen steht die Luft schnell. Eine Gesamtlösung für stets frische und saubere Luft bietet ab sofort der neue Premium-Luftreinigungsroboter AIRBOT Z1 von ECOVACS ROBOTICS. Er filtert und desinfiziert nicht nur die Luft, sondern überwacht - dank seiner intelligenten Funktionen - auch jederzeit die Luftqualität und sorgt so für ein gesundes Raumklima ohne Bakterien, Pollen, Hausstaubmilben und Co. Der mobile Luftreinigungsroboter kommt mit einer KI-gestützten Mobilität daher und ist über den YIKO-Sprachassistenten oder die ECOVACS HOME App ganz einfach und bequem in allen Räumen steuerbar. Das Beste: Nicht nur beim Reinigen macht der bahnbrechende AIRBOT Z1 eine gute Figur. Der Roboter fügt sich mit seinem ikonisch-zeitlosen JACOB JENSEN DESIGN perfekt in jeden Raum ein. Zudem spielt er über seine Lautsprecher überall die eigene Lieblingsmusik oder spannende Podcasts ab. Ab sofort ist der AIRBOT Z1 exklusiv bei Gravis und Cyberporterhältlich.

Umfassendes & leistungsstarkes Luftmanagement durch HEPA-Filter und UV-Desinfektion

Nicht erkennbar, aber doch so wichtig: saubere Luft! Sie sorgt bei uns nicht nur für einen frischen und erholten Kopf, sondern auch für unser Wohlbefinden und vor allem unsere Gesundheit. Gerade in Innenräumen kann jedoch selbst ein schneller Durchzug nicht immer saubere Luft verschaffen. Mit dem neuen bahnbrechenden Luftreinigungsroboter von ECOVACS ROBOTICS gelingt dies jederzeit und ganz einfach. Das leistungsstarke Luftmanagement des AIRBOT Z1[1] verschafft mühelos saubere Luft, indem es Bakterien und Formaldehyd über ein modernesLuftreinigungssystem mit 659 m³/h CADR und einer bemerkenswertenHEPA H13-Filterleistung aus der Luft entfernt. Das eingebaute UV-Desinfektionsmodul beseitigt bis zu 99,9 % der Bakterien[2] und bietet so zusätzlichen Schutz. Das Ganze geschieht dabei ausgesprochen leise unter 40 dBA.

Der AIRBOT Z1 ist außerdem mit zwei Zusatzmodulen[3] für weitere Funktionen kompatibel: einer nebelfreien Luftbefeuchtung und einer Lufterfrischung. Durch seine nebelfreie Technologie sorgt das Luftbefeuchtermodul für ein angenehmeres Raumklima mit konstanter Luftfeuchtigkeit. Die Werte der nebelfreien Luftbefeuchtung liegen über 400ml/h. Das Wasser braucht dafür einfach nur in den 2 Liter umfassenden Tank gegossen werden, der für den ganzen Tag ausreicht. Der Befeuchtungsfilter lässt sich zudem leicht entfernen und der Tank ist einfach zu reinigen. So können sich dort keine Bakterien ansiedeln. Das Ergebnis: Kein Nebel, keine Wasserflecke, keine weißen Pulverrückstände, kein feuchter Boden. Gerade im Winter, wenn die warme und trockene Heizungsluft vorhält, sorgt der AIRBOT Z1 in Kombination mit dem Luftbefeuchter für ein gesundes Raumklima und kann so u.a. auch Erkältungen und Co. vorbeugen. Zudem kann das Risiko für Allergien, Asthma und Atemprobleme durch Hausstaub, Pollen und andere Allergene gemindert werden. Und mit einem angenehmen und individuellen Duft schaffen die zusätzlichen Lufterfrischer-Kapseln2 ein ganz neues Luftklima und Wohnerlebnis.

Einfache und mobile Luftreinigung mit KI-Unterstützung und Navigation

Mit dem AIRBOT Z1 herrscht in allen Räumen jederzeit frische und saubere Luft - und zwar mühelos. Der erste mobile und kabellose Luftreinigungsroboter von ECOVACS ROBOTICS misst und optimiert dank seines hochpräzisen VOC-Sensors Temperatur, Luftfeuchtigkeit und -qualität in Echtzeit von PM2.5. Ist der Luftreiniger mit dem Air Quality Monitor verbunden, der im Lieferumfang enthalten ist, können präzisere Werte zur Luftqualität angezeigt werden. Beim verknüpften Reinigungsmodus reinigt der AIRBOT Z1 die Luft im entsprechenden Bereich, wenn die Luftqualität unter einen bestimmten Wert sinkt. Mit der YIKO-Sprachsteuerung gelingt die Luftreinigung im Handumdrehen. Nicht nur die Interaktion, auch die Navigation des Roboters ist präzise. Mithilfe des neuen AIVI®3D-System kann der AIRBOT Z1 Hindernisse genau identifizieren und ihnen automatisch ausweichen kann. Dank der TrueMapping 2.0 Technologie navigiert der Roboter viermal genauer an kleinen Objekten vorbei. Über die HD-Starlight-Kamera liefert der Roboter außerdem zu jeder Tages- und Nachtzeit gestochen scharfe Bilder, sodass das eigene Zuhause aus der Ferne überwacht werden kann. Die Sicherheit dieser Funktion wurde vom TÜV Rheinland für den Roboter und die App zertifiziert, der Datenschutz ist gewährleistet.

Zeitloses Design: Der AIRBOT Z1 verbindet Leistung mit Stil und Sound

Nicht nur beim Luftreinigen macht der AIRBOT Z1 eine gute Figur. Durch das zeitlose und stilvolle JACOB JENSEN DESIGN passt der Roboter perfekt in jeden Raum. Und nebenbei spielt er noch die liebste Playlist: Der AIRBOT Z1 ist mit zwei 7W-Lautsprechern ausgestattet, über die Musik & Podcasts per Bluetooth abgespielt werden können. Die Lautsprecher liefern eine ausgezeichnete Soundqualität für viele verschiedene Inhalte und durch ihren innovativen Angle-Tracking-Modus kann der Luftreiniger einer Person folgen, damit stets das beste Hörerlebnis gegeben ist. Mit einem Gewicht von 14kg und Maßen von 350 x 369 x 523 mm ist der AIRBOT Z1 wendig und überall einsetzbar. Der Roboter kommt mit einem Li-Ion- Akku mit 5200 mAh aus, der eine Ladezeit von ca. 3 Stunden und eine maximale Betriebsdauer von ca. 180 Min (im Standardmodus) beträgt.

Der AIRBOT Z1 ist ab sofort für 1499 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

[1] TÜV Rheinland zertifizierter AIRBOT Z1 mit der Fähigkeit, luftgetragene Allergene bis zu 99% nach Allergy Care Standards zu entfernen.

[2] Entfernt effektiv 3 Arten von Bakterien und Viren, darunter H1N1, Staphylococcus albus und E. coli (Die Sterilisationsrate beträgt 99,9 %)

[3] Luftbefeuchtermodul und Lufterfrischer-Kapseln sind separat erhältlich

Pressekontakt:

ECOVACS ROBOTICS:

ECOVACS Europe GmbH

Alexandra Algül

PR & Marketing Specialist

Holzstrasse 2

40221 Düsseldorf

a.alguel@ecovacs-europe.com





Agentur:

FAKTOR 3 AG

Sandra Boldt

PR-Beratung

Kattunbleiche 35

22041 Hamburg

ecovacs@faktor3.de



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: ECOVACS ROBOTICS