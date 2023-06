Der neue Podcast 'sitz&bleib' / Ein tabulos fabulöser Hundetalk mit Paula Lambert

Teilen

Bildnachweis: © mera Tiernahrung © MERA Tiernahrung GmbH

Kevelaer (ots) - "Ein Leben ohne Haustiere ist für mich sinnlos", stellt Paula Lambert klar. Für die Wahlberlinerin sind "Haustiere einfach toll, weil sie uns bedingungslos unterstützen, nie Widerworte geben oder falsch beraten, und immer für uns da sind." Bei manchem Lebenspartner sei das nicht immer der Fall, weiß die Talk-Expertin, "insbesondere Männer versuchen oftmals Probleme zu lösen, statt einfach nur zuzuhören."

Für alle die Hunde lieben und mehr über diese besondere Mensch-Tier Beziehung erfahren wollen, ist der neue Podcast von Paula Lambert und dem Tierfutterhersteller mera genau das Richtige.

Denn wenn "Paula kommt", weiß jede:r, es gibt keine Tabus. Paula Lambert ist als starke Frau bekannt, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Seit Jahren spricht die beliebte Moderatorin und Talkerin über Themen zu Liebe, Sexualität und Körperwahrnehmung, die sonst gerne mal verschwiegen werden. Sie ist außerdem selbst begeisterte Hundehalterin und weiß daher nur zu gut: Auch in der Beziehung zu unseren Hunden gibt es Herausforderungen, über die wir nicht oft sprechen. Und genau darum wird es in dem neuen Videopodcast 'sitz&bleib' gehen.

"In einer Mensch-Hund-Beziehung läuft nicht immer alles rosig - egal, wie lieb und knuffig die Fellnase dreinschauen kann", erklärt Paula Lambert. Sie weiß, wovon sie spricht: Ihre beiden Hunde Snoopy und Spot begleiten die Powerfrau seit Jahren durch den Alltag.

Tacheles reden

Im neuen Podcast 'sitz&bleib' spricht Paula für den Tierfutterhersteller mera über alle Themen rund um den Hund. In jeder der monatlich erscheinenden Folgen plaudert ein Gast mit der Talkerin über das Leben mit den Vierbeinern - die Fellnasen sind natürlich auch eingeladen und sorgen im Studio für tierische Stimmung.

Egal, ob der Hund einfach nicht hören will oder zur Frühlingszeit alles bespringt, was ihm in die Quere kommt - Paula Lambert und ihre Gäste im 'sitz&bleib'-Videopodcast nehmen es mit Humor. Aber auch ernste Themen finden mit dem nötigen Fingerspitzengefühl bei 'sitz&bleib' ihren Platz. So berichtet etwa Thorsten "Toto" Habel über das Leben mit seiner Assistenzhündin Hanni, die ihn vor allergischen Schocks warnt und ihm so schon mehrmals das Leben gerettet hat. Dabei versteht es Paula, eine Atmosphäre zu schaffen, in der ihre Gäste sich offen und ehrlich alles von der Seele reden können. Gute Unterhaltung und spannende Einblicke sind garantiert.

Das sagt Paula Lambert:

"Für 'sitz&bleib' durfte ich mit ganz erstaunlichen Menschen und ihren Vierbeinern sprechen, die mir wieder einmal gezeigt haben, dass ein Hund mehr als nur ein kuscheliges Fellknäuel ist."

Den Podcast 'sitz&bleib' gibt es ab sofort hier, auf YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Pressekontakt:

Herausgeber:

MERA Tiernahrung GmbH

Industriestraße 16

47623 Kevelaer

www.mera-petfood.com





Presse-Kontakt:

signum | brands GmbH/ Andrea Hahn

Im Mediapark 6c

50670 Köln

mera@signumpr.de



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: MERA Tiernahrung GmbH