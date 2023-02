Ein Full-Service Konzept von der Beratung bis zur Design-Verlegung von A-Z aus einer Hand / Großformatige Feinsteinzeugfliesen, Edelmarmor, Granit u.v.m. auf über 2.500 qm Showroomflächen im Großraum München

AG Natursteinwerke Group, Showroom München / Starnberg, Über 2.500 qm Showroomflächen © AG Natursteinwerke Group

Starnberger See (ots) - Ob in Berlin oder Stockholm, Frankfurt, Schweiz oder an der Côte d'Azur: Exklusive Feinsteinzeugfliesen, Marmorfliesen oder Granitfliesen der AG Natursteinwerke Group begeistern Kunden in ganz Europa.

Die AG Natursteinwerke Group ist ein europaweit tätiges Unternehmen im hochwertigen Segment von Premium Natursteinen und High-Tech Feinsteinzeug etabliert und bietet dabei ein Full-Service Konzept von der Beratung bis zur Design-Verlegung von großformatigen High-Tech Fensteinzeugfliesen, Edelmarmor, Granit, Halbedelsteinen, usw. von A-Z aus einer Hand. Zahlreiche weltbekannte Unternehmen sowie namhafte Kunden setzen auf das vollumfängliche und maßgeschneiderte Gesamt-Konzept der AG Natursteinwerke Group.

Vielfalt, Exklusivität und Professionalität

Ob edle Fincas in Mallorca, luxuriöse Villen in der Schweiz oder noble Privatwohnungen: hochwertige und großformatige Fliesen aus Naturstein und High-Tech Feinsteinzeug eröffnen eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten, die kaum mehr Wünsche offen lassen. In den Showrooms der AG Natursteinwerke Group - wie beispielsweise in München/Starnberg und Düsseldorf/Neuss - können Interessenten über 2000 verschiedene Sorten an Natursteinen, Edelmarmor, High-Tech Feinsteinzeug, Granit, Treppenbeläge aus demselben Stein wie Bodenbeläge, Großformatbeläge für Badezimmer, Waschtische und Verkleidungen in allen Facetten erleben.

Meister-Fachverlegung aus einer Hand

Über 70 zertifizierte und mehrfach ausgezeichnete Verleger der AG Natursteinwerke Group, sind auf das Arbeiten mit High-Tech Feinsteinzeug, Marmor, High-Tech Marmor, Großformatbelege, auch für Badezimmer usw. sowie auf eine durchgehend fugenlose Verlegung, mit unserer patentierten High-Tech Fuge, spezialisiert.

Nach der Auswahl der Design Beläge für Böden, Wände, Treppenstufen, Waschtische, Terrassen, usw. kommen die Design-Verleger der AG Natursteinwerke Group deutschland- und europaweit zu dem Kunden nach Hause, um das exakte Aufmaß vor Beginn der Verlegung durchzuführen.

Die Design-Verleger der AG Natursteinwerke Group sind zudem auch auf den Outdoorbereich spezialisiert. Somit führt die Unternehmensgruppe auch über 500 verschiedene Sorten an GALABAU-Belägen, hochwertigen und großformatigen Terrassenbelägen & Mauersteinen in jeder Form und passend zu den Belägen.

Dieses Gesamtkonzept der AG Natursteinwerke Group, welches den Service von der Beratung bis zur Verlegung aus einer Hand bietet, ist europaweit auf dem gesamten Markt innovativ.

3-Level Strain System

Das durch die AG Natursteinwerke Group speziell entwickelte 3-Level Strain System egalisiert bei der Verlegung von großformatigen Fliesen bis 300x150 cm jegliche Dehnungsfugen. Dieses Verlegeverfahren ist für eine durchgehend fugenlose Optik von großformatigen Natursteinen und High-Tech Feinsteinzeug unumgänglich. So sorgt das 3-Level Strain System für eine hohe Flexibilität und zusätzliche Trittschalldämmung. Aufgrund dieser Eigenschaften kann auf zusätzliche Fugen und Dehnungsfugen verzichtet werden.

Patentierte High-Tech-Fuge für eine durchgehend fugenlose Optik

Um den edlen Bodenbelag im privaten Anwesen, Hotel oder auf der Yacht hochwertig zu verlegen, wird das passende Zubehör benötigt. Bei der von der AG Natursteinwerke Group entwickelten High-Tech Fuge handelt es sich um eine patentierte Fuge, die speziell auf den jeweiligen Stein abgestimmt wird und farbstabil sowie schmutzabweisend wirkt. Mit ihr lassen sich High-Tech Feinsteinzeug, Marmor und Granit mit max. 1-2 mm Fugenbreite im Innen- und Außenbereich verfugen, dies ist auf dem gesamten Markt revolutionär und einzigartig.

